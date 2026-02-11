Tung tin phá sản, Khoa Pug hết thời?

“Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ thất bại” - đây là thông tin được Khoa Pug thông báo trong video TikTok tối ngày 10/2.

Khoa Pug trong video tuyên bố phá sản

Chỉ trong vòng 16 tiếng đồng hồ, đoạn clip hơn 1 phút nhận được 3 triệu lượt xem và hơn 63k lượt yêu thích. Hàng loạt diễn đàn trên các nền tảng như Facebook, TikTok,... đã reup lại thông tin này.

Song ở phần bình luận, cư dân mạng bỗng chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều. Một bên bày tỏ bất ngờ, thậm chí tiếc nuối cho YouTuber từng được xem là biểu tượng của những vlog chịu chi nhất nhì Việt Nam. Bên còn lại hoài nghi liệu đây có phải là một chiêu trò để kéo lại sự chú ý của Khoa Pug?

Sự hoài nghi của netizen với thông tin Khoa Pug phá sản

Dù phản ứng thế nào, không thể phủ nhận rằng Khoa Pug vẫn biết cách tạo ra tranh luận.

Từ “ông hoàng” review chịu chơi đến những thay đổi liên tục

Khoa Pug (Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992) là một trong những YouTuber nổi tiếng Việt Nam nhờ phong cách trải nghiệm sang trọng, chịu chi để đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước. Khoa hiện đang có 4,78 triệu người theo dõi trên YouTube.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Khoa Pug gắn liền với hình ảnh làm YouTube vì đam mê, tập trung vào phân khúc đắt đỏ như review khách sạn xa xỉ, nhà hàng sang chảnh, trải nghiệm dịch vụ thượng lưu ở Mỹ, Dubai,… và nhiều quốc gia trên thế giới. Nội dung đơn giản, video quay dựng không cầu kỳ nhưng đánh trúng tâm lý tò mò và thích xem cuộc sống người giàu của khán giả.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, hành trình của Khoa Pug bắt đầu chững lại. Lượt xem không còn bùng nổ như trước. Gần 10 năm trôi qua kể từ khi làm nội dung nhưng các clip trên kênh của Khoa vẫn xoay quanh mô-típ cũ: trải nghiệm - khoe giá tiền - phản ứng cá nhân.

Trên kênh của Khoa Pug khoảng 7 năm trước, clip 5 - 7 triệu lượt xem là bình thường

Còn thời gian gần đây - khoảng 4 tháng đổ lại, con số cao nhất cũng chỉ là 1,5 triệu lượt xem

Trong khi đó, với sự phát triển nhanh chóng của MXH, “khẩu vị” người xem thay đổi nhanh chóng. Nếu nhà sáng tạo nội dung lặp lại nội dung cũ, không cải thiện hay làm mới thì chắc chắn sẽ không còn hấp dẫn như trước.

Chính Khoa Pug, trược khi thông báo phá sản, cũng liên tục có những động thái cho thấy sự loay hoay như lập kênh TikTok, đổi tên YouTube từ Khoa Pug sang Khoa Pug - Solo Trip, đổi avatar,...

Khoa Pug trong một video trên TikTok

Về chuyện lập kênh TikTok, đây không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Chính Khoa Pug thừa nhận mọi người thích xem TikTok hơn. “Quốc gia nào mà TikTok phát triển thì người ta tạo thành thói quen xem video ngắn. Họ mất đi tính kiên nhẫn xem video dài nên họ sẽ lướt lướt tua tua tua nó làm cho thời gian xem video giảm” - Khoa Pug nói.

Trong khi đó, vlog dài 20 - 30 phút theo phong cách kể chuyện chậm rãi, vốn là thế mạnh của Khoa Pug, đang dần mất ưu thế, đặc biệt khi nội dung không còn mới mẻ. Ngoài ra việc lập kênh TikTok cũng là cách xử lý tình trạng giả mạo Khoa Pug trên nền tảng này.

Về chuyện đổi tên, Khoa Pug cho biết mình muốn mở rộng tệp người xem mới, không chỉ là người Việt mà còn hướng đến người xem nước ngoài. Vì vậy việc có cụm “Solo Trip” ở trên sẽ dễ định hình nội dung hơn.

Dù Khoa Pug không thừa nhận nhưng những thay đổi này phần nào phản ánh áp lực phải thích nghi giữa bối cảnh nền tảng và thị hiếu dịch chuyển mạnh.

Hết thời hay đang đứng trước một ngã rẽ?

Tuyên bố “phá sản” có thể là cú sốc tài chính thật sự, cũng có thể là chiêu trò, là cách làm nội dung để câu tương tác, câu follow của Khoa Pug. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, câu hỏi không chỉ là Khoa Pug có hết tiền hay không, mà là mô hình làm nội dung từng giúp anh nổi tiếng có còn phù hợp?

YouTube Việt đã khác rất nhiều so với 5 - 7 năm trước. Người xem ngày càng khắt khe, đòi hỏi nhiều giá trị hơn, nếu không phải là chiều sâu thì cũng là tính giải trí cao hơn. Chỉ chịu chi thôi không còn đủ. Đặc biệt với thế hệ khán giả trẻ, sự chân thực, cá tính rõ nét và khả năng bắt trend quan trọng hơn việc khoe mức giá bao nhiêu tiền.

Những hình ảnh khoe cuộc sống xa xỉ của Khoa Pug

Nếu thông báo phá sản là thật, đó có thể là dấu mốc buộc Khoa Pug phải tái cấu trúc cả tài chính lẫn hình ảnh. Đây cũng sẽ là một bài học lớn khi Khoa từng có những màn flex tài sản là “truyền thuyết đô thị” như trải qua “khủng hoảng tuổi 30” - không phải vì thiếu tiền, mà vì “dư quá nhiều”, khiến anh mất cảm hứng làm nội dung.

Còn nếu đây là một chiến lược truyền thông, nó cũng cho thấy áp lực duy trì sức nóng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Và bên cạnh đó cũng sẽ là con dao 2 lưỡi, có thể nhận phản ứng ngược từ cộng đồng.

Sau cùng, hết thời là cụm từ dễ nói nhưng khó khẳng định. Với một nhà sáng tạo nội dung, thời điểm khó khăn đôi khi lại là cơ hội để làm mới mình. Vấn đề là Khoa Pug sẽ chọn cách kể tiếp câu chuyện của mình như thế nào - bằng một format hoàn toàn khác, hay tiếp tục dựa vào công thức cũ đã từng mang lại hào quang?

Câu trả lời có lẽ sẽ nằm ở những video tiếp theo, chứ không chỉ trong một tuyên bố gây sốc.