Từng trượt ngay vòng audition, chàng đầu bếp Huế trở lại sau 3 năm và đăng quang Top Chef Việt Nam 2026

Tập chung kết Top Chef Việt Nam 2026 (Đầu bếp thượng đỉnh mùa 4) lên sóng VTV3 lúc 21h tối 19/10 đã gọi tên Võ Khắc Linh ở ngôi Quán quân. Chef Đoàn Nhật Phong giành Á quân 1, còn Camilla Bailey, nữ đầu bếp người Đan Mạch và cũng là thí sinh nước ngoài duy nhất của mùa giải, giành Á quân 2. Khắc Linh nhận giải thưởng 50 triệu đồng, Nhật Phong nhận 25 triệu đồng.

Chef Khắc Linh - Quán quân Top Chef 2026

Chiến thắng của Khắc Linh càng đáng chú ý khi nhìn lại lần đầu anh đến với Top Chef vào năm 2023. Khi ấy, anh bị loại ngay vòng audition. Chung kết năm nay, giám khảo chính Alain Nguyễn, Chủ tịch Hội đầu bếp TP HCM (FBA), gọi đó là "một chiến thắng ngoạn mục, một chiến thắng thuyết phục".

Top 5 xuất sắc nhất TOP CHEF mùa 4

Ở vòng cuối, Top 5 gồm Camilla Bailey, Nhật Phong, Khắc Linh, Khả Nguyên và Thiện Thanh có 210 phút để hoàn thiện thực đơn ba phần khai vị, món chính và tráng miệng, phục vụ 15 phần ăn. Đề bài không dừng ở hương vị và kỹ thuật: mỗi đầu bếp phải kể được câu chuyện về quê hương và bản sắc ẩm thực Việt qua một thực đơn liền mạch. Các chef còn bắt buộc dùng hai nguyên liệu đặc biệt do giám khảo khách mời Jonathan Đinh, Chủ tịch Caspiar Việt Nam, mang đến là trứng cá tầm lấy từ cá tầm 15-17 tuổi và trứng cá hồi Nhật Bản, loại mà theo ban tổ chức mỗi năm chỉ làm một lần. Hỗ trợ trong bếp là 5 gương mặt quen từ Top 14 gồm Văn Hòa, Quốc Cường, Thuận Thành, Quốc Thành và Chiến Thắng.

Chef Khắc Linh tại Chung Kết

Hội đồng giám khảo đêm chung kết lên tới 13 người. Bên cạnh hai giám khảo chính là chị Nguyễn Thị Kim Oanh, nhà sáng lập nhà hàng One River, và chef Alain Nguyễn, chương trình mời 11 giám khảo khách mời, trong đó có những đầu bếp sở hữu nhà hàng gắn sao Michelin như Peter Cường Franklin (Anan Saigon), Sam Aisbett (Akuna) và Chu Phương Duy (Christian Chu, nhà hàng Levitate tại Praha, Cộng hòa Séc), cùng chef Sakal Pheoung, Chủ tịch Hiệp hội Escoffier Việt Nam, và nhiều đại diện của ngành nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thực phẩm.

"Y mỹ thực": Bữa ăn thời Nguyễn lên bàn chung kết

Giữa năm cách kể chuyện quê hương, Khắc Linh chọn con đường khó nhất: đưa thực khách về một lát cắt lịch sử ẩm thực Huế. Thực đơn mang tên "Y mỹ thực" được anh xây dựng từ một bữa ăn thời Nguyễn, dựa trên những câu chuyện và kiến thức học được từ các nghệ nhân xứ Huế.

Món khai vị nem sâm cầm kết hợp chim sâm cầm, caviar, gan cá mặt quỷ và gel nước mắm. Theo Khắc Linh, nem cung đình là một trong những nét đặc trưng lâu đời của ẩm thực Huế, và anh muốn làm mới món ăn này đồng thời đưa nghệ thuật điêu khắc Việt vào cách trình bày. Món chính là cháo ngự vị với hải sâm vàng kho tiêu, cháo củ mài nấu nấm mối, ăn kèm rau tiến vua và cọng sen muối chua. Khép lại là sương sâm tổ yến, giữ trọn tinh thần thanh tao mà anh theo đuổi từ đầu đến cuối.

