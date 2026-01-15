Từng tuyên bố “tiền nhiều xài không hết”, Khoa Pug bất ngờ thông báo về tình hình tài chính hiện tại

Ngày 11/1, Khoa Pug - người được mệnh danh "YouTuber giàu nhất Việt Nam" - lần đầu tiết lộ doanh thu từ YouTube, những tính toán về tài chính trong vlog mới trên kênh có hơn 4,7 triệu đăng ký. Trong đó, việc Khoa Pug chia sẻ về việc phải tính toán tiền bạc khiến nhiều người theo dõi bất ngờ. "Cũng già rồi, phải lo cho gia đình, U40 rồi. Đâu phải như thời trẻ vô lo, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu đâu. Mình cũng đâu còn nguồn thu nhập nào ngoài đi làm YouTube", anh nói.

Khoa Pug tiết lộ về thực tế không còn tiêu xài thả ga như trước

Điều này trái ngược với hình tượng mà Khoa Pug xây dựng từ trước tới nay. Trước đây, YouTuber sinh năm 1992 vốn nổi tiếng là người mạnh tay chi tiền để trải nghiệm những dịch vụ đắt đỏ nhất khắp thế giới.

Trong một vlog cũ, anh còn tuyên bố "tiền nhiều xài sao hết", phải chịu áp lực dư luận vì quá giàu. Năm ngoái, anh gây chú ý khi chi 3 tỷ đồng kéo chân lần 2 để cao lên 1,80 m. Ngày 8/10 cùng năm, anh đăng vlog với tiêu đề "Chi 300 triệu đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới".

Bởi vậy, tiết lộ mới đây của Khoa Pug về thực tế không còn tiêu xài thả ga như trước khiến những người quan tâm cho rằng dường như anh đang thất thế.

YouTuber này cũng giải thích rằng nhiều người mở kênh để làm thương hiệu cá nhân rồi lấn sân quảng cáo hay kinh doanh, bán hàng nhưng anh chỉ tập trung làm vlog nên thu nhập dựa vào sự ủng hộ của người xem.

Trong vlog này, anh chàng quê Nha Trang cũng hé lộ về số tiền có thể kiếm được từ YouTube. Tuy nhiên, anh không công bố con số cụ thể mà chỉ đề cập đến số tiền nhận được từ lượt view tại các quốc gia khác nhau.

Theo đó, Khoa Pug giải thích ở mỗi quốc gia, nền tảng sẽ trả mức tiền khác nhau cho mỗi lượt view. Ví dụ tại Việt Nam, mỗi 1 triệu view chỉ được trả vài trăm USD (tương đương 5 triệu đồng), nhưng ở Mỹ, số tiền có thể lên đến 5.000- 7.000 USD (130-180 triệu đồng) cho 1 triệu view.

Khoa Pug làm clip "đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới" hồi năm ngoái.

Trong khi đó, chi phí để thực hiện các vlog không hề nhỏ. Vì vậy, tùy thuộc vào lượt xem phần lớn ở quốc gia nào, số tiền anh nhận về cũng khác nhau, có thể lời hoặc lỗ so với chi phí bỏ ra.

Đây cũng là lý do Khoa Pug quyết định đổi tên kênh thành Khoa Pug - Solo Trip vào tháng 12/2025.

"YouTube áp dụng AI để lồng tiếng Anh cho người xem quốc tế, kể cả kênh của mình. Vì thế tập khán giả không gói gọn tại Việt Nam. Đặt tên Khoa Pug nhiều người Việt nhận diện nhưng khi ra thị trường quốc tế người xem khó nhận biết ngay kênh mình làm gì", anh giải thích.

Khoa Pug (tên thật là Nguyễn Anh Khoa, đến từ Nha Trang) là YouTuber nổi tiếng "chịu chơi" khi chi số tiền lớn để trải nghiệm các dịch vụ hạng sang, đi du lịch khắp thế giới. Tuy nhiên, anh cũng nhiều lần vướng ồn ào liên quan đến các dự án đầu tư tiền điện tử.

Hiện tại, anh đã chuyển về Việt Nam và làm hành trình xuyên Việt, chủ yếu trải nghiệm các dịch vụ ẩm thực đắt đỏ ở các địa phương.