Từng nghĩ căn hộ tầng 31 là niềm tự hào, tôi bán đi sau 9 năm và nhận ra nhiều người đang trả tiền cho một "ảo giác tiện nghi"

9 năm trước, gia đình tôi mua một căn hộ ở tầng 31 của một tòa chung cư 35 tầng. Khi ấy, đứng từ ban công nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn mỗi tối, tôi từng nghĩ mình đã lựa chọn đúng.

Thế nhưng sau gần một thập kỷ sinh sống, rồi quyết định bán căn hộ này để chuyển về một căn nhà ở tầng 3 của khu tập thể cũ, tôi dần nhận ra: nhiều ưu điểm của nhà cao tầng chỉ thực sự hấp dẫn trong giai đoạn đầu. Càng sống lâu, những bất tiện mới càng hiện rõ.

Sống ở tầng 31: Đẹp thật nhưng cũng đầy nỗi lo

Luôn thấp thỏm về khả năng thoát hiểm

Điều khiến tôi thay đổi suy nghĩ nhiều nhất là cảm giác bất an khi nghĩ đến các tình huống khẩn cấp.

Nhà ở tầng 31 đồng nghĩa với việc nếu xảy ra cháy nổ, động đất hay sự cố thang máy, việc di chuyển xuống mặt đất không hề đơn giản. Mỗi lần đọc tin về các vụ cháy chung cư cao tầng, tôi lại tự hỏi: nếu chuyện đó xảy ra với gia đình mình thì sao?

Có thể nhiều người cho rằng đó là suy nghĩ quá xa, nhưng cảm giác lo lắng ấy tồn tại suốt nhiều năm và chưa bao giờ biến mất.

Chờ thang máy trở thành “nỗi ám ảnh” mỗi sáng

Tòa nhà tôi ở có 2 thang máy phục vụ 6 căn hộ mỗi tầng, tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%.

Từ 7h30 đến 9h sáng là khoảng thời gian căng thẳng nhất. Người lớn đi làm, trẻ em đi học, người già xuống tập thể dục hoặc đi chợ khiến thang máy luôn kín người.

Có những ngày tôi phải chờ gần 10 phút mới xuống được tầng trệt.

Nghe có vẻ không nhiều, nhưng cộng dồn hàng nghìn lần trong nhiều năm, đó là một khoảng thời gian đáng kể. Những lúc vội vàng, chỉ cần thang máy quá tải vài lượt là cả lịch trình buổi sáng bị ảnh hưởng.

Gió bão khiến cảm giác bất an tăng lên

Mỗi khi có mưa lớn, giông lốc hoặc bão, căn hộ ở tầng 31 thường rung nhẹ theo sức gió.

Dù biết kết cấu công trình vẫn an toàn, nhưng cảm giác nhìn cửa kính rung lên theo từng cơn gió mạnh thực sự không dễ chịu.

Trong những ngày thời tiết cực đoan, tôi luôn có cảm giác căng thẳng hơn so với khi sống ở tầng thấp.

Tưởng ở cao sẽ yên tĩnh nhưng thực tế không hẳn vậy

Trước đây tôi từng nghĩ tiếng ồn chỉ là vấn đề của những căn hộ tầng thấp.

Thực tế lại khác.

Càng ở cao, âm thanh từ nhiều hướng càng dễ vọng tới. Ban đêm, khi mở cửa sổ, tôi vẫn nghe rõ tiếng xe cộ từ các tuyến đường lớn, tiếng công trình xây dựng ở khoảng cách khá xa hoặc tiếng còi xe vọng lên từ dưới mặt đất.

Cuối cùng gia đình phải thay toàn bộ hệ cửa kính cách âm, phát sinh thêm một khoản chi phí không nhỏ.

Tiền mua nhà nhưng diện tích sử dụng thực tế không nhiều

Một điều khiến tôi tiếc nuối nhất là tỷ lệ diện tích sử dụng.

Căn hộ cũ có diện tích ghi trên sổ là 119m² nhưng diện tích thực tế chỉ khoảng 88m².

Phần còn lại nằm ở hành lang, sảnh thang máy, khu vực kỹ thuật và các không gian chung khác.

Nói cách khác, một phần không nhỏ số tiền mua nhà được dùng để trả cho những diện tích mà gia đình gần như không sử dụng hàng ngày.

