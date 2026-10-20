"Tóm gọn" Anh Trai Chông Gai cùng 1 người mẫu về chung nhà sau khi hẹn hò đánh pickleball, nhà gái kém 19 tuổi và tốt nghiệp ĐH Bách Khoa

Ngày 20/10, tờ On đưa tin mối quan hệ giữa nam diễn viên Lưu Khải Uy và người mẫu Lê Kỷ Quân trở thành tâm điểm chú ý, leo thẳng lên top 1 hot search trên MXH Weibo. Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đã tung ra loạt ảnh "tóm gọn" cặp sao này tay trong tay tình tứ ra về sau khi chơi pickleball. Lưu Khải Uy thể hiện sự ga lăng khi chủ động mang túi giúp Lê Kỷ Quân, thỉnh thoảng ghé sát tai trò chuyện khiến cô bật cười hạnh phúc.

Sau đó, cặp đôi cùng đi bộ đến một quán mì bình dân. Dù là người nổi tiếng, cả hai không quá bận tâm đến ánh nhìn xung quanh, thoải mái ghé sát đầu để cùng xem thực đơn. Thậm chí, họ còn gọi một bát mì để ăn chung. Lưu Khải Uy được cho là ân cần gắp thức ăn cho bạn gái, khiến bầu không khí buổi hẹn hò càng thêm ngọt ngào.

Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân bị bắt gọn cảnh hẹn hò trên phố. Ảnh: Weibo.

Cặp đôi nắm tay nhau ra về tình tứ sau khi chơi pickleball. Ảnh: Sina.

Kết thúc bữa ăn, Lê Kỷ Quân lên xe của Lưu Khải Uy. Theo tờ On, cặp đôi có những cử chỉ thân mật trong xe, Lê Kỷ Quân còn chủ động nhẹ nhàng vuốt cằm Lưu Khải Uy. Sau đó, chiếc xe di chuyển thẳng đến căn hộ của người đẹp tại khu Tây Bán Sơn, Hong Kong (Trung Quốc). Đáng chú ý, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai này đã ở lại nhà bạn gái suốt đêm và không rời đi.

Lưu Khải Uy qua đêm ở nhà Lê Kỷ Quân. Ảnh: Sina.

Lê Kỷ Quân sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Bách Khoa Hong Kong (Trung Quốc) rồi vào showbiz với vai trò người mẫu. Lê Kỷ Quân kém Lưu Khải Uy 19 tuổi. Trước đây, cô từng hẹn hò với 1 người đàn ông ngoại quốc không hoạt động trong giới giải trí suốt 6 năm. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm nay, người đẹp bất ngờ thông báo chia tay.

Chỉ khoảng một tháng sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Lê Kỷ Quân được cho là đã trúng tiếng sét ái tình với Lưu Khải Uy trong một buổi tụ tập chơi pickleball của giới nghệ sĩ. Mối quan hệ giữa hai người là bí mật công khai trong nhóm bạn thân.

Lê Kỷ Quân yêu Lưu Khải Uy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ gặp nhau trong một buổi tụ tập chơi thể thao của giới nghệ sĩ. Ảnh: Sina.

Theo các nguồn tin, Lê Kỷ Quân vốn không thiếu người theo đuổi nhưng hiện được cho là dành tình cảm đặc biệt sâu đậm cho Lưu Khải Uy. Dù chênh lệch nhau tới 20 tuổi, cả hai vẫn không hề có khoảng cách vì chung sở thích vận động và thường xuyên cùng nhau chơi thể thao. Lê Kỷ Quân đánh giá cao sự trưởng thành, chín chắn và quan tâm, chăm sóc nửa kia của Lưu Khải Uy. Cô cảm thấy anh mang lại cảm giác an toàn trong tình yêu. Nguồn tin còn tiết lộ người đẹp hiện si mê Lưu Khải Uy quên lối về, thậm chí từng tâm sự với những người bạn thân rằng cô tin anh là người đàn ông tốt nhất mà mình từng gặp trong đời.

