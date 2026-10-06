Từng học công nghệ thông tin, vị giám đốc lên sóng bán giày dép, giúp người tiêu dùng bớt phân vân khi mua sắm

Ông Nguyễn Đại Hải (giữa), Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam, đơn vị chủ quản của thương hiệu giày dép Nesty.

Không cần thử cũng có thể tìm thấy "đôi giày dành cho chính mình"

Trong một gia đình, hiếm khi mọi người cùng thích một kiểu giày dép. Người thích đơn giản, người muốn trẻ trung, người chọn một đôi để đi làm, người cần dép thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Đẹp là điều dễ khiến người mua dừng lại xem, nhưng để mang về nhà còn phải vừa chân, hợp nhu cầu và hợp túi tiền.

Ông Nguyễn Đại Hải trong một phiên livestream với ông Tạ Văn Thành - nhà sáng lập thương hiệu Nesty và ca sĩ Hòa Minzy.

Mua cho người thân có khi còn khó hơn. Một món đồ mình thấy đẹp chưa chắc người nhận đã thích. Kích cỡ quen thuộc cũng có thể khiến người mua phân vân khi đổi sang mẫu khác. Bởi thế, giữa rất nhiều hình ảnh trên màn hình điện thoại, điều khách hàng cần đôi khi chỉ là một lời giải thích rõ ràng để biết nên chọn thế nào.

Ông Nguyễn Đại Hải, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam, tham gia vào phần việc ấy của thương hiệu Nesty. Bên cạnh việc tổ chức kinh doanh, ông trực tiếp xuất hiện trong các buổi livestream, cầm sản phẩm, giới thiệu chất liệu, đường may và trao đổi với người xem. Ở đó, khoảng cách giữa người phụ trách một nhãn hàng và người đang cân nhắc mua một đôi giày được thu hẹp. Khách có thể hỏi ngay điều mình chưa rõ. Người bán cũng biết phần giới thiệu nào chưa đủ, chi tiết nào cần nói kỹ hơn.

Với giày dép, cuộc trao đổi này có ý nghĩa riêng. Người mua qua mạng không thể thử trực tiếp, nên cần được hỗ trợ để hình dung sản phẩm. Cách trả lời gần gũi, dễ hiểu giúp việc lựa chọn nhẹ nhàng hơn, nhất là với người đang mua cho cả nhà. Đưa Nesty vào những lựa chọn ấy là công việc ông Hải cùng đội ngũ theo đuổi. Một nhãn hàng Việt muốn trở nên quen thuộc cần hiểu những nhu cầu nhỏ như vậy, từ lúc khách xem sản phẩm đến khi họ thực sự sử dụng.

Người từng học công nghệ thông tin nay đứng trước máy quay bán giày

Nếu nhìn vào chuyên ngành từng theo học của ông Hải, ít người nghĩ công việc sau này của ông lại gắn với giày dép. Ông tốt nghiệp Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, từng làm việc tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Năm 2017, ông chuyển sang làm nhân viên kinh doanh sơn tại Công ty Thái Dương. Đây cũng là nơi ông bắt đầu quá trình làm việc cùng doanh nhân Tạ Văn Thành, người sau này sáng lập Nesty.

Ông Hải tham gia Nesty năm 2022, sau đó phụ trách kinh doanh giày dép nội địa và đảm nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh năm 2024. Khi thương hiệu mở rộng bán hàng trực tuyến, ông cùng đội ngũ bắt đầu trong điều kiện còn ít người, chưa có nhiều kinh nghiệm. Công việc lúc ấy gồm cả tìm hiểu thiết bị, thiết lập phòng livestream, vận hành gian hàng, theo dõi tồn kho và xây dựng quy trình xử lý đơn. Nhìn từ phía người mua, thao tác đặt hàng chỉ mất vài phút nhưng đằng sau đó là công việc của nhiều bộ phận. Mẫu khách chọn còn hàng hay không, thông tin đơn đã chính xác chưa, sản phẩm được chuẩn bị thế nào - tất cả đều ảnh hưởng đến trải nghiệm cuối cùng.

Phía sau một đơn hàng trực tuyến là công việc của nhiều bộ phận, từ vận hành gian hàng, theo dõi tồn kho đến chuẩn bị và xử lý đơn.

