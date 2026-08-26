Tùng Dương xúc động sau màn trình diễn tại chung kết ASEAN Cup 2026: "Khoảnh khắc âm nhạc và bóng đá gặp nhau"

Mỹ Đình tối 26/8 không chỉ có bóng đá. Trước khi tiếng còi khai cuộc trận chung kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vang lên, hàng vạn khán giả trên các khán đài đã được hâm nóng bằng 10 phút âm nhạc, và người đứng giữa sân khấu ấy là Tùng Dương, nghệ sĩ duy nhất được ban tổ chức lựa chọn cho phần trình diễn trước giờ bóng lăn. Bước xuống sân khấu, nam ca sĩ nói anh vẫn chưa hết run.

"Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc sau khi bước xuống sân khấu. Được hát trong không khí của trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, trước rất đông khán giả và những người hâm mộ bóng đá, với tôi là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt", Tùng Dương chia sẻ.

Điều khiến anh nhớ nhất không chỉ là phần hát, mà là lúc bước ra sân cùng Lê Công Vinh và chiếc cúp vô địch. "Công Vinh là một biểu tượng của bóng đá Việt Nam, còn chiếc cúp là hình ảnh của khát vọng chiến thắng, niềm tự hào và những cảm xúc mà bóng đá mang lại cho hàng triệu người hâm mộ", nam ca sĩ nói.

Anh kể thêm rằng cảm giác đứng trên sân vận động rất khác so với sân khấu ca nhạc quen thuộc: "Là một ca sĩ, tôi thường truyền cảm xúc bằng âm nhạc, còn hôm nay khi đứng bên một người đã từng mang về những khoảnh khắc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, giữa bầu không khí của trận chung kết, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc âm nhạc và bóng đá gặp nhau, cùng lan tỏa tinh thần Việt Nam và tình yêu dành cho bóng đá khu vực. Với tôi, đây là một hình ảnh rất đẹp và chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên".

Trong phần trình diễn kéo dài khoảng 10 phút, Tùng Dương mang tới hai tiết mục "Đường đến ngày vinh quang" của cố nhạc sĩ Trần Lập và "Khát vọng vinh quang", sáng tác mới của Nguyễn Văn Chung viết riêng cho giải đấu, lần đầu vang lên trên sân Mỹ Đình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bay từ TP.HCM ra Hà Nội trong ngày để trực tiếp nghe bài hát của mình qua giọng Tùng Dương.

Trước đó, nam ca sĩ cho biết hát ở sân vận động đòi hỏi cách xử lý hoàn toàn khác, từ kỹ thuật trình diễn đến kiểm soát âm thanh, nên anh cùng ê-kíp đã tính kỹ phần phối khí từ đoạn mở đầu, cao trào cho tới phương án bè, sao cho khán giả trên các khán đài có thể hòa giọng cùng.

Nghi thức rước cúp do Lê Công Vinh đảm nhận. Theo truyền thông chia sẻ, chân sút giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia với 51 bàn sau 83 lần ra sân được ban tổ chức giao trọng trách mang chiếc cúp ASEAN Cup 2026 từ đường hầm bước ra sân, một thủ tục quen thuộc ở các trận chung kết khu vực và thường được trao cho gương mặt kỳ cựu, giàu ảnh hưởng.

Trận chung kết lượt về diễn ra lúc 20h trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả theo thông tin từ Thanh Niên. Ở lượt đi tại Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải, tạo lợi thế lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc bảo vệ ngôi vương. Trận đấu còn có sự dự khán của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Tùng Dương năm nay 43 tuổi, trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004 và là một trong những giọng ca có tần suất xuất hiện dày đặc nhất trên các sân khấu lớn phía Bắc. Thời gian gần đây anh được chú ý với loạt ca khúc đề tài quê hương như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Một vòng Việt Nam", cùng "Tái sinh" từng lọt top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025. Sau đêm Mỹ Đình này, anh sẽ trở lại chính sân vận động quốc gia với liveshow riêng vào ngày 19/12 tới.