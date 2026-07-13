Ngày 13/7, tờ Sohu đưa tin Koo Jun Yup (hay còn gọi là DJ Koo)- chồng Từ Hy Viên - đã đâm đơn kiện ra tòa để đòi quyền thừa kế tài sản của vợ minh tinh quá cố. Nam ca sĩ Hàn được cho biết đã cáo buộc bà Hoàng Xuân Mai - mẹ vợ - ép buộc anh ký giấy từ bỏ quyền thừa kế trong lúc suy sụp tinh thần vì cú sốc mất vợ, không có luật sư tư vấn pháp lý và không có phiên dịch tiếng Trung. Không những vậy, anh còn bị đuổi khỏi biệt thự của Từ Hy Viên. Theo Koo Jun Yup, vợ chồng Từ Hy Đệ - Hứa Nhã Quân và em gái luật sư của Hứa Nhã Quân là những người tiếp tay, liên đới trong vụ việc.

Đáng chú ý, trong đơn kiện nộp lên tòa, Koo Jun Yup không chỉ muốn đòi lại quyền lợi của mình đối với phần tài sản đáng lẽ được hưởng mà còn muốn tranh giành 2/3 phần di sản thuộc quyền thừa kế hợp pháp của 2 con Từ Hy Viên. Theo tờ China Times, nam ca sĩ Hàn, gia đình Từ Hy Viên và 2 con của cố nghệ sĩ sẽ bước vào phiên hòa giải tại tòa trong tuần này. Koo Jun Yup đã thuê nhiều luật sư để giúp anh lật lại văn bản thỏa thuận từ bỏ tài sản thừa kế đã bị mẹ vợ ép ký trước đây. Hiện, vụ tranh chấp tài sản thừa kế của Koo Jun Yup với 2 con riêng và gia đình Từ Hy Viên là chủ đề nóng bỏng tay, nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và dư luận Trung Quốc. Đến sáng nay, người thân của Từ Hy Viên phủ nhận đuổi DJ Koo khỏi căn nhà anh từng chung sống với vợ, nhưng từ chối phản hồi về các vấn đề tranh chấp khác.

Koo Jun Yup được cho biết đã nộp đơn kiện nhà vợ ra tòa vì đuổi anh khỏi nhà, ép ký văn bản từ chối thừa kế. Ảnh: Sina.

Koo Jun Yup được cho biết còn muốn tranh giành 2/3 phần di sản thuộc quyền thừa kế hợp pháp của 2 con Từ Hy Viên. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng đều nhận định 1 màn kịch lớn trong cuộc chiến thừa kế tài sản của Từ Hy Viên giờ mới bắt đầu. Netizen tỏ ra ngán ngẩm, bức xúc khi hay tin Koo Jun Yup muốn tranh giành gia sản với các con của Từ Hy Viên. Họ cho rằng nam ca sĩ Hàn giờ mới lộ đuôi cáo, có lòng tham vô đáy đến tài sản thừa kế hợp pháp của 2 đứa trẻ cũng muốn cướp trắng. Bên cạnh đó, khán giả cũng cảm thương cho số phận của Từ Hy Viên khi cưới phải 2 người chồng giả tạo diễn sâu và lợi dụng cái chết của vợ để kiếm lợi.

Còn nhớ khi Từ Hy Viên được xác nhận qua đời, doanh nhân Uông Tiểu Phi đã quỳ rạp dưới mưa khóc lóc đau buồn cho sự ra đi của vợ cũ. Sau đó, Uông Tiểu Phi bị cánh truyền thông lật tẩy chiêu trò dàn cảnh, diễn vở chồng cũ tình thâm với mục đích lôi kéo người xem cho các phiên bán hàng online của mình: "Khi thấy báo chí, anh ta chỉ làm một việc là bảo tài xế cho mình xuống xe, rồi đi bộ dưới mưa 30 phút". Không chỉ vậy, Uông Tiểu Phi còn bị tố chi tiền mua "thủy quân" (từ chỉ tài khoản ảo điều hướng dư luận) để đăng tải những nội dung thương tiếc của anh trước sự ra đi của vợ cũ trong nhiều ngày.

Dân tình thương cảm cho Từ Hy Viên khi cưới phải 2 người chồng sống giả tạo diễn sâu và giả tạo diễn sâu và lợi dụng cái chết của cô để kiếm lợi. Ảnh: Sina.

Cảnh Uông Tiểu Phi chấp tay, quỳ lạy được chia sẻ trên mạng xã hội và gây chú ý lớn. Mục đích doanh nhân này làm vậy là để gây chú ý nhằm lôi kéo người xem vào các phiên livestream bán hành của anh. Ảnh: Sina.

Về Koo Jun Yup, từ tháng 2 năm nay, anh đã gây tranh cãi lớn khi cho phép ekip Hàn quay phim, chụp hình, biến hoạt động tưởng niệm riêng tư của Từ Hy Viên thành buổi phát sóng công khai trên sóng truyền hình. Chưa dừng lại ở đó, tờ 163 còn đặt ra nghi vấn Koo Jun Yup tiết lộ nguyên nhân cái chết của Từ Hy Viên với chương trình Hàn Quốc trong khi chưa được sự cho phép từ gia đình vợ. Ngoài ra, bức tượng tưởng niệm Từ Hy Viên do Koo Jun Yup phụ trách thiết kế cũng bị nhận xét là không hề giống với cố diễn viên.

Xâu chuỗi tất cả các thông tin nêu trên, Koo Jun Yup bị tố chỉ làm màu, diễn sâu trước ống kính chứ không hề thương xót vợ thật lòng. Anh được cho là lợi dụng cái chết của vợ để lên truyền hình kiếm tiền, tìm độ thảo luận và thu hút sự chú ý từ công chúng. Theo nhiều khán giả, chỉ riêng việc Koo Jun Yup không tạo ra nổi 1 bức tượng cho giống với Từ Hy Viên dù tiết lộ đã mất thời gian dài chuẩn bị đã cho thấy anh không thành tâm. Công chúng còn gay gắt lôi lại chuyện Koo Jun Yup dù biết sức khỏe Từ Hy Viên không tốt, không nên đi chơi xa nhưng lại không hề có động thái ngăn cản bà xã thực hiện chuyến du lịch tới Nhật ngay trước khi qua đời.

Koo Jun Yup bị tố chỉ làm màu, diễn sâu trước ống kính và lợi dụng sự ra đi của Từ Hy Viên để lên truyền hình kiếm tiền, tìm độ thảo luận và thu hút sự chú ý từ công chúng. Ảnh: China Times.

Từ Hy Viên được gia đình xác nhận qua đời vì cúm và viêm phổi. Thi thể nữ diễn viên được hỏa táng ở Nhật Bản vào ngày 2/2/2025. Ngày 5/2/2025, tro cốt cô được ông xã DJ Koo và gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay riêng. Vào ngày 15/3/2025, tro cốt của Từ Hy Viên đã chính thức được an táng tại khu Nhật Quang Uyển, núi Kim Sơn dưới trời mưa tầm tã. 2 con Từ Hy Viên được cho biết không có mặt trong lễ chôn cất tro cốt của mẹ.

Nguồn: Sina, Sohu