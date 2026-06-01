Mới đây, siêu mẫu kiêm diễn viên Lưu Vũ Nhu (Đài Loan, Trung Quốc) đã chiếm trọn tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi tung loạt ảnh diện bikini vô cùng nóng bỏng. Thân hình "gái một con" với vòng eo con kiến săn chắc cùng đôi chân dài miên man của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Ít ai biết rằng, trong thời gian mang bầu và sinh con, cân nặng của cô từng chạm mốc 69kg.

Bà mẹ bỉm sữa hào hứng chia sẻ: "Đã lâu lắm rồi tôi mới dám thử thách bản thân với kiểu đồ bơi khoét cao lên tận hông như thế này. Khó khăn lắm mới giảm cân thành công, tội gì mà không quyến rũ một chút! Khi mang bầu, cân nặng của tôi chạm mốc đỉnh điểm là 69kg. Lần đầu tiên trong đời tôi thấm thía cảm giác hai đùi cọ xát vào nhau mỗi khi đi bộ, thực sự rất khủng hoảng!".

Cô cho biết thêm, ban đầu cứ ngỡ sinh xong người sẽ tự động "ngót" đi, nào ngờ cân nặng lại dậm chân tại chỗ một thời gian dài. Đã vậy, ông xã còn vô tư tạt gáo nước lạnh khi bảo cô không cần mua quần áo mới làm gì cho lãng phí, cứ lấy đồ của chồng mà mặc. Chính câu nói này đã trở thành động lực lớn, khiến cô hạ quyết tâm phải giảm cân bằng được "cho chồng biết mặt".

Đến nay, nhờ giảm cân thành công 12kg, Lưu Vũ Nhu không chỉ lấy lại vóc dáng lý tưởng mà các đường cong cơ thể còn có phần săn chắc, mặn mà hơn cả thời con gái.

Tự tin diện bikini cắt xẻ bạo sau 10 năm "giấu dáng"

Sau khi trút bỏ thành công 12kg mỡ thừa, Lưu Vũ Nhu không ngần ngại "chiêu đãi" người hâm mộ bằng loạt ảnh diện bikini đỏ cắt xẻ cực táo bạo.

Thiết kế khoét sâu ở eo và hông giúp cô phô diễn trọn vẹn lợi thế hình thể. Bản thân nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ rằng đã hơn 10 năm rồi cô mới dám mặc đồ hở bạo đến vậy kể từ thời còn tham gia chương trình Khang Hy Đến Rồi. Chính việc tìm lại được vóc dáng chuẩn chỉnh đã tiếp thêm sự tự tin để cô thử thách bản thân với phong cách quyến rũ, đậm chất mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành.

Bí quyết 1: Nói không với giảm cân cực đoan, ưu tiên thúc đẩy trao đổi chất

Nhìn lại thời còn làm người mẫu, Lưu Vũ Nhu thành thật thú nhận cô từng thử qua không ít phương pháp giảm cân tiêu cực để ép cân cấp tốc như uống thuốc nhuận tràng, tiêm botox... Cô cũng từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp rước họa vào thân vì tin theo các mẹo giảm cân phản khoa học.

Chính vì vậy, ở thời điểm hiện tại, cô đặt sức khỏe lên hàng đầu. Sau khi sinh con, dưới sự tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng, cô bắt đầu tiếp cận các sản phẩm hỗ trợ để tăng cường khả năng trao đổi chất tự nhiên của cơ thể. Mục tiêu của cô là giảm cân từ từ, bền vững chứ không cậy nhờ vào việc nhịn ăn hay ép cân thần tốc.

Bí quyết 2: Không bỏ bữa để tránh hiệu ứng "Yoyo" (tăng cân trở lại)

Nhiều người thường chọn cách nhịn ăn hoặc cắt giảm khẩu phần ăn tối đa khi mới bắt đầu giảm cân, nhưng với Lưu Vũ Nhu, đây chính là "con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại". Cô chia sẻ, cuộc sống bỉm sữa chăm con vốn đã vô cùng áp lực và tốn sức, nếu còn ép bản thân phải ăn kiêng kham khổ thì tinh thần rất dễ suy sụp và sớm bỏ cuộc.

Thay vào đó, cô chọn chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất và kiểm soát lượng ăn vừa phải. Cô không để cơ thể rơi vào trạng thái quá đói và cũng không khắt khe cấm đoán bất kỳ loại thực phẩm nào. Theo cô, một chế độ ăn có thể duy trì lâu dài mới là chìa khóa vàng để giữ dáng và ngăn ngừa tình trạng tăng cân trở lại.

Bí quyết 3: Uống đủ 3 lít nước mỗi ngày, biến việc "mọn" chăm con thành bài tập thể hình

Bên cạnh chuyện ăn uống, Lưu Vũ Nhu đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấp nước cho cơ thể. Mỗi ngày, cô duy trì thói quen uống từ 2.000 đến 3.000ml nước để thúc đẩy quá trình tuần hoàn và trao đổi chất.

Ngoài ra, vì lịch trình công việc và chăm sóc con cái dày đặc, cô gần như không có thời gian để đến phòng gym. Vì vậy, cô đã nảy ra sáng kiến biến việc trông con thành bài tập thể dục: vừa bế con gái vừa tập squat, hay tận dụng những lúc chơi đùa cùng con để vận động tay chân. Cách này vừa giúp cô siết cơ đùi, cơ tay săn chắc, vừa tăng lượng calo tiêu thụ tự nhiên mà không áp lực.

Đừng nóng vội khi giảm cân sau sinh

Hành trình lội ngược dòng từ 69kg về lại vóc dáng siêu mẫu của Lưu Vũ Nhu đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hội chị em bỉm sữa. Nữ nghệ sĩ nhắn nhủ, điều quan trọng nhất của giảm cân sau sinh không phải là kết quả thần tốc, mà là việc xây dựng được một lối sống lành mạnh, có thể duy trì suốt đời. Lắng nghe cơ thể, ăn uống khoa học, uống đủ nước và tích cực vận động chính là công thức giúp các mẹ bỉm tìm lại phiên bản tự tin và hạnh phúc nhất của chính mình.