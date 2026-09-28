Tưởng đã qua đời, cụ bà 70 tuổi bất ngờ tỉnh lại sau một ngày trong quan tài

Một bà lão ngoài 70 tuổi ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, được gia đình đặt vào quan tài sau khi được cho là không còn dấu hiệu sự sống. Điều khiến mọi người bàng hoàng là một ngày sau, con dâu bất ngờ nghe thấy tiếng động yếu ớt phát ra từ bên trong.

Người phụ nữ tỉnh dậy sau khi con cháu đưa vào quan tài. Ảnh: iFeng.

Cụ thể, người phụ nữ sống tại Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, nhiều năm mắc chứng huyết khối não và đang điều trị ung thư. Tuy nhiên, khi bệnh tình trở nặng, các bác sĩ cho biết ung thư của bà đã không còn khả năng điều trị. Gia đình sau đó đưa bà về nhà để chăm sóc trong những ngày cuối đời.

Ngày 8/9, người thân không nhận thấy dấu hiệu sự sống của bà và cho rằng bà đã qua đời. Gia đình bắt đầu chuẩn bị tang lễ, đồng thời đặt bà vào một quan tài có hệ thống làm lạnh nhằm bảo quản thi thể trong thời gian chờ những người con, cháu ở xa trở về.

Thế nhưng đến tối hôm sau, một tình huống không ai ngờ tới xảy ra. Con dâu của bà bất ngờ nghe thấy những tiếng động yếu ớt phát ra từ bên trong quan tài. Cô lập tức gọi những người khác đến kiểm tra và mở nắp quan tài. Khi được đưa ra ngoài, người phụ nữ vẫn có thể mở mắt, nhưng tình trạng sức khỏe rất yếu và không thể ăn uống.

Gia đình tiếp tục chăm sóc bà, tuy nhiên, đến tối 11/9, bà qua đời. Hai ngày sau, bà được an táng.

Theo giải thích y khoa được Health Times dẫn lại, bà được cho là đã rơi vào trạng thái "chết giả", hay còn gọi là chết lâm sàng, trước khi chuyển sang giai đoạn chết sinh học không thể đảo ngược.

Ở thời điểm này, nhịp tim và nhịp thở suy yếu đến mức rất khó nhận biết bằng mắt thường, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm lại và người bệnh rơi vào hôn mê sâu. Bề ngoài, cơ thể có thể trông như đã tử vong, nhưng một số cơ quan nội tạng vẫn duy trì hoạt động ở mức tối thiểu.

Để tránh nhầm lẫn giữa chết lâm sàng và tử vong thực sự, y khoa áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ra kết luận. Bác sĩ sẽ kiểm tra mạch cảnh ở vùng cổ, quan sát khả năng tự thở thông qua chuyển động của lồng ngực, đánh giá phản xạ đồng tử và các dấu hiệu thay đổi màu sắc ở môi, da. Một trong những căn cứ quan trọng là kết quả theo dõi điện tâm đồ, trong đó đường điện tim phải cho thấy sự ngừng hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn xác định tử vong.

Thông tin về sự việc được một thành viên trong gia đình chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Một số người cho rằng việc tỉnh lại sau khi đã được đặt vào quan tài có thể là trải nghiệm đặc biệt đau đớn đối với người phụ nữ. Có ý kiến cho rằng trong những trường hợp tương tự, gia đình nên có xác nhận tử vong chính thức từ cơ sở y tế trước khi tiến hành các thủ tục tang lễ.

Câu chuyện cũng làm dấy lên những thảo luận về sự thay đổi trong phong tục mai táng tại Trung Quốc.

Trước đây, ở một số nơi, gia đình thường giữ thi thể người đã qua đời tại nhà trong vài ngày trước khi tổ chức tang lễ. Trong khi đó, ngày nay, các thủ tục thường được tiến hành nhanh hơn.

Sự việc cho thấy việc xác định chính xác một người đã qua đời hay chưa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong những trường hợp người bệnh mắc bệnh nặng và có dấu hiệu sinh tồn suy giảm rõ rệt.