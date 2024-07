Kể từ khi Vua Charles III lên ngôi, tước hiệu cũ của ông là Thân vương xứ Wales đã được truyền lại cho con trai cả là Thân vương William, vợ anh là Kate cũng trở thành Vương phi xứ Wales. Cặp đôi này cũng được thừa hưởng tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Cornwall, đồng thời giữ nguyên tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge được ban tặng khi kết hôn vào năm 2011. Tuy nhiên, ít ai biết rằng William và Kate còn được ban tặng một tước hiệu khác vào năm 2022, thường chỉ được sử dụng khi họ đến Scotland.



Tước hiệu đặc biệt đó chính là Công tước và Nữ công tước xứ Rothesay, được sử dụng khi cặp đôi hiện diện ở phía Bắc nước Anh. Gần đây, gia đình hoàng gia đã tham dự Tuần lễ Holyrood, chuỗi sự kiện thường niên được tổ chức tại Scotland. Dù Vương phi Kate đang trong quá trình điều trị ung thư thì chồng cô - Công tước xứ Rothesay vẫn tham dự Lễ phong tước Hiệp sĩ Order of the Thistle tại Nhà thờ St Giles vào ngày 3/7.

Cùng tham dự buổi lễ với Vua Charles III và Thân vương William còn có Sophie - Nữ công tước xứ Edinburgh. Tại đây, Hoàng hậu Camilla và Hoàng tử Edward sẽ được phong tước Hiệp sĩ Order of the Thistle. Ngoài ra, Nam tước Black of Strome LT, Nam tước Kennedy of The Shaws LT và Ngài Geoff Palmer KT cũng sẽ được phong tước cùng các thành viên hoàng gia.

Lễ phong tước Hiệp sĩ Order of the Thistle là nghi thức truyền thống lâu đời, đánh dấu sự khởi đầu cho Tuần lễ Holyrood diễn ra từ ngày 2/7 đến 5/7. Các hoạt động trong Tuần lễ bao gồm tiệc chiêu đãi trong vườn được tổ chức tại Cung điện Holyroodhouse vào tối thứ Ba. Buổi lễ thường bắt đầu bằng việc Vua và Vương hậu nhận nghi thức chào hoàng gia từ Đội danh dự. Sau đó, ban nhạc sẽ chơi Quốc ca trước khi Vua và Hoàng hậu được chào đón bởi Quyền Giám mục Nhà thờ St Giles, Chưởng ấn, Trưởng khoa và Thư ký của Order of the Thistle.

Order of the Thistle là Huân chương cao quý nhất ở Scotland, được trao tặng cho 16 Hiệp sĩ và Phu nhân. Trước đây, phụ nữ không được công nhận ngang bằng nam giới. Tuy nhiên, cố Nữ hoàng Elizabeth II đã thay đổi quy tắc vào năm 1987, cho phép mọi người đều được vinh danh ở cùng một vị thế. Việc bổ nhiệm vào Order of the Thistle nhằm ghi nhận những đóng góp của một cá nhân cho xã hội, có thể thông qua việc nắm giữ chức vụ công hoặc đạt được những thành tựu nổi bật. Bên cạnh 16 Hiệp sĩ và Phu nhân, các thành viên hoàng gia bao gồm: Vương hậu, Công tước xứ Rothesay, Công tước xứ Edinburgh và Vương nữ Anne cũng là những Hiệp sĩ Hoàng gia của Order of the Thistle.