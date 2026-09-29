Hơn 30 tuổi mới gặp được người đàn ông tử tế, yêu được nửa năm tôi bàng hoàng phát hiện hoàn cảnh gia đình anh

Tôi năm nay hơn 30 tuổi, từng nghĩ ở tuổi này mình đã đủ trải nghiệm để biết một người có phù hợp với mình hay không. Nhưng rồi tôi gặp một người đàn ông khiến tôi nhận ra, có những chuyện càng nghiêm túc lại càng khó quyết định.

Tôi quen anh được khoảng 6 tháng. Anh hơn tôi gần chục tuổi, công việc và thu nhập chỉ ở mức bình thường. Nếu nhìn về điều kiện kinh tế, anh không phải kiểu người có thể cho tôi một cuộc sống dư dả. Ngược lại, sau khi tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình anh, tôi mới biết hiện tại gần như một mình anh đang lo kinh tế cho cả nhà 3 người.

Điều này trước đây anh không nói với tôi ngay. Khi biết, tôi cũng có chút hụt hẫng vì nếu tiến xa hơn, tôi hiểu cuộc sống của hai đứa sẽ không dễ dàng. Từ chuyện mua nhà, lập gia đình đến chuyện con cái, có lẽ chúng tôi đều phải tự gây dựng từ đầu. Trong khi đó, anh vẫn còn trách nhiệm với gia đình mình và chưa thể chỉ lo cho riêng tổ ấm sau này.

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Có lần anh chủ động nói với tôi rằng nếu tôi mong một người đàn ông có điều kiện, có nhà cửa sẵn, có thể lo cho vợ một cuộc sống thoải mái thì nên tìm người khác. Anh bảo anh không có nhiều tiền và cũng không muốn vì yêu anh mà tôi phải chịu thiệt.

Nhưng điều khiến tôi khó xử là anh lại là người đối xử với tôi rất tử tế.

Anh chăm chỉ, sống tình cảm, không tiếc thời gian và công sức dành cho tôi. Những món quà anh mua không quá đắt tiền nhưng luôn đúng thứ tôi cần. Thỉnh thoảng anh còn mua quà biếu bố mẹ tôi, dù tôi chưa bao giờ yêu cầu. Tôi cảm nhận được anh thật lòng muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc chứ không phải chỉ nói những lời dễ nghe.

Có lúc tôi hỏi nếu cả hai đều không có điều kiện thì sau này sẽ thế nào. Anh chỉ nói nếu đã cùng nhau thì cứ cùng cố gắng. Nhà có thể mua sau, cuộc sống có thể bắt đầu từ đơn giản, miễn là hai người cùng chung sức.

Tôi nghe thì thấy ấm lòng, nhưng rồi lại tự hỏi liệu tình cảm có đủ để đi qua những áp lực của cơm áo gạo tiền hay không.

Tôi không sợ bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Điều tôi sợ là sau vài năm, khi con cái ra đời, tiền bạc thiếu thốn, trách nhiệm với hai bên gia đình cùng lúc kéo đến, tôi lại cảm thấy mình đã lựa chọn sai.

Tôi cũng không muốn bỏ một người chân thành chỉ vì anh ấy không giàu. Nhưng tôi nghĩ hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự thống nhất rất rõ ràng về tiền bạc, trách nhiệm với cha mẹ hai bên, chuyện nhà cửa và con cái.

Bây giờ tôi vẫn còn thời gian để suy nghĩ, nhưng càng nghiêm túc với anh, tôi càng không muốn quyết định chỉ dựa vào cảm xúc.

Tôi muốn hỏi những người đã kết hôn hoặc từng trải qua hoàn cảnh tương tự: nếu người mình yêu tử tế, chăm chỉ nhưng phía sau còn rất nhiều trách nhiệm gia đình và điều kiện kinh tế chỉ ở mức bình thường, mọi người sẽ nhìn vào điều gì trước khi quyết định bước vào hôn nhân?