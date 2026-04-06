Đón tuổi 20 với nhiều lời chúc thương yêu

Mới đây, trên trang cá nhân, Quyền Linh đăng tải hình ảnh chụp cùng con gái kèm lời chúc mừng đầy xúc động. Nam nghệ sĩ gọi con là “Lọ Lem thương yêu”, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi con gái đã trở thành sinh viên năm hai với nhiều ý chí và nghị lực. Anh chia sẻ có thể đếm được những tháng ngày đưa con đến trường hay số sợi tóc bạc trên đầu mình, nhưng không thể đong đếm hết tình yêu dành cho con. Nhân dịp sinh nhật, anh mong con luôn mạnh mẽ, nỗ lực và đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Quyền Linh, sinh năm 1969, là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước nhờ phong cách dẫn chương trình giản dị, chân thành. Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, anh từng bước gây dựng sự nghiệp và trở thành một trong những MC được yêu mến, thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình và hoạt động thiện nguyện.

Con gái đầu lòng của anh là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, hiện đang theo học ngành Kinh doanh tại RMIT University. Bên cạnh việc học, cô còn hoạt động với vai trò influencer, tham gia các chiến dịch quảng cáo và sự kiện. Ở độ tuổi đôi mươi, Lọ Lem được nhiều người xem là hình mẫu của thế hệ trẻ hiện đại với ngoại hình nổi bật, năng động và có định hướng riêng để phát triển bản thân.

Trong dịp sinh nhật của cô, nhiều đồng nghiệp của Quyền Linh cũng gửi lời chúc tới Lọ Lem. Ở tuổi 20, cô ngày càng trưởng thành, tự tin và cuốn hút.

Cuộc sống nổi bật và năng động, sắm xe sang từ sớm

Trên mạng xã hội, Lọ Lem thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống thường ngày, việc học và những chuyến du lịch. Với chiều cao hơn 1,7 m, vóc dáng cân đối cùng gương mặt thanh tú, cô ưu tiên phong cách thời trang nhẹ nhàng, nữ tính. Nhờ ngoại hình nổi bật, cô được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng nhiều danh xưng như “nàng thơ” hay “bạch nguyệt quang”.

Ngoài việc học, Lọ Lem cũng tham gia một số hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thời trang cùng gia đình. Cô từng cho biết bản thân đã tự chủ tài chính từ năm 16 tuổi. Không chỉ tự chi trả học phí, cô còn sáng lập quỹ thiện nguyện mang tên “Lo cho em”.

Bên cạnh thành tích học tập, con gái Quyền Linh còn thể hiện sự đa năng khi có thể chơi piano, vẽ, diễn xuất, nhảy và tham gia thiết kế.

Chia sẻ với truyền thông, nam MC cho biết mong muốn con gái ưu tiên việc học và hạn chế tham gia sâu vào hoạt động nghệ thuật. Dù từng nhận được nhiều lời mời đóng phim từ bạn bè, đồng nghiệp của cha, gia đình vẫn lựa chọn từ chối. Tuy nhiên, Quyền Linh khẳng định sẽ luôn tôn trọng định hướng và ước mơ của con gái trong tương lai.

Hiện tại, gia đình Quyền Linh đang sinh sống trong một căn biệt thự tại quận 7, TP.HCM, có giá trị ước tính khoảng 21 tỷ đồng. Không gian sống được thiết kế hiện đại, rộng rãi với sân vườn xanh mát, hồ bơi và đầy đủ tiện nghi. Dù vậy, nam MC vẫn giữ lối sống giản dị quen thuộc, thường xuất hiện với dép tổ ong, tự tay chăm cây, trồng rau và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, tạo nên hình ảnh gần gũi trong mắt công chúng.

Trước đó, Lọ Lem từng gây chú ý khi sở hữu chiếc Mercedes-Maybach S450 có giá khoảng 7,5–8 tỷ đồng. Hình ảnh cô cầm lái mẫu xe sang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm. Trước những thắc mắc về việc sở hữu tài sản giá trị lớn khi còn trẻ, Lọ Lem cho biết đó là thành quả từ nỗ lực cá nhân, đồng thời có sự hỗ trợ từ gia đình.

Một câu chuyện khác liên quan đến hai cha con cũng từng khiến dư luận chú ý. Trong chương trình thiện nguyện có sự tham gia của Phan Như Thảo, Quyền Linh dự định dùng tiền cá nhân để giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn, nhưng phát hiện tài khoản chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Ngay sau đó, anh gọi điện cho con gái và chỉ trong vài phút, Lọ Lem đã chuyển 40 triệu đồng để hỗ trợ.

Trước tình huống này, Phan Như Thảo không giấu được sự thích thú, thốt lên rằng việc “xin tiền con gái mà được gửi hẳn 40 triệu” là điều đáng ngạc nhiên. Số tiền sau đó được Quyền Linh dùng để trao trực tiếp cho gia đình cần giúp đỡ. Nam MC cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến con gái ngày càng trưởng thành, biết quan tâm và chia sẻ với cộng đồng.

