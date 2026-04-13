Tưởng bổ nhưng không phải ai cũng ăn được: 3 nhóm người nên tránh trứng gà

Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và phù hợp với nhiều đối tượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn trứng gà thường xuyên.



Giá trị dinh dưỡng của trứng gà

Trung bình một quả trứng gà nặng khoảng 50g cung cấp 72 kcal, 6g protein, 5g chất béo và nhiều vi chất quan trọng.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), mỗi quả trứng đáp ứng khoảng 6% nhu cầu phốt pho, 9% vitamin A, 13% vitamin B2, 8% vitamin B5, 7% vitamin B12 và 22% selen khuyến nghị hằng ngày.

Protein trong trứng là loại protein hoàn chỉnh, chứa đủ 9 axit amin thiết yếu, giúp xây dựng và phục hồi tế bào, hỗ trợ miễn dịch. Ngoài ra, trứng còn chứa lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa tốt cho mắt.

Người dị ứng trứng

Dị ứng protein trứng là một trong những dạng dị ứng thực phẩm phổ biến, đặc biệt ở trẻ em. Triệu chứng có thể từ nhẹ (phát ban, mẩn ngứa, tiêu chảy, buồn nôn) đến nặng (sốc phản vệ, khó thở, đe dọa tính mạng).

Protein trong trứng gà, trứng vịt hay trứng cút có cấu trúc tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau, vì vậy có người chỉ dị ứng với một loại trứng nhất định. Người đã từng có phản ứng dị ứng cần được bác sĩ chẩn đoán và hướng dẫn chế độ ăn phù hợp.

Người bị sỏi mật

Trứng gà chứa lượng đạm và chất béo tương đối cao, có thể kích thích túi mật co bóp mạnh để tiêu hóa. Với người bị sỏi mật, điều này làm tăng áp lực lên túi mật, gây đau bụng, buồn nôn và có thể khiến sỏi di chuyển gây tắc ống mật.

Nếu ống mật bị tắc, dịch mật ứ đọng sẽ dẫn đến viêm túi mật hoặc viêm đường mật, tiềm ẩn biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, người bị sỏi mật nên hạn chế thực phẩm giàu đạm và chất béo, trong đó có trứng, và cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung vào thực đơn.

Người mắc bệnh tim mạch

Người có bệnh lý tim mạch (xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành) cần cân nhắc khi ăn trứng gà. Nghiên cứu của Đại học Western (Canada) cho thấy, việc ăn khoảng 3 quả trứng/tuần có thể liên quan đến sự dày lên của mảng bám động mạch - yếu tố làm hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu.

Trứng gà cũng chứa khoảng 186mg cholesterol/quả (trong lòng đỏ), gần bằng mức cholesterol khuyến nghị tối đa trong ngày đối với người trưởng thành khỏe mạnh (theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ - AHA). Với người có mỡ máu cao hoặc bệnh tim, việc nạp quá nhiều cholesterol có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

T.Lâm (Theo Laodong, VTCnews)