Thời gian gần đây, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi chơi pickleball. Trên Instagram của người đẹp, những hình ảnh chơi thể thao mà cô chia sẻ nhiều lần có sự xuất hiện của nam diễn viên. Không chỉ vậy, vào ngày 13/10, đúng dịp sinh nhật lần thứ 52 của Lưu Khải Uy, Lê Kỷ Quân đăng tải lên Instagram Story hình ảnh chú chó nhảy múa dưới tán hoa anh đào, kèm dòng trạng thái bằng tiếng Anh: “1013 will now always be a special date” (tạm dịch: Ngày 13/10 từ nay sẽ luôn là một ngày đặc biệt). Động thái này khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm gửi lời chúc mừng sinh nhật và thể hiện tình cảm với nam diễn viên.

Người mẫu 9X hiện si mê Lưu Khải Uy quên lối về, thậm chí từng tâm sự với những người bạn thân rằng cô tin anh là người đàn ông tốt nhất mà mình từng gặp trong đời. Sohu.

Lưu Khải Uy sinh năm 1974, từng được mệnh danh là "nam thần của các bà nội trợ" với những tác phẩm truyền hình thành công như Gia Đình Vui Vẻ, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Như Ý, Cạm Bẫy TìnhThù, Bí mật Của Người Vợ, Thiên Kim Nữ Tặc...

Lưu Khải Uy và Dương Mịch đăng ký kết hôn vào cuối năm 2013, tổ chức đám cưới vào đầu năm 2014 ở đảo Bali, Indonesia. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm bên nhau, hôn nhân của Dương Mịch đã vướng phải loạt tin đồn tiêu cực liên quan đến mối quan hệ mâu thuẫn của minh tinh Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa với nhà chồng. Ngoài ra, Lưu Khải Uy - Dương Mịch cũng "cơm không lành, canh chẳng ngọt" trong lúc chung sống. Nhiều nguồn tin cho rằng việc sự nghiệp Dương Mịch ngày càng thăng tiến, trong khi tài tử Thiên Sơn Mộ Tuyệt ít nổi tiếng hơn vợ, dẫn đến cả 2 thường xuyên lục đục.

Chuyện tình của Lưu Khải Uy - Dương Mịch từng được truyền thông ca ngợi đẹp như bộ phim ngôn tình. Tuy nhiên, từ khi về chung 1 nhà, họ liên tục gặp trục trặc tình cảm. Ảnh: Ifeng.

Đến năm 2016, Lưu Khải Uy dính scandal ngoại tình bạn diễn Vương Âu sau lưng bà xã minh tinh. Vụ việc trở thành giọt nước tràn ly khiến Dương Mịch quyết định ly hôn, chấm dứt 5 năm chung sống với Lưu Khải Uy vào năm 2018. Tài tử họ Lưu giành quyền nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp và đưa bé về Hong Kong (Trung Quốc) sống với nhà nội. Vụ bê bối khiến hình tượng quý ông vạn người mê của Lưu Khải Uy sụp đổ, giới sản xuất Đại lục cũng tiến hành tẩy chay ngầm, không mời anh đóng phim. Năm 2022, ngôi sao hết thời này nhận lời tham gia show giải trí Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng vực dậy danh tiếng, nhưng lại sớm bị loại.

Ai có ngờ, Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu sau lưng Dương Mịch ngay trong lúc quay phim. Ảnh: Sina.

Cuối năm 2022, Lưu Khải Uy công khai hẹn hò Lý Hiểu Phong sau 4 năm ly hôn Dương Mịch. Tuy nhiên, cặp sao đã lặng lẽ đường ai nấy đi. Tháng 4/2026, báo giới xứ Hương Cảng phát hiện Lý Hiểu Phong đã âm thầm xóa sạch ảnh đôi với Lưu Khải Uy trên trang cá nhân, nhưng 1 động thái ngầm xác nhận chia tay.

Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong âm thầm "đường ai nấy đi". Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu, QQ