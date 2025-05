Tước hiệu và quyền được bảo vệ: Mối liên hệ chặt chẽ

Ngày 2/5/2025, Tòa phúc thẩm Anh đã bác đơn kháng cáo của Vương tử Harry về việc khôi phục chế độ bảo vệ an ninh toàn thời gian khi anh ở Vương quốc Anh. Phán quyết này khẳng định rằng quyết định của Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật Công chúng (Ravec) vào năm 2020 là hợp pháp và hợp lý. Theo đó, sau khi Harry và Meghan rút khỏi vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia và chuyển ra nước ngoài, họ không còn đủ điều kiện để được bảo vệ an ninh toàn thời gian do nhà nước tài trợ.

Thay vào đó, Ravec đã thiết lập một chế độ bảo vệ "tùy chỉnh", yêu cầu Harry phải thông báo trước 30 ngày cho mỗi chuyến thăm Vương quốc Anh, và mỗi lần như vậy sẽ được đánh giá riêng biệt về mức độ đe dọa và nhu cầu bảo vệ. Harry cho rằng điều này không đủ để đảm bảo an toàn cho gia đình anh và đã khởi kiện chính phủ Anh.

Phán quyết của tòa án và phản ứng của Harry

Trong phán quyết, Thẩm phán Sir Geoffrey Vos tuyên bố rằng "cảm giác bị đối xử bất công không thể chuyển hóa thành một lập luận pháp lý" và rằng quyết định của Ravec là hợp lý trong bối cảnh Harry không còn là thành viên làm việc của Hoàng gia.

Phản ứng sau phán quyết, Harry bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, cho rằng quyết định này đặt gia đình anh vào tình thế nguy hiểm và cản trở khả năng trở lại Vương quốc Anh một cách an toàn. Anh cũng nhấn mạnh rằng cha mình, Vua Charles III, có thể can thiệp để giải quyết vấn đề này, nhưng hiện tại hai cha con không liên lạc với nhau do mâu thuẫn về vấn đề an ninh.

Mối liên hệ giữa tước hiệu và quyền lợi an ninh

Trường hợp của Harry làm nổi bật mối liên hệ chặt chẽ giữa tước hiệu, vai trò trong Hoàng gia và quyền lợi cá nhân như bảo vệ an ninh. Việc rút khỏi vai trò thành viên cao cấp đồng nghĩa với việc mất đi nhiều quyền lợi, bao gồm cả chế độ bảo vệ an ninh toàn thời gian. Điều này đặt ra câu hỏi về cách thức Hoàng gia và chính phủ Anh xác định ai đủ điều kiện để được bảo vệ và ai không.

Phán quyết mới nhất của tòa án không chỉ là một thất bại pháp lý đối với Vương tử Harry mà còn làm rõ ranh giới giữa tước hiệu danh dự và quyền lợi thực tế. Nó cho thấy rằng việc giữ tước hiệu không đảm bảo quyền lợi nếu không đi kèm với vai trò chính thức trong Hoàng gia. Trường hợp của Harry có thể trở thành tiền lệ cho các thành viên Hoàng gia khác trong tương lai khi xem xét việc duy trì tước hiệu và quyền lợi cá nhân.

Theo The Guardian