Từng là đứa trẻ muốn giết bố mẹ và em trai bởi quá khứ bị xâm hại, bé gái 6 tuổi lớn lên trở thành một người không ai ngờ

Beth Thomas từng xuất hiện trong chương trình tài liệu Child of Range (tạm dịch: Những đứa trẻ hay giận dữ) năm 1992. Khi đó, một đoạn clip được phát cho thấy em nói với bác sĩ tâm lí rằng em muốn giết chết bố mẹ và em trai của mình.

Beth thời điểm ấy chỉ mới là đứa trẻ 6 tuổi, giải thích rằng bố mẹ nuôi của em là Tim và Julie thường nhốt em trong phòng ngủ vào buổi tối để ngăn em không ra tay sát hại họ. Cô bé thừa nhận từng tấn công tình dục em trai, hành hạ chú chó cưng của gia đình và giết các con chim con đang còn nằm trong tổ.



Em trai của Beth là Jonathan phải nhập viện sau khi bị chị gái liên tục đập đầu mình xuống đất.

Được biết, Beth và em trai Jonathan đều được bố mẹ nhận nuôi sau khi bị gia đình ruột bạc đãi. Sau đó, Beth bị chẩn đoán mắc bệnh rối loạn gắn bó trẻ em (Reactive Attachment Disorder hay RAD), một hội chứng nghiêm trọng hiếm gặp khiến đứa trẻ không thể xây dựng mối quan hệ khăng khít với bố mẹ hay người chăm sóc mình vì từng bị bạo hành dữ dội.

Rối loạn gắn bó trẻ em khá phổ biến đối với những đứa con nuôi và bố mẹ mới của chúng gặp rất nhiều khó khăn để đối phó với hành động nổi loạn của các đứa trẻ, có thể gây ra ảnh hưởng đối với cả gia đình hoặc chính bản thân chúng.

Mẹ của Beth và Jonathan đều qua đời khi chúng còn rất nhỏ trước khi chúng được đưa đến trung tâm dịch vụ chăm sóc trẻ em. Beth từng bị bố mẹ ruột bỏ bê và thậm chí còn bị bố tấn công tình dục khi em chỉ mới 19 tháng tuổi.

Tình trạng tâm lí của Beth chính là hệ quả gây ra bởi người bố ruột bệnh hoạn của cô. Không chấp nhận con gái nuôi bất ổn về mặt tâm lí, bố mẹ mới của Beth đã đưa cô bé đi chạy chữa khắp nơi. Chính vì lẽ đó nên Beth từng chứng kiến rất nhiều bác sĩ tâm lý đã phải chật vật để giúp đỡ cô trở nên cảm thông hơn với mọi người xung quanh và vượt qua tính cách tâm lí xấu xí kia.

Beth trở nên khá hơn khi cô gặp được nhà trị liệu tâm lí Connell Watkins. Bà áp dụng biện pháp mạnh đối với Beth, bắt cô luôn phải hỏi xin bố mẹ trước khi muốn điều gì. Đồng thời, bà cũng yêu cầu gia đình phải nhốt con gái trong phòng mỗi tối để dập tắt các ý định điên rồ của em.

Chỉ trong vòng 1 năm, Beth đã có thể sống cùng phòng với người khác, biết cảm thông với mọi người xung quanh, ngừng làm hại bản thân và biết hối hận về những việc làm tồi tệ đối với em trai.

Hiện tại, Beth có một sự chuyển mình không ngờ. Cô làm y tá sau khi kết thúc khóa học về ngành nghề này. Không chỉ vậy, người phụ nữ này còn bắt tay với mẹ nuôi để viết cuốn sách More Than A Thread Of Hope. Công ty của 2 mẹ con mang tên Families By Design đã giúp đỡ các gia đình khác trong việc đối phó với những đứa trẻ mắc chứng rối loạn gắn bó trẻ em và khẳng định rằng Beth giờ đây đã không còn là một đứa trẻ hay giận dữ mà trở thành một nữ y tá và diễn giả tuyệt vời.

Beth Thomas của thì hiện tại.

Tuy nhiên, Connell lại không có được kết cục tốt đẹp vì có liên quan đến một vụ giết người và nạn nhân là đứa trẻ bị chẩn đoán mắc hội chứng giống như Beth. Bà bị kết án 7 năm tù giam vì vô tình giết chết đứa trẻ bằng một liệu pháp bất hợp pháp và gây tranh cãi.

