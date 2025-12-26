Tuổi 32 "bất lão" của Chương Trạch Thiên - giám đốc khách mời cho VOGUE Art Trung Quốc

Đó chính là Chương Trạch Thiên - "hot girl trà sữa" nổi tiếng ở Trung Quốc!

Gần đây, người đẹp này gây chú ý khi đảm nhận vai trò guest editor (giám đốc khách mời) cho VOGUE Art (Trung Quốc), lên trang bìa số tháng 11/2025 với vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung - nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên MXH.

Nhan sắc "bạch nguyệt quang" một thời ở tuổi 32.

Nhan sắc thời trẻ của Chương Trạch Thiên.

Trên Douyin, nhiều người nhắc tới cột mốc 10 năm kết hôn, làm mẹ, làm nữ tỷ phú của Chương Trạch Thiên. Có quá nhiều thứ đã thay đổi còn nhan sắc "bạch nguyệt quang" một thời thì ngày càng trẻ trung, làn da căng bóng và vóc dáng săn chắc, khiến nhiều người phải thốt lên rằng thời gian dường như đã bỏ quên cô.

Netizen Trung Quốc bình luận rần rần: "Nữ thần bất lão!", "32 tuổi mà như 20, ngoại hình gây sốc thật sự!",....

Trong buổi phỏng vấn trên VOGUE Art Chương Trạch Thiên cũng hiếm hoi chia sẻ lịch trình sinh hoạt một ngày điển hình. Cô cố gắng dậy lúc 7 giờ sáng để đọc tin tức, xử lý email và gặp gỡ bạn bè hoặc đối tác. Bữa trưa thường chỉ là bát mì đơn giản vì nhanh và no, giúp duy trì năng lượng mà không mất thời gian. Chương Trạch Thiên cũng tiết lộ mình ít trang điểm hàng ngày, không thích chỉnh sửa ảnh quá nhiều và thường tự mix đồ mà không cần stylist.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ trung dù đã làm mẹ ba con nằm ở lối sống kỷ luật và tập luyện chăm chỉ. Chương Trạch Thiên duy trì gym, yoga nhiều năm, yêu thích leo núi, đi bộ đường dài và đấm bốc. Đặc biệt, từ tháng 5/2025, cô bắt đầu học tennis và đến tháng 12 vẫn kiên trì.

Mặt mộc cỡ này.

Phong cách ăn mặc hướng tới sự trẻ trung.

Những buổi tập giúp cô có làn da hồng hào, vóc dáng thon gọn, không chút dấu hiệu tuổi tác. Cô nhấn mạnh chăm sóc da hàng ngày, ăn uống lành mạnh, tự nấu ăn và ưu tiên sức khỏe tinh thần.

Trên mạng xã hội, Chương Trạch Thiên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, story sau buổi tập với makeup nhẹ hoặc mặt mộc, chú thích đơn giản đánh dấu ngày kiên trì. Những bức hình du lịch, triển lãm nghệ thuật ở London hay Milan Fashion Week cũng xuất hiện thường xuyên, thể hiện phong cách thanh lịch ngày càng rõ nét.

Hiện tại, Chương Trạch Thiên còn là nữ doanh nhân tài giỏi. Cô giữ vai trò cố vấn thời trang tại tập đoàn của chồng, thường tham gia tuần lễ thời trang quốc tế và triển lãm nghệ thuật. Là nhà đầu tư độc lập, cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sự kiện và từ thiện.

Cô và chồng vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện cùng nhau.

Trong phỏng vấn VOGUE, cô úp mở về một dự án bí mật sắp công bố. Về tài sản, theo Hurun 2025, vợ chồng cô sở hữu 580 tỷ nhân dân tệ (khoảng 81 tỷ USD), khẳng định vị thế tỷ phú hàng đầu.

Sau 10 năm lấy chồng đại gia, Chương Trạch Thiên chứng minh rằng giàu có không đồng nghĩa với đánh mất bản thân. Từ hot girl trà sữa năm nào đến nữ tỷ phú U30 xinh đẹp, tài giỏi ngày nay, cô là minh chứng sống cho sự cân bằng hoàn hảo giữa gia đình, sự nghiệp và nhan sắc.

Ảnh: IGNV.