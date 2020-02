Bé gái mắc hội chứng Down khiến bác sĩ lắc đầu khuyên gia đình gửi vào trại trẻ để tránh gánh nặng, 15 năm sau ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy em

Hơn 15 về trước, tại một bệnh viện ở Colorado Springs, bang Colorado (Mỹ), cô Renee sinh hạ một bé gái. Cô đặt tên con là Kennedy Garcia. Điều đáng buồn là Garcia mắc hội chứng Down khiến bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm và khuyên gia đình cô Renee nên gửi con đến một cơ sở y tế để tránh gánh nặng về sau bởi đứa trẻ sẽ mãi mãi không thể lớn lên được. Một bác sĩ thậm chí còn khuyên bà Renee nên "từ bỏ ý định nuôi con".

Khi ấy, trái tim của một người mẹ không cho phép bà Renee làm thế, bà đuổi tất các bác sĩ y tá ra khỏi phòng và ôm con vào lòng với quyết tâm "dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ không bỏ rơi con".

Garcia mắc hội chứng Down.

Nói là làm, cô Renee đã đồng hành cùng con suốt một quãng đường dài, lắm chông gai nhưng cũng có cả giọt nước mắt hạn phúc. 15 năm trôi qua, đứa trẻ từng bị bác sĩ "đánh giá thấp" ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, là người mẫu của một vài hãng thời trang nổi tiếng thế giới.

15 năm trôi qua, đứa trẻ từng bị bác sĩ "đánh giá thấp" ngày nào giờ đã thay đổi đến khó tin.

Cô Renee (hiện 40 tuổi) kể lại câu chuyện với phóng viên tờ Metro: "Cái đêm Garcia chào đời cũng là đêm tôi suy sụp vì một bức tranh tiêu cực, ảm đạm được vẽ bởi các bác sĩ và y tá, những người thực sự không biết tương lai của con tôi như thế nào. Chỉ đến đêm hôm sau, một nữ hộ sinh tốt bụng nói với tôi rằng Garcia rất xinh đẹp và giống như con gái mắc hội chứng Down của cô ấy, tôi bắt đầu cảm thấy có tia hy vọng".

"Điều đầu tiên tôi hỏi là liệu con gái cô ấy có đi được không, vì tôi thực sự không biết tình trạng này có nghĩa gì, và cô ấy chỉ cười. Con gái cô ấy 16 tuổi và tất nhiên con bé có thể đi bằng chính đôi chân của mình".

"Câu chuyện của cô y tá về con gái của cô ấy đã cho tôi hy vọng về tương lai", Renee nhớ lại.

"Giờ đây, Garcia giống như hầu hết các bạn cùng trang lứa. Garcia có một nhóm bạn bè ngưỡng mộ con bé. Garcia thích khiêu vũ, hát và trang điểm, làm tóc... Con bé đã mang lại rất nhiều niềm vui và tiếng cười đến với cuộc sống của chúng tôi và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hài hước, yêu đời".

Hành trình của Renee cùng con gái bé bỏng không hề dễ dàng. Nó thực sự là một thách thức mà chỉ có tình thương yêu mãnh liệt mới giúp cô cùng con gái vượt qua. Garcia đã trải qua cuộc chiến đấu với bệnh bạch cầu, trải qua phẫu thuật cột sống để tránh bị liệt...

Khi cả cơ thể không cử động được, cô bé đã phải kiên cường vượt qua và tự làm mình vui bằng cách xem các video khiêu vũ. Thế rồi Garcia phục hồi rất nhanh và ngay khi ổn đã đi đăng ký học nhảy. Sau đó, cô bé tham gia các lớp học làm người mẫu và diễn xuất, rồi có cơ may được ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu KMR Diversity and Dream.

Cô Renee đã đồng hành cùng con gái đến Hollywood để thử sức trong công việc người mẫu. Điều bất ngờ là Garcia được các hãng American Girl, Justice Clothing, Disney mời làm người mẫu, sau đó là xuất hiện trong chương trình This is us.

Garcia có một người bạn trai tận tụy, Matthew, 19 tuổi, một nghệ sĩ và diễn viên, người mà em gặp lần đầu tiên khi mới 12 tuổi. Cô nàng này cũng rất thân với chị gái Kassidy, 20 tuổi, cũng như anh em Kameron, 18 tuổi và Keegan, 12 tuổi.



Garcia và bạn trai.

Ngoài công việc người mẫu, Garcia còn đến các trường học để trò chuyện về hội chứng Down và truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ không may mắn như mình.

Gia đình hạnh phúc của Garcia.

Cô Renee bày tỏ: "Tôi chỉ muốn con gái mình được hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở mọi nơi mà cuộc sống đưa đẩy con bé đến. Tôi mong con bé phát triển thành người trưởng thành độc lập, mạnh mẽ cho dù làm người mẫu, diễn xuất, đi học đại học hay trở thành người diễn thuyết... ".

