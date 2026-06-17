Ngày 27/3, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Na Nhiên và doanh nhân Hoắc Khải Sơn đã quyết định tiến tới hôn nhân. Theo nguồn tin trong giới showbiz, hôn sự của cặp đôi đã được gia tộc họ Hoắc chấp thuận. Cả hai đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới thượng lưu dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Ngoài tổ chức tại Hong Kong và nước ngoài, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn còn dự định tổ chức thêm một tiệc cưới riêng tại đảo Hải Nam để mời bạn bè từ giới showbiz của cô dâu.

Theo truyền thông Hương Cảng, gia đình Hoắc Khải Sơn tỏ ra rất ưng thuận và yêu quý Na Nhiên. Thời gian qua, nữ diễn viên sinh năm 1997 liên tục xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của gia tộc họ Hoắc: từ dự đám cưới của Hoắc Khải Nhân (em trai Hoắc Khải Sơn), đến tham dự lễ mừng thọ của doanh nhân Hoắc Chấn Đình (bố Hoắc Khải Sơn). Vào mùng 2 Tết Nguyên đán (ngày 18/2), cặp đôi còn cùng cả gia đình nhà trai có chuyến du lịch Ý trong bầu không khí đầm ấm.

Thực ra, mối quan hệ giữa Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn bắt đầu được chú ý từ tháng 11/2025, khi cả hai bị bắt gặp sánh đôi tại tiệc cưới của Hoắc Khải Nhân tổ chức ở núi Ngọc Long. Trong những đoạn clip và hình ảnh lan truyền trên mạng lúc bấy giờ, Na Nhiên luôn theo sát Hoắc Khải Sơn, hai người có nhiều tương tác thân mật, thậm chí doanh nhân sinh năm 1983 còn cúi người chỉnh lại trang phục giúp cô. Hình ảnh này nhanh chóng khuấy đảo mạng xã hội Trung Quốc và làm dậy sóng nghi vấn hẹn hò.

Theo tìm hiểu của QQ, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2024. Thực ra, hai người đã có mối liên hệ từ trước đó rất lâu: Na Nhiên ký hợp đồng với công ty người mẫu Genesis Model Agency từ năm 19 tuổi, và đây chính là đơn vị mà Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn. Từ mối quan hệ nhân viên và chủ tịch, hai người dần nảy sinh tình cảm. Họ không chủ động công khai, nhưng cũng không che giấu chuyện tình cảm và từng bị bắt gặp cùng nhau du lịch Bali (Indonesia) trước khi tin tức hẹn hò chính thức được truyền thông đưa ra.

Việc gia tộc họ Hoắc chấp thuận Na Nhiên khiến không ít Cnet liên tưởng đến câu chuyện của Chương Tử Di hơn 20 năm trước. Năm 2004, mối tình giữa hoa đán Chương Tử Di và thiếu gia Hoắc Khải Sơn từng là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất Hương Cảng.

Cặp đôi không ngại công khai, nhiều lần bị paparazzi chụp ảnh nắm tay, khóa môi ngay giữa đường phố. Thế nhưng mối tình đẹp đó kết thúc vào năm 2006, được cho là do gia tộc họ Hoắc không chấp nhận con dâu trong giới nghệ thuật, với yêu cầu khắc nghiệt rằng người về làm dâu phải lánh xa màn ảnh và truyền thông.

Đây là điều mà Chương Tử Di, lúc đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không thể từ bỏ. Tháng 8/2011, cả hai từng tái hợp và liên tục xuất hiện cùng nhau tại Bắc Kinh, khiến dư luận hy vọng câu chuyện cũ sẽ có hồi kết khác. Nhưng rốt cuộc vẫn không thành.

Nay, với Na Nhiên, dường như gia tộc họ Hoắc đã có một cái nhìn khác. Na Nhiên sinh năm 1997, là người mẫu kiêm diễn viên mang hai dòng máu Nga và Mông Cổ. Cô gây ấn tượng mạnh với công chúng qua vai Đát Kỷ trong bom tấn thần thoại Phong Thần (2023). Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, là Phó tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Đông Anh và là cháu nội của tỷ phú Hong Kong Hoắc Anh Đông. Chênh lệch tuổi tác lên đến 14 năm giữa cặp đôi không ngăn được sự chú ý của dư luận, thay vào đó lại càng làm câu chuyện tình thêm phần hấp dẫn trong mắt Cnet.