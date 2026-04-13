Trong dàn nhóc tỳ nhà sao Việt, Subeo (tên thật là Nguyễn Quốc Hưng) - con trai Cường Đô La - có sức hút không phải dạng vừa. Không hoạt động showbiz, cũng hiếm khi xuất hiện dày đặc, nhưng mỗi lần lộ diện, quý tử của doanh nhân phố núi vẫn đủ khiến mạng xã hội rôm rả bàn tán.

Quý tử hào môn, trổ mã với visual cực phẩm

Subeo sinh năm 2010, thường được nhắc đến như một trong những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" của showbiz. Là con của nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng, từ nhỏ Subeo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông lẫn công chúng. Ban đầu, hình ảnh về cậu nhóc khá kín kẽ, chỉ xuất hiện thông qua các bài đăng công khai của bố mẹ. Dần dà, những hình ảnh trong cuộc sống đời thường của Subeo được chia sẻ với tần suất nhiều hơn.

Nếu như lúc nhỏ, Subeo gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thì càng lớn, đường nét lại càng dần sắc sảo và rõ ràng hơn. Ở tuổi 16, cậu bước vào giai đoạn trổ mã mạnh về ngoại hình. Chiều cao vượt trội giúp tổng thể vóc dáng trở nên nổi bật. Hiện tại, chiều cao của Subeo đã vượt mặt mẹ, và được dự đoán khoảng trên 1m8. Gương mặt cũng có sự thay đổi đáng kể, bớt đi nét tròn trịa, thay vào đó là những đường nét gọn gàng, hài hòa hơn, tạo cảm giác sáng và ăn hình hơn hẳn.

Nét bụ bẫm đáng yêu của Subeo lúc bé

Subeo trổ mã ngày càng điển trai

Vóc dáng cao lớn, gương mặt sắc cạnh hơn trông ăn ảnh đến lạ

Một điều mà cư dân mạng trầm trồ chính là khí chất mà con trai Cường Đô La toát ra

Ở tuổi 16, Subeo gây bão cõi mạng với gương mặt mộc sáng trưng

Được đầu tư khủng và rèn giũa ngay từ nhỏ

Từ nhỏ, Subeo theo học trường Quốc tế Anh (BIS), thuộc hệ thống giáo dục Nord Anglia Education. Đây là trường quốc tế có học phí cao bậc nhất ở TP.HCM. Trường dạy chương trình chuẩn quốc tế với việc đào tạo ngoại ngữ từ nhỏ. Trong năm học 2023-2024, học phí của BIS dao động 305 - 863 triệu đồng. Riêng với khối 9 của Subeo, học phí cả năm là 753 triệu đồng. Ngoài học phí đắt đỏ, các khoản phụ thu khác của trường BIS cũng cao không kém. Để cho con nhập học, phụ huynh cần đóng 70,8 triệu đồng phí nhập học không hoàn lại và 23,6 triệu đồng tiền đặt cọc.

Sau khi hoàn thành chương trình học cấp 2, Subeo quyết định du học tại New Zealand. Vào tháng 5/2025, theo những gì mà doanh nhân Cường Đô La hé lộ, thì ngôi trường mà Subeo theo học có tên Auckland Grammar - là một trong những trường trung học danh tiếng tại New Zealand. Auckland Grammar được biết đến là ngôi trường dành riêng cho nam sinh với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Đây là nơi đào tạo ra hàng loạt cá nhân thành công ở nhiều lĩnh vực, nổi bật trong hệ thống giáo dục bậc trung học quốc tế.

Tìm hiểu trên các diễn đàn du học uy tín, mức học phí tại Auckland Grammar là con số không tầm thường. Theo đó, mức học phí 1 năm tại trường dao động từ 22.500 - 25.000 đô New Zealand (khoảng 345 - 384 triệu đồng). Ngoài ra còn có các khoản chi phí khác như nội trú, quản lý, đồng phục và ngoại khoá, tổng số tiền cho 1 năm từ 20.000 đô New Zealand trở lên (hơn 307 triệu đồng). Vậy ra, chi phí cho 1 năm học tại nước ngoài của Subeo rơi vào con số trên dưới 650 triệu đồng.