Áp lực nước không ổn định vào giờ cao điểm

Vào khoảng 18h-20h, khi nhiều hộ dân cùng sử dụng nước, áp lực nước tại căn hộ tầng 31 thường giảm đáng kể.

Có hôm nước yếu đến mức bình nóng lạnh hoạt động chập chờn.

Gia đình tôi thậm chí phải lắp thêm máy bơm tăng áp nhưng tình hình cũng chỉ cải thiện phần nào.

Chuyển xuống tầng 3 khu tập thể cũ, cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực hơn

Năm ngoái, sau khi con vào cấp học mới, gia đình quyết định bán căn hộ cũ và chuyển tới một căn hộ rộng 105m² ở tầng 3 của khu nhà cũ.

Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nhưng sau hơn một năm sinh sống, cảm nhận lại hoàn toàn khác.

Lên xuống dễ dàng hơn nhiều

Tầng 3 là độ cao vừa đủ.

Người già trong nhà có thể tự đi lại mà không phụ thuộc vào thang máy. Trẻ nhỏ cũng dễ dàng lên xuống.

Ngay cả khi mất điện hoặc xảy ra sự cố bất ngờ, việc di chuyển bằng cầu thang bộ chỉ mất vài phút.

Đó là cảm giác an tâm mà nhiều năm sống ở tầng 31 tôi chưa từng có.

Mọi tiện ích đều ở ngay trước cửa

Khu nhà mới nằm trong khu dân cư lâu năm nên hệ thống tiện ích đã hình thành đầy đủ.

Chợ dân sinh, cửa hàng thực phẩm, quán ăn, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và ga tàu điện đều nằm trong bán kính gần.

Những việc từng phải lái xe hoặc đi xa nay chỉ cần vài phút đi bộ.

Tỷ lệ diện tích sử dụng gần như tối đa

Căn hộ hiện tại có diện tích ghi trên giấy là 105m² nhưng diện tích sử dụng thực tế lên tới khoảng 103m².

Điều này đồng nghĩa gần như toàn bộ số tiền bỏ ra đều chuyển hóa thành không gian sinh hoạt thực sự của gia đình.

Đó là điểm mà các khu nhà cũ thường có lợi thế hơn nhiều dự án cao tầng hiện nay.

Hàng xóm gần gũi hơn

Một điều thú vị là khu dân cư cũ lại mang đến cảm giác cộng đồng rõ rệt hơn.

Mọi người biết tên nhau, thường xuyên chào hỏi khi gặp mặt.

Người lớn tuổi trong khu đôi khi còn chia sẻ rau quả từ quê mang lên hoặc giúp đỡ nhau những việc nhỏ trong cuộc sống.

Những mối liên kết này khiến nơi ở trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Giá nhà dễ chịu hơn

Nếu không đặt nặng yếu tố dự án mới hay tiện ích cao cấp, nhiều căn hộ cũ trong cùng khu vực có giá thấp hơn đáng kể.

Ở nơi tôi sống, căn hộ chung cư cao tầng từng có giá khoảng 21.000 NDT/m², trong khi căn hộ cũ không thang máy chỉ khoảng 13.000 NDT/m².

Khoản chênh lệch đó có thể lên tới vài trăm triệu đồng nếu quy đổi theo mặt bằng giá nhà tương đương.

Nhà cao tầng có thực sự là “lãng phí tiền bạc”?

Có lẽ không hoàn toàn như vậy.

Nhà cao tầng vẫn có những ưu điểm riêng như tầm nhìn đẹp, không gian thoáng, hệ thống quản lý hiện đại và tiện ích nội khu đồng bộ.

Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm cả hai kiểu nhà ở, tôi nhận ra một điều quan trọng: căn nhà phù hợp nhất không phải căn nhà đắt nhất hay ở tầng cao nhất, mà là căn nhà đáp ứng được nhu cầu thực tế của gia đình.

Với gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ như chúng tôi, sự thuận tiện trong di chuyển, khả năng tiếp cận dịch vụ hàng ngày, cảm giác an toàn và diện tích sử dụng thực tế mới là những yếu tố đáng giá nhất.

Và cũng từ trải nghiệm đó, tôi hiểu rằng khi mua nhà, đừng chỉ nhìn vào độ cao hay vẻ hào nhoáng của dự án. Điều quan trọng hơn là liệu cuộc sống bên trong căn nhà ấy có thực sự phù hợp với gia đình mình trong 10-20 năm tới hay không.