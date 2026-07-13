Từng sẩy chân vì rào cản tiếng Việt, DILLAN lột xác tại Tinh Hà "Say Hi" khiến Trấn Thành thốt lên: "Em rất giỏi"

Tại Live Stage 1 của Tinh Hà "Say Hi" vừa lên sóng, DILLAN cùng WEAN, Xuân Định KY và KIMLONG mang đến tiết mục Cô Đơn Anh Cũng Vui, một sân khấu đậm chất điện ảnh lấy bối cảnh khu chung cư với 4 căn phòng, khắc họa 4 góc khuất cô đơn của những người đàn ông trưởng thành. Hàng trăm khán giả tại trường quay không giấu được sự ngạc nhiên trước màn trình diễn ăn ý của cả nhóm, và DILLAN chính là nhân tố gây bất ngờ lớn nhất khi hát tiếng Việt tròn vành rõ chữ, xử lý cảm xúc mượt mà với phong thái tự tin khác hẳn mùa trước.

Sự tiến bộ của nam ca sĩ chạm đến cả MC Trấn Thành. Ngay trên sóng truyền hình, nam MC dành cho DILLAN những lời động viên hiếm có: "Em làm rất là giỏi. Anh thấy phần em hát rất hay, rất cảm xúc. Em đừng có lo lắng gì hết. Người giỏi không phải lúc nào cũng là người đưa ra ý kiến... Chỉ cần em làm tốt chuyện mà em đang làm, có trách nhiệm với đồng đội thì đó đã là giỏi rồi". Trấn Thành cũng khẳng định đây là một trong những tiết mục khiến anh yêu thích và xúc động nhất đêm thi.

Trong tiết mục, DILLAN hóa thân thành một "rich kid" sống trong nhung lụa nhưng thiếu vắng sự gắn kết gia đình, trái ngược hoàn toàn với đời thực khi anh lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, luôn được ba mẹ yêu thương và ủng hộ. Việc thoát ly khỏi con người thật để sống trọn trong nội tâm vụn vỡ của nhân vật cho thấy năng lực diễn xuất và sự thấu cảm nghệ thuật đáng kể của nam ca sĩ.

Đáng nói hơn, ballad vốn là thể loại từng ám ảnh DILLAN ở Anh Trai "Say Hi" mùa 2 bởi đòi hỏi chiều sâu cảm xúc và phát âm tiếng Việt chuẩn xác. Để chinh phục thử thách này, anh duy trì lịch học thanh nhạc 4 buổi mỗi tuần cùng sự hỗ trợ hết mình từ đồng đội, và tự gọi vui thành quả của mình là "hát tiếng Việt premium". Nhìn lại quá trình tập luyện, DILLAN thừa nhận những áp lực vô hình: "Thật sự là em rất cô đơn, tại vì em có cảm giác em không cho được gì cho nhóm. Vì em không thể viết lời Việt Nam được, em chỉ cố gắng hết sức làm giỏi để anh em có kết quả tốt".

Ngay sau khi tập 2 lên sóng, DILLAN gửi tâm sự xúc động đến người hâm mộ trên kênh broadcast cá nhân: "Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi các bạn nói rằng mình đã tiến bộ. Hơn cả việc đạt được kết quả tốt hay bất cứ điều gì, mình chỉ muốn các bạn thấy mình đã trưởng thành và thay đổi nhiều như thế nào. Mình không muốn giậm chân tại chỗ như mùa trước. Mình hy vọng sẽ cho các bạn thấy nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân trong hành trình Tinh Hà Say Hi sắp tới".

Khán giả từng theo dõi Anh Trai "Say Hi" mùa 2 hẳn chưa quên hình ảnh DILLAN mang phong thái thần tượng K-pop rõ nét, vũ đạo sắc bén nhưng lại rụt rè, ấp úng vì rào cản tiếng Việt. Sự dừng chân sớm khi ấy để lại nhiều tiếc nuối, song cũng trở thành điểm khởi đầu cho gần một năm lặng lẽ mài dũa chuyên môn. Trong khoảng thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình, anh chứng minh thực lực bằng đĩa đơn VVIP vươn lên Top 1 iTunes Việt Nam.

Sinh ra ở Huế, lớn lên ở Mỹ, trải qua thời gian thực tập khắc nghiệt tại Hàn Quốc và Trung Quốc, DILLAN mang trong mình sự giao thoa văn hóa đa dạng và một tầm nhìn nghệ thuật riêng: dùng tư duy tiệm cận quốc tế để giải mã thị trường Việt, kể những câu chuyện đậm chất quê hương bằng âm thanh toàn cầu. "Mình luôn muốn mang những tiêu chuẩn khắt khe và tư duy mới mẻ tích lũy được từ quốc tế vào từng sản phẩm, nhưng chất liệu và cảm xúc lõi vẫn phải chạm đến tâm hồn người Việt. Thay đổi để hòa nhập nhưng không đánh mất bản sắc riêng là bài toán DILLAN luôn tự đặt ra cho chính mình", anh chia sẻ.

Không còn là thực tập sinh đi tìm cơ hội, DILLAN của hiện tại bước vào Tinh Hà "Say Hi" 2026 với tâm thế của một nghệ sĩ độc lập, và Live Stage 1 mới chỉ là lời chào sân cho một phiên bản nâng cấp toàn diện.

Dun