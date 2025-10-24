Từ đôi bạn giàu có đến ồn ào tiền ảo

Năm 2021, khi Khoa Pug sang Mỹ du học, anh và Vương Phạm thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video du lịch, khám phá cuộc sống và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh. Sự kết hợp giữa một YouTuber chịu chơi, chịu chi và một doanh nhân gốc Việt thành đạt ở nước ngoài từng tạo nên sức hút lớn, nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Khoa Pug và Vương Phạm từng rất thân thiết

Sau đó Khoa Pug và Vương Phạm tiếp tục xuất hiện cùng với doanh nhân kim hoàn Johnny Đặng, tạo thành bộ ba YouTuber đình đám. Tuy nhiên mối quan hệ của nhóm bạn này chỉ kéo dài thời gian ngắn. Cuối năm 2021, ồn ào đấu tố giữa Khoa Pug và Johnny Đặng liên quan đến đồng coin DBZ và khoản tiền 30 tỷ đồng nổ ra, Khoa khẳng định mình bị lừa và bị đe doạ tính mạng.

Dù không trực tiếp liên quan đến vụ việc nhưng Vương Phạm - người từng giới thiệu Khoa Pug và Johnny Đặng cũng bị kéo vào làn sóng bàn tán, buộc phải lên tiếng khẳng định mình không “lùa gà”, không liên quan đến tranh chấp. Ở thời điểm đó, Vương Phạm cũng bênh vực Khoa Pug trước những cáo buộc của Johnny Đặng.

Johnny Đặng cùng với Khoa Pug và Vương Phạm

Tuy nhiên từ sau vụ ồn ào, tình bạn của Vương Phạm - Khoa Pug cũng được nhận xét là dần phai nhạt. Các dự án hợp tác chung của Khoa Pug và Vương Phạm như mua máy bay chung, mở nhà hàng lẩu chung bị bỏ ngỏ, để lại nhiều câu hỏi cho người theo dõi mà không có bất cứ thông báo chính thức hay công khai nào.

Tháng 3/2023, khi Khoa Pug khai trương nhà hàng lẩu ở Houston, Vương Phạm đã đích thân đến ủng hộ. Theo một số YouTuber có mặt tại nhà hàng thì Vương Phạm và Khoa Pug nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Những ngày sau đó, Vương Phạm và cả mẹ ruột tiếp tục đến nhà hàng để hỗ trợ, nhiệt tình.

Vương Phạm đến thăm khi Khoa Pug mở nhà hàng ở Mỹ

Song từ đó trở đi, Vương Phạm và Khoa Pug không xuất hiện trong các video chung, không nhắc đến đối phương trên MXH và tập trung cho cuộc sống riêng.

Khoa Pug miệt mài kéo chân, bức xúc vì tin giả

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1992), là một trong những YouTuber nổi tiếng Việt Nam nhờ phong cách trải nghiệm sang trọng, chịu chi để đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước. Khoa hiện đang có 4,76 triệu người theo dõi trên YouTube.

Những năm gần đây, Khoa Pug còn gây chú ý với chuyện kéo chân 2 lần liên tiếp. Lần đầu tiên, Khoa chi 5 tỷ để kéo chân ở Mỹ, chiều cao tăng từ 1m65 lên 1m75. Và lần thứ 2 là ở Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí 3 tỷ đồng để cao lên 1m8.

Khoa đã kéo chân lần 2

Về độ giàu có, Khoa Pug không tiết lộ nhiều về tài sản nhưng trong một video, anh thừa nhận mình từng trải qua “khủng hoảng tuổi 30” - không phải vì thiếu tiền, mà vì “dư quá nhiều”, khiến anh mất cảm hứng làm nội dung. Những chuyến đi xa xỉ, ăn uống ở nhà hàng đắt đỏ, ở tại resort hạng sang cũng phần nào thể hiện điều này.

Khoa Pug hiện đang ở Việt Nam, thực hiện chuyến đi lên các tỉnh phía bắc. Trong bài đăng mới nhất trên Facebook vào ngày 23/10, Khoa bày tỏ sự bức xúc về những tin giả liên quan đến mình đang tràn lan trên TikTok.

