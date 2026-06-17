Chỉ ít ngày sau khi trở thành tâm điểm của lễ khai mạc World Cup 2026, nữ ca sĩ đình đám Shakira tiếp tục khiến truyền thông quốc tế dậy sóng bởi nghi vấn tình cảm với tài tử Mexico - Manuel Garcia-Rulfo.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Shakira và ngôi sao của series đình đám The Lincoln Lawyer cùng rời khách sạn Sunset Tower ở Los Angeles đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hình ảnh Shakira và ngôi sao của series đình đám The Lincoln Lawyer cùng rời khách sạn Sunset Tower ở Los Angeles. Ảnh: deuxmoi.

Theo các hình ảnh được chia sẻ bởi tài khoản săn tin giải trí nổi tiếng, Shakira và Manuel Garcia-Rulfo được nhìn thấy rời khách sạn Sunset Tower tại Los Angeles trong tâm trạng khá thoải mái. Cả hai trò chuyện vui vẻ và liên tục mỉm cười khi xuất hiện trước ống kính paparazzi.

Ngay sau đó, từ khóa “Shakira và Manuel Garcia-Rulfo” được tìm kiếm mạnh mẽ. Hiện cả Shakira lẫn Manuel Garcia-Rulfo đều giữ im lặng, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về mối quan hệ đặc biệt giữa họ.

Thời điểm những bức ảnh xuất hiện càng khiến câu chuyện gây chú ý hơn. Chỉ vài ngày trước đó, Shakira có màn trình diễn được đánh giá là một trong những điểm nhấn lớn nhất lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico City.

Nữ ca sĩ Colombia khuấy động sân khấu bằng ca khúc chính thức của giải đấu - Dai Dai , đánh dấu lần thứ tư cô góp mặt tại một kỳ World Cup. Truyền thông quốc tế đồng loạt ca ngợi màn trình diễn giàu năng lượng của ngôi sao sinh năm 1977, trong khi mạng xã hội tràn ngập các đoạn video ghi lại những khoảnh khắc cô cháy hết mình trên sân khấu.

Sức hút của Shakira thậm chí lớn đến mức một phóng viên truyền hình Argentina đã tạm rời vị trí tác nghiệp để chạy tới xin chụp ảnh cùng cô trước giờ khai mạc giải đấu. Câu chuyện nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của giọng ca Waka Waka .

Sau cuộc chia tay gây chấn động với cựu danh thủ Gerard Piqué vào năm 2022, đời sống tình cảm của Shakira luôn là chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm.

Suốt nhiều năm qua, nữ ca sĩ chủ yếu xuất hiện với hình ảnh người mẹ tận tâm và tập trung cho sự nghiệp. Hiện Shakira trong thời gian lưu diễn với Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Trước đó, cô có hai đêm diễn tại Los Angeles để khởi động chặng mới của tour diễn.

Manuel Garcia-Rulfo là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Mexico tại Hollywood. Nam diễn viên sinh năm 1981 được khán giả toàn cầu biết đến rộng rãi qua vai luật sư Mickey Haller trong series ăn khách The Lincoln Lawyer của Netflix.

Những năm gần đây, tên tuổi của Garcia-Rulfo ngày càng thăng hạng nhờ nhiều dự án điện ảnh và truyền hình lớn. Trước khi vướng tin đồn với Shakira, nam diễn viên từng có mối quan hệ với Audrey McGraw, con gái của cặp sao nhạc đồng quê Tim McGraw và Faith Hill.