Tưởng chừng rơi xuống đáy sự nghiệp sau ồn ào bị Song Joong Ki thẳng tay "đá" nhưng nào ngờ Song Hye Kyo lại có thể sống cuộc đời như "nữ hoàng" thế này

Mới đây, một tập đoàn chuyên về các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hàng đầu của Hàn đã chính thức công bố Song Hye Kyo trở thành người phát ngôn độc quyền của thương hiệu. Đại diện của nhãn hàng chia sẻ: "Sắc đẹp là bắt nguồn từ sức khỏe, sức khỏe hoàn thiện cùng với sắc đẹp" – Đây chính là triết lý thương hiệu của hãng, Song Hye Kyo, một biểu tượng của sắc đẹp, là ngôi sao Hallyu phù hợp với nhất".

Điều này cho thấy Song Hye Kyo nhận được sự yêu thích không chỉ của các thương hiệu xa xỉ phẩm quốc tế mà cả các thương hiệu trong nước.

Nhân sự kiện này, truyền thông Trung Quốc cũng có bài phân tích lý do tại sao Song Hye Kyo tưởng chừng như ở đáy của sự nghiệp vì ồn ào ly hôn với Song Joong Ki nhưng lại có thể sống như nữ hoàng.

1. Liên tục trở thành sự lựa chọn của các thương hiệu

Từ sau khi ly hôn, nhiều người ngỡ rằng Song Hye Kyo sẽ "chết chìm" trong các ồn ào và sa sút sự nghiệp nhưng dường như điều này không hề ảnh hưởng tới danh tiếng của người đẹp. Cụ thể, các hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ vẫn chào đón Song Hye Kyo một cách tới tấp.

Bên cạnh các nhãn hàng cũ vẫn tiếp tục ký hợp đồng thì hàng loạt các nhãn hàng mới cũng tìm đến Song Hye Kyo mà không hề bận tâm tới việc ly hôn của người đẹp.

Bên cạnh những nhãn hàng thời trang nội địa, Song Hye Kyo còn thu hoạch được một hợp đồng béo bở đối với nhãn hiệu Fendi - một trong những màn hợp tác nhận được nhiều sự ghen tị của mọi người.

Điều này góp phần giúp tên tuổi của Song Hye Kyo luôn được cập nhật và xuất hiện cả ở Hàn Quốc và quốc tế dù người đẹp khá "lười" đóng phim. Và tất nhiên, điều này cũng giúp Song Hye Kyo thu về được số tiền không hề nhỏ.

2. Ở ẩn vẫn không quên xuất hiện trên tạp chí

Một lợi ích không nhỏ nữa từ việc trở thành đại diện cho các nhãn hàng chính là khả năng "đẩy bìa". Điều đó có nghĩa, thông thuờng các nhãn hàng sẽ cho các người mẫu đại diện của mình xuất hiện trên các bìa tạp chí lớn để quảng bá cho nhãn hiệu.

Và mỗi lần xuất hiện của Song Hye Kyo sẽ cùng với những bài phỏng vấn nhỏ nhỏ. Và đây chính là cơ hội để fan hâm mộ của Song Hye Kyo có thể tiếp cận được thần tượng của mình. Theo tổng hợp, từ sau khi ly hôn Song Hye Kyo chưa đóng bất kỳ bộ phim nào nhưng lại có trong tay 5 bìa tạp chí hàng đầu.



3. Nữ chính trong lòng đạo diễn



Tính từ bộ phim đóng chung với đàn em Park Bo Gum thì tính đến nay, Song Hye Kyo đã có hơn 2 năm nghỉ ngơi. Với nhiều ngôi sao điều này dường như quá mạo hiểm bởi khán giả sẽ lãng quên và các đạo diễn sẽ không còn nhiều yêu thích. Nhưng dường như điều này hoàn toàn sai đối với Song Hye Kyo.

Dù 2 năm không đóng phim, cô vẫn nhận được vô số lời mời chào từ các đạo diễn danh tiếng hàng đầu xứ Hàn. Theo tiết lộ, có vô số kịch bản đã được gửi tới Song Hye Kyo trong suốt 2 năm qua nhưng cô nàng vẫn từ chối.

Mới đây, Song Hye Kyo đã quyết định nên duyên cùng đàn em Jang Ki Yong trong phim Now we're breaking up.

4. Cách sống tránh xa ồn ào và nói không với đôi co

Theo truyền thông phân tích, một trong những nguyên nhân Song Hye Kyo có thể tận hưởng cuộc sống bình yên của mình sau những sóng gió một phần là nhờ bản lĩnh và cách sống tích cực của Song Hye Kyo. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại, Song Hye Kyo dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, chú cún cưng và bạn bè của mình.

Trong 1 bài phỏng vấn gần đây, Song Hye Kyo cho biết cô không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những ồn ào vì một phần nhờ tích cách của mình.

"Tôi hay lo lắng về những điều nhỏ nhặt nhưng lại rất bình tĩnh khi có những biến động lớn xảy đến. Chẳng phải những điều ấy, dù lớn đến đâu, đều có thể giải quyết bằng cách vượt qua hay sao? Việc lớn biến thành nhỏ, việc nhỏ thành không có gì và khiến bản thân trở nên bận rộn. Khi tôi còn trẻ, tôi mất quá nhiều thời gian và tâm sức vào mọi câu chuyện mà tôi nghe thấy, nhưng ở vào thời điểm nhất định, cả chuyện tốt hay xấu đều giống nhau. Nó cũng chỉ là câu chuyện mà thôi", chia sẻ của Song Hye Kyo.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo lựa chọn cách bảo vệ mình bằng cách nếu có tin đồn thất thiệt ảnh hưởng lớn tới bản thân thì sẽ nhờ cậy tới pháp luật. Còn nếu chỉ là những lời ra tiếng vào vô thưởng vô phạt cô sẽ lựa chọn không để tâm. Có lẽ vì thế, Song Hye Kyo có thể thảnh thơi sống 1 cách vui vẻ đến vậy sau những ồn ào.