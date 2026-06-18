Tưởng con còn ngây thơ lắm, mẹ Hà Nội sốc khi thấy cuốn sổ đầy sticker trên giường con: Không chủ quan được!

"Tôi cứ nghĩ con vẫn là một đứa trẻ". Đó có lẽ là tâm trạng của rất nhiều phụ huynh khi bất ngờ nhận ra con mình đã bắt đầu có những rung động đầu đời.

Mới đây, chia sẻ của một bà mẹ ở Hà Nội về cô con gái sinh năm 2015 đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Chị kể rằng con gái đang học lớp 5, học khá giỏi và chuẩn bị thi vào một trường THCS có tỷ lệ cạnh tranh cao. Trong mắt gia đình, cô bé vẫn là một đứa trẻ vô tư, ngây ngô, thường xuyên phải được nhắc nhở từ chuyện quần áo, tóc tai đến những việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

"Cả nhà luôn bảo con tồ, ngây thơ chưa biết gì. Vẫn tranh ăn với em, vẫn chơi đồ hàng với em mỗi ngày", người mẹ viết.

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Thế nhưng một buổi tối, khi vô tình mở cuốn sổ nhỏ dán đầy sticker mà con để trên giường, chị đã có một phen "giật mình".

Trong những dòng trao đổi giữa con gái và một người bạn thân, chị phát hiện cô bé sử dụng những từ ngữ mà ở nhà chưa từng nói bao giờ. Điều khiến người mẹ bất ngờ hơn là những tâm sự rất hồn nhiên về việc muốn có người yêu và đang thích một cậu bạn cùng xóm.

Chị nhớ lại những lần thấy con ngượng ngùng mỗi khi cậu bạn đi ngang qua lúc đang nhảy dây hay tập thể dục. Khi đó, chị chỉ nghĩ đơn giản con bắt đầu biết ngại với bạn khác giới. Nhưng giờ đây, chị nhận ra đằng sau những biểu hiện ấy là những rung động đầu đời rất tự nhiên của tuổi mới lớn.

"Tôi sợ con lạc lối, sợ con sa đà vào chuyện yêu đương trẻ con mà sao nhãng học hành", người mẹ tâm sự.

Có thực sự đáng lo?

Nỗi lo ấy nhận được rất nhiều bình luận từ các bậc phụ huynh khác. Điều đáng chú ý là phần lớn đều cho rằng những biểu hiện của cô bé lớp 5 thực ra hoàn toàn bình thường. Nhiều người chia sẻ họ cũng từng có cảm xúc tương tự từ rất sớm.

Một phụ huynh kể con trai lớp 6 từng đòi tự làm socola hình trái tim để tặng bạn gái dịp Valentine. Một người khác cho biết con mình lớp 4 đã thay đổi vài "người thương" trong năm học. Không ít người trưởng thành cũng nhìn lại tuổi thơ của mình và nhận ra việc thích một bạn khác giới từ lớp 3, lớp 4 hay lớp 5 vốn không phải điều hiếm gặp.

"Ngày xưa tôi học lớp 5 đã biết thích bạn nam rồi, nhưng vẫn học giỏi, vẫn đỗ trường chuyên", một phụ huynh chia sẻ.

Một người khác cho biết con gái hiện là sinh viên đại học nhưng từ thời tiểu học đã có nhiều bạn nam để ý. Dù vậy, con vẫn luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc và nhận học bổng liên tục.

Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng ở giai đoạn 10-12 tuổi, trẻ bắt đầu bước vào thời kỳ tiền dậy thì hoặc dậy thì. Cơ thể thay đổi kéo theo sự phát triển mạnh mẽ về cảm xúc. Việc trẻ có thiện cảm, ngưỡng mộ hoặc rung động với bạn khác giới là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành.

Điều khiến nhiều cha mẹ bất ngờ là bởi hình ảnh về đứa con nhỏ trong tâm trí họ thường chậm hơn sự phát triển thực tế của trẻ. Một cô bé vẫn có thể quên xả nước sau khi đi vệ sinh, vẫn thích chơi đồ hàng với em nhỏ, nhưng đồng thời cũng có thể bắt đầu biết ngại ngùng trước một bạn nam mình quý mến. Hai điều đó hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau.

Bên cạnh chuyện thích một bạn khác giới, nhiều phụ huynh cũng thừa nhận việc trẻ nói tục với bạn bè hiện nay khá phổ biến. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây là lúc cha mẹ cần định hướng thay vì phản ứng quá gay gắt.

"Quan trọng là con vẫn lễ phép với người lớn, vẫn biết đâu là giới hạn", một phụ huynh nêu quan điểm.

Nhiều ý kiến cho rằng điều đáng lo không phải là việc trẻ có cảm xúc đầu đời, mà là việc trẻ không còn muốn chia sẻ với cha mẹ. Nếu phụ huynh phản ứng quá mạnh, trẻ có thể chọn cách giấu kín suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Trong câu chuyện của người mẹ Hà Nội, điều đáng mừng là chị quyết định chưa nói với chồng vì biết anh khá nghiêm khắc. Thay vào đó, chị muốn tìm cơ hội trò chuyện riêng với con. Có lẽ đó cũng là lựa chọn được nhiều người đồng tình nhất.

Bởi khi con bước vào tuổi dậy thì, điều trẻ cần không phải là những cuộc thẩm vấn hay những lệnh cấm tuyệt đối. Điều trẻ cần hơn cả là một người lớn đủ bình tĩnh để lắng nghe, đủ tinh tế để đồng hành và đủ tin tưởng để hiểu rằng những rung động đầu đời đôi khi chỉ là một phần rất đẹp của hành trình trưởng thành.

Và có lẽ, sau khoảnh khắc giật mình vì cuốn sổ đầy sticker ấy, người mẹ đã nhận ra một sự thật: con gái mình vẫn ngây thơ, chỉ là con đang lớn lên nhanh hơn những gì mẹ từng nghĩ.