Những việc ấy ít xuất hiện trong hình ảnh giới thiệu thương hiệu, nhưng là phần quan trọng để giữ khách. Người mua có thể biết đến nhãn hàng từ một buổi livestream; lần mua tiếp theo thường phụ thuộc vào trải nghiệm của lần trước.

Giúp người tiêu dùng bớt phân vân

Mua sắm trực tuyến đã trở thành một thói quen của người tiêu dùng. Trong khoảng thời gian rảnh, người mua có thể xem mẫu, so sánh và đặt hàng mà không cần dành riêng một buổi đi cửa hàng.Sự tiện lợi ấy đi cùng một yêu cầu: thông tin phải đủ rõ. Với đồ dùng cho gia đình, mua nhầm thường kéo theo thêm việc đổi trả, chờ nhận hàng hoặc tìm sản phẩm khác. Một lời tư vấn phù hợp ngay từ đầu có thể giúp bớt những phiền toái này.

Từ tháng 3/2025, ông Hải cùng ông Tạ Văn Thành trực tiếp tham gia livestream bán hàng. Có những phiên kéo dài đến đêm. Người đứng sau hoạt động kinh doanh cũng trở thành người trực tiếp giới thiệu sản phẩm và đón nhận phản hồi. Điều khách quan tâm trong một buổi bán hàng thường rất cụ thể. Họ cần hiểu món đồ đang xem trước khi quyết định chi tiền. Vì vậy, sự am hiểu sản phẩm cần được chuyển thành lời giải thích dễ tiếp nhận, thay vì những mô tả khiến người nghe vẫn phải đoán.

Ông Nguyễn Đại Hải, ông Tạ Văn Thành cùng người mẫu Ngọc Trinh là những gương mặt quen thuộc, thường xuyên tham gia livestream bán hàng cho Nesty.

Với Nesty, kênh trực tuyến tạo thêm cơ hội đưa giày dép Việt đến người tiêu dùng. Đồng thời, việc tiếp xúc thường xuyên cũng giúp đội ngũ nhận biết những băn khoăn trong quá trình mua sắm.

Để phù hợp với gia đình Việt, một nhãn hàng cần nhìn sản phẩm trong hoàn cảnh sử dụng: người mua định mang vào lúc nào, muốn chi bao nhiêu, cần được hỗ trợ điều gì. Mức độ phù hợp ấy phải được xây dựng và kiểm chứng qua trải nghiệm thực tế.

Phía sau các gian hàng trực tuyến của Nesty là nền tảng sản xuất với nhà máy diện tích 40.000 m², hơn 1.800 công nhân và công suất trên 10 triệu sản phẩm mỗi năm. Đó là quy mô đáng chú ý trong hành trình phát triển của một thương hiệu giày dép Việt.

Còn với mỗi gia đình, thương hiệu lại được cảm nhận từ món đồ họ mang về. Đôi giày có phù hợp không, thông tin giới thiệu có đúng với sản phẩm nhận được không, việc mua hàng có thuận tiện không? Những trải nghiệm nhỏ tích lũy thành sự tin cậy. Một nhãn hàng được nhớ đến cũng có thể từ lần mua vừa ý rồi được giới thiệu cho người thân. Trong đời sống gia đình, lời giới thiệu ấy có sức nặng bởi đi cùng trải nghiệm của người đã dùng.

Phía sau các gian hàng trực tuyến là nhà máy rộng 40.000 m², hơn 1.800 công nhân, công suất trên 10 triệu sản phẩm mỗi năm.

Ông Hải từng chia sẻ: "Tôi chỉ muốn làm tốt vai trò của mình và giúp anh Thành đưa Nesty đến gần hơn với khách hàng." Vai trò ấy có cả những phần việc trước máy quay và sau gian hàng: giới thiệu sản phẩm, lắng nghe người mua, tổ chức vận hành và phối hợp cùng đội ngũ. Nhờ những công việc được thực hiện đều đặn, một nhãn hàng mới có cơ hội trở thành cái tên khách nghĩ tới trong lần mua tiếp theo.

Khi cần một đôi giày cho mình hoặc đôi dép cho người thân, khách hàng tìm thấy sản phẩm phù hợp và có đủ sự yên tâm để lựa chọn. Với những nỗ lực không mệt mỏi, ông Nguyễn Đại Hải và những cộng sự của mình đã và đang đưa thương hiệu Nesty, đến gần hơn với các gia đình Việt.