Giám khảo Kim Oanh chấm nếm món của các chef

Giám khảo Kim Oanh khen sự kết nối xuyên suốt từ khai vị đến tráng miệng, gói gọn cảm nhận trong bốn chữ: "Rất thanh tao, rất Huế". Phản hồi gây chú ý nhất đến từ giám khảo Gregory Philippe, Phó Tổng Quản lý Hôtel des Arts Saigon - MGallery Collection. Ông kể đã sống nhiều năm ở châu Á, đặc biệt là Hong Kong (Trung Quốc), nơi hải sâm có truyền thống ẩm thực lâu đời, nhưng chưa bao giờ thực sự thích nguyên liệu này. "Hôm nay, bạn đã khiến tôi thực sự yêu thích món ăn này. Mỗi thành phần nhỏ đều có sự kết nối với nhau, và tất cả hòa quyện vô cùng ăn ý. Món ăn này thực sự đã đưa chúng tôi đến một thế giới khác", ông nói.

Giám khảo Jonathan Đinh nhận xét: "Em cho anh thấy fine dining của Việt Nam. Nếu anh đến một nhà hàng Việt Nam mà người ta đem món này ra, anh nói thực sự anh không có gì để chê". Giám khảo Dương Quốc Nam, nhà sáng lập Hoàng Nam Group, thì cho rằng nếu đến Việt Nam mà chưa ăn món này, thực khách mới chỉ trải nghiệm được một nửa. Giám khảo Paul Le, Phó Chủ tịch Xúc tiến Thương mại và Xuất khẩu Central Retail Việt Nam, thừa nhận làm món sáng tạo từ nền truyền thống không hề dễ, và anh đã có thể hình dung một nhà hàng sang trọng đi theo phong cách này.

Á quân 2 là Chef Camilla Bailey

Chốt lại phần đánh giá, chef Alain Nguyễn khẳng định không chỉ hai giám khảo chính mà toàn bộ hội đồng đều bị thuyết phục "bởi vì đồ ăn ngon, concept đầy đủ, và chef đã làm tròn nhiệm vụ của một người đại diện cho ẩm thực Việt Nam". Theo ông, Top Chef đi tìm một người dẫn lối cho ẩm thực Việt, "tuy truyền thống nhưng rất sáng tạo, một chef có tâm và có kiến thức".

Á quân 1 là chef Đoàn Nhật Phong

Ba năm sau cú trượt: Sáng tạo phải bắt đầu từ thấu hiểu

Thứ thay đổi ở Khắc Linh sau ba năm không chỉ là tay nghề hay kinh nghiệm thi đấu, mà là cách anh nhìn sự sáng tạo. Năm 2023, anh muốn gây ấn tượng bằng món ăn mới lạ, kỹ thuật và cách thể hiện khác biệt. Sau thất bại, anh nhận ra mình chưa thực sự hiểu sâu nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa làm nên sức sống của món truyền thống. Đôi khi, điều khó hơn cả tạo ra cái chưa từng có là hiểu vì sao người xưa chọn một nguyên liệu, vì sao một cách chế biến được lưu truyền, vì sao một hương vị tồn tại qua nhiều thế hệ.

Với anh, đằng sau cách phối rau gia vị, cách dùng nước mắm, phương pháp lên men hay thói quen tận dụng nguyên liệu là kinh nghiệm sống và triết lý của người Việt. Chỉ khi nắm được tinh thần cốt lõi ấy, người đầu bếp mới có cơ sở thay đổi kỹ thuật, kết cấu hay hình thức mà không làm món ăn mất đi căn tính. Anh cũng không muốn món Việt phải trở nên giống một nền ẩm thực khác mới được quốc tế đón nhận, mà muốn thực khách nước ngoài hiểu Việt Nam qua chính hương vị, nguyên liệu và câu chuyện của người Việt.

Sau danh hiệu, Khắc Linh cho biết sẽ tiếp tục đi sâu vào di sản ẩm thực Huế, đặc biệt là ẩm thực cung đình, nguyên liệu bản địa và các phương pháp lên men truyền thống, không vội thay đổi mọi thứ mà hoàn thiện dần qua nghiên cứu và thực hành. Nếu được nhắn gửi chính mình của năm 2023, anh nói: "Không cần phải vội vàng chứng minh mình là ai. Hãy cứ kiên trì học hỏi, làm nghề bằng sự tử tế và đừng quên lý do bắt đầu".

