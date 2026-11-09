Tương lai của Madam Pang tại LĐBĐ Thái Lan thế nào?

Truyền thông Indonesia mới đây đã đưa ra những nhận định nghi ngại về khả năng tái đắc cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) của bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) khi nhiệm kỳ hiện tại của bà sẽ kết thúc vào đầu tháng 2/2028.

Theo phân tích từ tờ Bola Sport (Indonesia), rào cản lớn nhất đối với "người đàn bà thép" của bóng đá xứ sở chùa vàng nằm ở việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh lịch thi đấu VCK Asian Cup 2027 sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Việc giải đấu lớn nhất châu lục khép lại quá cận ngày bầu cử nhiệm kỳ mới khiến Madam Pang gần như không đủ quỹ thời gian để triển khai chiến dịch vận động tranh cử. Màn trình diễn của tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2027 vì thế sẽ trở thành yếu tố mang tính quyết định trực tiếp đến tương lai ghế nóng FAT.

Madam Pang vẫn còn hơn 1 năm nhiệm kỳ chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh áp lực về lịch thi đấu, thành tích chuyên môn của bóng đá Thái Lan dưới thời Madam Pang cũng đang chịu sự soi xét nghiêm ngặt. Trái ngược với giai đoạn làm Trưởng đoàn — thời điểm bà góp công lớn đưa "Voi chiến" lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2020 và 2022, kể từ khi chính thức điều hành FAT trên cương vị Chủ tịch, bóng đá Thái Lan chưa giành thêm bất kỳ danh hiệu nào ở các giải đấu khu vực như ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup, SEA Games lẫn U23 Đông Nam Á. Đồng thời, kết quả của các cấp độ đội tuyển Thái Lan tại đấu trường châu lục cũng chưa ghi nhận bước tiến rõ rệt.

Tình thế bấp bênh ở thượng tầng FAT còn ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế HLV trưởng của ông Anthony Hudson. Tương lai của chiến lược gia người Anh không chỉ phụ thuộc vào kết quả tại Asian Cup 2027 mà còn phụ thuộc vào định hướng chiến lược từ bộ máy điều hành mới của FAT trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong bối cảnh cả Thái Lan, Việt Nam và Indonesia đều đang dồn sức hướng ra đấu trường châu lục và đặt mục tiêu World Cup, thành tích khu vực không còn là thước đo duy nhất làm hài lòng giới chuyên môn và người hâm mộ. Điều này đòi hỏi Madam Pang phải tạo ra một cú bứt phá thực sự mạnh mẽ tại Asian Cup 2027 nếu muốn thuyết phục cử tri giữ lại vị trí lãnh đạo tối cao của bóng đá Thái Lan.

Tiên