Hình ảnh Subeo sang New Zealand tham quan trường trước khi nhập học

Vào tháng 8/2025, loạt ảnh Subeo làm thực tập sinh trong tập đoàn của Cường Đô La gây sốt mạng xã hội. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Subeo thử sức ở nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp do bố điều hành. Từ phục vụ, chăm sóc khách hàng cho đến tham gia các buổi họp bàn kế hoạch, "thiếu gia trẻ" đều thể hiện sự tập trung và nghiêm túc trong từng vai trò.

Khi diện sơ mi xanh nhạt, quần tây và đeo thẻ nhân viên, Subeo khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một "tổng tài trẻ" với thần thái chững chạc, gương mặt sáng và trưởng thành hơn hẳn độ tuổi. Ở những khoảnh khắc khác, khi khoác lên mình đồng phục đen của nhà hàng, Subeo lại mang đến một vibe hoàn toàn khác, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và tập trung. Đặc biệt, ánh mắt nghiêm túc khi phục vụ khách trở thành chi tiết khiến nhiều người ấn tượng, cho thấy sự chỉn chu trong cách cậu tiếp cận từng công việc, dù là nhỏ nhất.

Subeo vào tập đoàn của bố làm thực tập sinh ở nhiều vị trí

Diện mạo chững chạc khi làm thực tập sinh của Subeo khiến cộng đồng mạng thích thú

Con trai doanh nhân phố núi "kinh" qua nhiều vai trò, từ nhân viên kinh doanh cho đến phục vụ nhà hàng

Dù ở vị trí nào thì Subeo vô cùng tập trung cho công việc

Làm bạn trai hay anh cả đều "full điểm"

Vừa qua, Subeo gây chú ý khi tay trong tay với một cô nàng xuất hiện trong sự kiện của mẹ, đây là lần hiếm hoi cậu công khai mối quan hệ tình cảm. Khoảnh khắc cả hai xuất hiện cùng nhau khiến dân tình thích thú vì vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.

Điều khiến netizen bàn tán không chỉ nằm ở việc đi cùng bạn gái, mà còn ở cách Subeo cư xử. Trong suốt sự kiện, cậu chủ động đeo túi giúp bạn gái, thậm chí trên túi còn kẹp sẵn phụ kiện cá nhân. Giữa không gian đông người, hành động nhỏ nhưng tinh tế này lập tức ghi điểm, tạo cảm giác vừa ga lăng vừa tự nhiên, không hề phô trương.

Khoảnh khắc cả hai rời sự kiện cùng xe gia đình càng khiến câu chuyện được chú ý hơn. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng ấn tượng nhất vẫn là cách Subeo chiều bạn gái rất vừa phải, không thể hiện quá mức, nhưng đủ tinh tế để thấy sự quan tâm.

Subeo đeo túi giúp bạn gái trong suốt sự kiện

Không chỉ là bạn trai điểm 10, Subeo còn khiến netizen thích thú bởi hình ảnh anh cả chăm em rất mượt tay. Subeo nhận được sự yêu thương từ gia đình riêng của bố mẹ, nhóc tỳ hiện cũng là anh cả của 4 em là Suchin - Sutin, Lisa - Leon. Khi trở về nhà, Subeo không còn là chàng thiếu niên gây chú ý với visual nổi bật, mà trở thành anh cả trong một gia đình đông em nhỏ.

Đơn cử như mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La chia sẻ bức ảnh Subeo bế em út (Sutin) khi đang bị mẹ Đàm Thu Trang nhắc nhở. Kèm hình ảnh, Cường Đô La giải thích: "Anh Hai giải vây cho Tư doe khỏi mẹ Đàm Thu Trang.. Trễ tí thì xác định luôn". Ở phần bình luận, Đàm Thu Trang cũng trả lời chồng bằng cách mô tả hành động của Sutin: "Coi bàn tay anh bám rất chắc luôn". Những khoảnh khắc bế em, chơi cùng em hay kiên nhẫn dỗ dành các em được chia sẻ khiến không ít người thích thú.

Subeo ra dáng anh cả, chăm sóc các em cực "mát tay"

Những khoảnh khắc Subeo bên các em luôn khiến dân mạng thích thú

Ảnh: Tổng hợp