Á quân Nhật Phong kể chuyện Hạ Long, Camilla Bailey chinh phục bằng món Việt

Từng là ứng viên nặng ký nhờ nhiều lần chiến thắng thử thách ở các tập trước, Đoàn Nhật Phong mang đến thực đơn xoay quanh đất, biển và trời Hạ Long. "Menu sẽ kể câu chuyện về đất, biển và trời, bởi người dân Hạ Long luôn được thiên nhiên bao bọc và hỗ trợ", anh chia sẻ. Khai vị gồm bò tái chanh kèm thảo mộc Việt và nem cua bể với trứng cá tầm. Bò tái chanh được khen vì vị tươi sáng, chua và mặn hài hòa, nhưng nem cua bể chưa thuyết phục ban giám khảo về kết cấu. Điểm sáng là món chính tôm hùm Hạ Long sốt XO sò điệp nấm mối ăn cùng bánh gật gù, được giám khảo Kim Oanh khen phần sốt ngon. Tráng miệng nhãn Yên Phú kem sữa gạo cũng nhận phản hồi tích cực. "Tôi đã tự hỏi mình tham gia Top Chef để làm gì. Qua từng tập, đến bây giờ tôi đã tự trả lời được câu hỏi của mình", Nhật Phong nói sau khi nhận danh hiệu Á quân 1.

Set món của chef Nhật Phong

Camilla Bailey chọn tôn vinh những hương vị quen thuộc của Việt Nam. Món mở đầu phở gà ác tartelette, lấy cảm hứng từ gà đen vùng núi Sa Pa, kết hợp thịt gà confit với gel nước phở, được ghi nhận về ý tưởng nhưng chef Sakal Pheoung cho rằng món cần thêm rau thơm và gia vị để rõ tinh thần phở Việt, ban giám khảo cũng đặt vấn đề tên món phải khớp với kỳ vọng của thực khách. Món chính chả cá Lã Vọng dùng hai loại cá, được khen về hương vị nhưng một số giám khảo nhận xét thịt cá còn dai. Bánh phô mai xoài chanh dây trên nền bông lan gạo là món ghi điểm nhất của cô nhờ kết cấu nhẹ và độ chua ngọt cân bằng. Chính Khắc Linh cũng dành lời trân trọng cho Camilla, khen năng lượng tích cực và nỗ lực tìm hiểu câu chuyện sau từng nguyên liệu Việt của người đầu bếp coi Việt Nam như quê hương thứ hai. "Đây thực sự là một hành trình vui nhưng cũng vô cùng thử thách. Tôi đã học hỏi được rất nhiều", cô chia sẻ.

Chef Khả Nguyên - Top 4 Top Chef mùa 4

Hai đầu bếp còn lại trong Top 5 cũng để lại dấu ấn riêng. Khả Nguyên đưa quê nhà Quảng Ngãi vào thực đơn với bánh xèo ốc xà cừ, thịt heo sốt cà phê và kẹo gương, nhưng thời tiết ẩm làm hỏng phần đường tạo hình, buộc anh ứng biến bằng cánh hoa hồng. Thiện Thanh mở đầu bằng xoài lắc tôm, tiếp đến bánh mì bơ sữa ăn cùng pate bò nấm, bò Tam Đảo sốt tủy bò và sò huyết, khép lại bằng tàu hũ đá kết hợp nhum, bắp và kem khoai mì. Ban giám khảo khen độ tươi mới của món xoài lắc, song chỉ ra bánh mì còn khô, kết cấu thịt bò chưa tới và món tráng miệng ôm đồm nhiều ý tưởng.

Chef Thiện Thanh Top 5 Top Chef mùa 4

Top Chef là format thi đầu bếp đã được sản xuất tại hơn 30 quốc gia trong hơn 20 năm, đề cao vai trò của người đầu bếp như một người kể chuyện và đại sứ văn hóa ẩm thực. Top Chef Việt Nam 2026 do Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3) và Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng 21h thứ Hai hằng tuần trên VTV3 và 21h30 trên kênh YouTube TVHub từ ngày 3/8/2026.