“Mình thì quá quen với việc bị bôi nhọ, vu khống, chà đạp nhân phẩm, nhét chữ vào mồm rồi nên mình không care nữa. Nhưng cứ hễ mình đăng video du lịch lên là lại thấy thành phần tào lao vào comment ‘Anh ơi người ta nói anh này kia trên TikTok kìa’, rồi ‘Người ta vu khống anh thế này thế kia phải không anh’... Ủa ai đăng tin giả tin fake gì thì tìm mấy người đó mà hỏi, chạy vào hỏi tui làm gì?” - Khoa Pug nói.

Ngoài ra Khoa Pug cũng giải thích thêm về lý do mình hay vướng tin giả. Theo đó, Khoa tự nhận mình “sống lành quá”, chỉ cắm cúi đi du lịch, ít lên MXH phân bua, ít đi giao lưu,... nên dễ bị nhắm đến và gửi lời cảnh báo đến mọi người nên tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng.

Hiện tại, Khoa Pug không nói rõ các thông tin thất thiệt liên quan đến mình là gì nên cư dân mạng vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao.

Khoa Pug vẫn check-in du lịch ở khắp nơi

Hình ảnh mới nhất của Khoa Pug tại Việt Nam

Vương Phạm tiếp tục mua đất, mua máy bay

Vương Phạm (tên thật là Phạm Đình Quốc Vương, sinh năm 1991 tại TP.HCM) sang Mỹ từ năm 16 tuổi. Sau thời gian dài sinh sống tại đây, Vương từng trải qua quãng thời gian làm việc tay chân như rửa chén thuê, phục vụ quán ăn, kinh doanh online,... Hiện tại Vương đã có công ty riêng, chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo và phần mềm quản lý cho các tiệm nail của người Việt tại Mỹ, Canada, Úc và châu Âu. Doanh nghiệp này cũng sản xuất hệ thống POS (Point of Sale) và máy thanh toán cho các cửa hàng bán lẻ.

Vương Phạm vẫn cập nhật các hoạt động mới trên MXH

Theo website chính thức, công ty này đã lọt vào danh sách Inc. 5000 - top các công ty phát triển nhanh nhất tại Mỹ - trong hai năm liên tiếp, với doanh thu ước tính hơn 10 triệu USD/năm (khoảng 227 tỷ đồng). Công ty hiện phục vụ hơn 16.000 khách hàng và vẫn không ngừng phát triển.

Vương Phạm còn hoạt động ở lĩnh vực BĐS, cụ thể là đầu tư phát triển bất động sản cơ sở hạ tầng từ năm 2020. Vương cho biết mình mua các lô đất sau đó xây nhà, phát triển thành các cơ sở hạ tầng cho thuê như dự án xây khoảng hơn 400 căn nhà ở Houston, Texas (Mỹ). Tháng 7/2025, Vương Phạm cập nhật đã mua một tòa nhà tại thành phố Houston, Texas. Anh chia sẻ nếu chỉ tính giá xây trước đây của tòa nhà đã tốn khoảng 50 - 60 triệu đô (khoảng 1.250 - 1.500 tỷ đồng).

Ngoài ra, Vương Phạm đang sở hữu hơn 1000 hecta đất, 2 trang trại lớn cùng khu du lịch sinh thái safari. Cuối tháng 9/2025, Vương cho biết mình đã quyết định mua voi từ Thái Lan đưa về Mỹ nuôi.

Vương Phạm cho biết sẽ mua voi mang về Mỹ nuôi

Mới nhất, Vương Phạm tiết lộ mình đã mua thành công một chiếc trực thăng cũ, hiện thực hóa ước mơ sở hữu máy bay. Tuy nhiên Vương không tiết lộ giá trị chính xác của chiếc máy bay này.

Dù vẫn cập nhật tình hình thông qua các video YouTube nhưng so với trước đây, Vương Phạm ít ra video hơn, có khi cả tháng trời không đăng nội dung mới. Các clip gần nhất trên kênh YouTube chủ yếu cập nhật về trang trại, đất đai, máy bay và xe cộ, trải nghiệm thám hiểm,...

