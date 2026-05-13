Tuổi 58 của biểu tượng nổi bật nhất thập niên 90: Tự trồng rau, viết sách thuần chay, dũng cảm bước ra thảm đỏ mà không cần son phấn

Vào một buổi tối tháng 9 năm 2023 tại Paris Fashion Week, một người phụ nữ bước vào show của Isabel Marant trong bộ váy vàng không tay, tóc buông xõa tự nhiên. Không son môi hồng phấn. Không khói mắt. Không lớp nền che phủ.

Người ta mất vài giây mới nhận ra đó là Pamela Anderson.

Không phải vì bà trông khác đi. Mà vì lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, người ta thấy bà không phải hình ảnh mà Hollywood đã dày công tạo ra cho bà. Mái tóc bạch kim. Môi căng bóng. Đôi mắt khói đặc trưng của thập niên 90. Hình ảnh đó đã theo Pamela Anderson suốt 30 năm trên poster Baywatch, trên bìa tạp chí, trên mọi thảm đỏ. Và rồi, ở tuổi 56, bà đặt nó xuống.

Nhưng để hiểu tại sao khoảnh khắc đó quan trọng đến vậy, cần phải bắt đầu từ một nơi khác: một khu vườn nhỏ trên đảo Vancouver, Canada nơi Pamela Anderson đã lặng lẽ xây dựng một cuộc đời hoàn toàn khác từ nhiều năm trước.

Cuộc đời thứ hai không ai chụp ảnh

Ít người biết rằng song song với sự nghiệp Hollywood rực rỡ, Pamela Anderson đã ăn thuần chay từ khi phong trào này còn chưa có tên gọi. Không phải vì xu hướng. Không phải vì thời thượng. Mà vì bà thực sự tin vào nó đủ để viết hẳn một cuốn sách nấu ăn thuần chay, đủ để dành phần lớn thời gian rảnh trong bếp và ngoài vườn.

Ngôi nhà bà quay trở về sau những năm Hollywood là căn nhà tuổi thơ trên đảo Vancouver nơi có khu vườn bà tự trồng rau, tự làm bánh mì, tự nấu những bữa ăn không có ai chụp ảnh. "Tôi muốn sống một cuộc đời thực," bà nói. "Không phải cuộc đời mà người khác tưởng tượng tôi đang sống."

Đây không phải câu chuyện của một ngôi sao kiệt sức chạy trốn ánh đèn. Đây là câu chuyện của một người phụ nữ đã đủ lâu trong vòng xoáy để biết rằng mình muốn gì và đủ dũng cảm để chọn nó, dù lựa chọn đó không giống bất kỳ kỳ vọng nào người ta đặt lên bà.

Chính cuộc đời đó chậm, xanh, thuần chất đã dần thay đổi cách bà nhìn nhận mọi thứ, kể cả gương mặt của chính mình.

Khi tàn nhang trở thành tuyên ngôn

Kể từ mùa thu 2023, Pamela Anderson bắt đầu bước ra thế giới theo một cách khác. Thảm đỏ SAG Awards 2025 với váy Dior trắng một vai, tóc xoăn mềm, da căng mịn tự nhiên. Bìa tạp chí WWD tháng 2/2024 không một giọt phấn. Chiến dịch quảng cáo Aerie tháng 3/2026 thương hiệu nổi tiếng với cam kết không chỉnh sửa hình ảnh người mẫu. Mỗi lần xuất hiện là một lần bà chọn lại chính mình.

Và khi được hỏi về sự thay đổi này, bà không dùng những mỹ từ về "tự yêu bản thân" hay "sống đúng với mình". Bà chỉ nói thẳng: "Tôi không làm 'no-makeup makeup'. Tôi làm 'no-makeup' thật sự. Người ta đang ngày càng trông giống nhau vì AI, vì filter, vì mạng xã hội. Tôi thà để lộ tàn nhang của mình."

Điều khiến câu chuyện của Pamela Anderson trở nên khác biệt không phải là việc bỏ son phấn, phụ nữ bỏ son phấn thì nhiều. Pamela Anderson bỏ son phấn sau khi đã là Pamela Anderson sau khi đã dành cả thanh xuân xây dựng một hình ảnh được cả thế giới biết đến, sau những cuộc hôn nhân ồn ào, sau những năm tháng bị truyền thông mổ xẻ đến từng centimet cơ thể. Bỏ đi thứ đã gắn với tên mình suốt 30 năm đó mới là sự can đảm thật sự.

Trong khoảng trống mà son phấn, filter và lớp che khuyết điểm từng lấp đầy, người ta bắt đầu nhìn thấy một điều khác: Một người phụ nữ 58 tuổi với tàn nhang, với nếp da, với mái tóc không cần sắp xếp và hoàn toàn không xin lỗi vì điều đó.

Và như bà nói với Allure, giản dị đến mức khó tin: "Nếu bạn đang sống đúng với bản thân, bạn không cần phải giải thích gì cả. Đó là chìa khóa."

Mất 30 năm để tìm ra điều đó. Nhưng có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao, ở tuổi 58, Pamela Anderson trông rực rỡ hơn bao giờ hết.