Người Việt mình luôn tâm niệm "sống vì mồ vì mả, không ai sống vì cả bát cơm". Chuyện lo liệu nơi an nghỉ cho ông bà, cha mẹ bao đời nay vẫn là việc hệ trọng nhất của đạo làm con. Thường thì cứ động đến xây cất âm trạch, ai cũng nằm lòng câu khẩu quyết "tọa sơn hướng thủy", nhưng sự thật là có đến 90% người đời đang hiểu sai và làm sai quy tắc bất di bất dịch này.

Trong nếp nghĩ của bao thế hệ gia đình Việt, mảnh đất đặt mộ phần không chỉ là nơi gửi gắm thân xác người đã khuất, mà còn là cội rễ để che chở, ươm mầm phúc lộc cho con cháu đời sau. Chính vì tấm lòng hiếu kính ấy, nhiều gia đình khi cất mộ cho các cụ thường không tiếc tiền của, công sức đi tìm bằng được những thế đất được thầy phán là "tọa sơn hướng thủy" tức là lưng tựa vào núi, mặt hướng ra sông. Họ tin rằng cái thế vững chãi như bàn thạch ấy sẽ mang lại vinh hoa phú quý ngút ngàn.

Thế nhưng, phong thủy chưa bao giờ là một bài toán sao chép rập khuôn. Cái sự "tựa núi nhìn sông" nghe qua thì dễ, nhưng lại ẩn chứa vô vàn những lớp nghĩa sâu xa mà nếu chỉ nhìn bằng mắt thường và áp dụng máy móc, chữ "phúc" có khi lại hóa thành chữ "họa".





Đừng hiểu "Sơn" và "Thủy" một cách cứng nhắc qua lăng kính sách vở

Cái sai lớn nhất và cũng là cái sai phổ biến nhất của đại đa số mọi người là cứ nghe đến "sơn" thì bắt buộc phải tìm một ngọn núi cao chót vót, nghe đến "thủy" thì nhất định phải lùng cho ra một dòng sông cuồn cuộn hay một mặt hồ rộng lớn. Trong phong thủy thực hành, nhất là với địa hình đồng bằng nơi phần lớn chúng ta sinh sống, khái niệm núi và sông nó linh hoạt và dung dị hơn rất nhiều.

Người xưa có câu "Cao nhất thốn vi sơn, đê nhất thốn vi thủy", nghĩa là chỗ đất cứ cao hơn một tấc thì được coi là núi, chỗ thấp hơn một tấc thì được coi là nước. Như vậy, "tọa sơn" có khi chỉ đơn giản là phần gối đầu của ngôi mộ tựa vào một doi đất hơi nhô cao, một gò đống vững chãi, hay thậm chí là một rặng cây cổ thụ chắn gió độc. Còn "hướng thủy" không cứ phải là hồ ao, mà đôi khi chỉ là một dải đất thấp dần về phía trước, một khoảng không quang đãng, hay một con đường nhỏ mạn phía chân có người qua lại mang theo sinh khí.

Nếu cứ cố chấp phải tìm bằng được núi non hùng vĩ ở những vùng đồng bằng bằng phẳng, gia đình rất dễ rơi vào cảnh bế tắc hoặc bị lừa gạt, tốn kém tiền bạc mà lại đặt mộ vào những nơi xa xôi, hoang lạnh, quanh năm con cháu chẳng mấy khi bề tới thăm nom.

Cái bẫy của sự rập khuôn: Khi "thủy" là vũng nước tù và "sơn" là vách đất lở

Giả sử gia đình bạn đã tìm được một mảnh đất đúng nghĩa có núi phía sau và có hồ nước phía trước, liệu như thế đã chắc chắn là thế đất vàng? Câu trả lời là chưa hề. Đây chính là đoạn mà 90% mọi người hay nhắm mắt làm ngơ vì quá tin vào cái mác "tọa sơn hướng thủy". Nước trong phong thủy là đại diện cho tài lộc, nhưng nước cũng có năm bảy đường.

Nếu dòng nước trước mặt mộ phần là một con mương nước thải hôi thối, một cái ao tù nước đọng quanh năm đen ngòm, không có lối thoát thì đó gọi là "tử thủy" (nước chết) hay "uế thủy". Đặt mộ hướng ra đó không những không sinh ra tài lộc mà còn tích tụ uế khí, khiến linh hồn người khuất không đặng siêu thoát, gia đạo lục đục, con cháu ốm đau lắt nhắt. Còn về phần "sơn", nếu ngọn núi phía sau trơ trọi sỏi đá, cỏ cây không mọc nổi (gọi là sơn trọc), hoặc vách núi có dấu hiệu sạt lở, rạn nứt thì cái thế tựa ấy hoàn toàn không mang lại cảm giác an toàn mà chỉ chực chờ giáng tai họa xuống.

Một thế đất đẹp thực sự, núi phải có cỏ cây tươi tốt, dáng núi thoai thoải ôm lấy mộ phần như vòng tay người mẹ, nước phải là dòng nước "hoạt thủy" êm đềm, uốn lượn hiền hòa và trong trẻo. Mọi sự khiên cưỡng, đắp giả núi giả sông hay cố vin vào hình thức bề ngoài mà bỏ qua chất lượng thật sự của đất và nước đều là những sai lầm tai hại.

Chữ "Tâm" và sự ấm áp của thế đất vạn vật sinh sôi

Nói đi nói lại, phong thủy âm trạch dù có thiên biến vạn hóa đến đâu thì cái cốt lõi nhất vẫn nằm ở "hơi ấm" của đất trời và lòng thành của con cháu. Một mảnh đất tốt để đặt mộ, trước khi xét đến núi non hay sông suối, thì bản thân chất đất phải sạch sẽ, tơi xốp, màu sắc tươi tắn (thường có màu vàng sậm hoặc ngũ sắc), đào lên thấy mùi đất ấm, thơm chứ không tanh hôi, lạnh lẽo. Xung quanh cỏ cây mọc tự nhiên, xanh tốt mỡ màng, ấy là điềm báo đất có sinh khí.

Xây mộ cho ông bà, đừng vì chạy theo những lý thuyết viển vông, xa xôi mà quên mất rằng sự an yên mới là điều quan trọng nhất. Thế đất đẹp nhất không phải là nơi vương giả cô độc trên đỉnh núi cao, mà là nơi đón được ánh nắng mặt trời rọi vào ấm áp, nơi không bị úng ngập mùa mưa, không bị gió lùa xối xả mùa đông.

Và hơn tất thảy, một ngôi mộ phong thủy tốt là ngôi mộ mà mỗi dịp lễ Tết, thanh minh, con cháu có thể dễ dàng quây quần về tảo mộ, thắp nén nhang thơm với lòng thành kính, nhớ thương. Năng lượng tích cực từ sự hiếu thuận, đoàn kết của gia đình chính là dòng "hoạt thủy" mát lành nhất, là ngọn "tọa sơn" vững chãi nhất bảo vệ và nâng đỡ cho sự thịnh vượng của dòng họ từ đời này sang đời khác.