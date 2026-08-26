Con gái Quang Tuấn 6 tuổi đã cao vượt trội, nhập học lớp 1 được dân mạng nhắn nhủ điều đặc biệt

Mới đây, diễn viên Quang Tuấn và bà xã - ca sĩ Linh Phi chia sẻ loạt ảnh đưa con gái Gạo đến trường, bắt đầu hành trình vào lớp 1.

Ở tuổi lên 6, cô bé gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng những đường nét thanh tú. Bé Gạo được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt là gương mặt và nụ cười khá giống Linh Phi.

Nhiều cư dân mạng khen ngợi cô bé mới 6 tuổi mà đã cao lớn vượt trội. Không những thế, nhiều người còn động viên bé Gạo cô gắng học giỏi tiếng Anh để "cứu ba".

"Ráng học tiếng Anh giỏi để cứu ba nha con", một người dùng bình luận.

"Gạo ơi, cứu ba", một người khác viết.

Vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi đưa con gái - bé Gạo đến nhập học lớp 1.

Những lời bông đùa của cư dân mạng xuất phát từ những đoạn clip cover bài hát "Come my way" hút 12,2 triệu view của Quang Tuấn trên nền tảng Tiktok. Anh hát lại với cách phát âm tiếng Anh "như tiếng Việt" cùng với vũ đạo "cây nhà lá vườn" khiến Sơn Tùng M-TP "quên luôn bản gốc".

Vì vậy, nhiều cư dân mạng đặt niềm tin vào bé Gạo, mong bé sẽ học giỏi tiếng Anh để giúp ba trong công việc sau này.

Diễn viên Quang Tuấn và ca sĩ Linh Phi tổ chức lễ cưới vào năm 2016 và sinh con gái đầu lòng - bé Gạo vào năm 2020. Cô bé sở hữu tính cách hoạt bát, dạn dĩ và có khiếu hài hước và là fan cứng của nam ca sĩ Quân A.P.

Bé Gạo thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Từ khi còn nhỏ, cô bé được bố mẹ tạo điều kiện để học tập và trải nghiệm nhiều hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh việc học văn hóa, Gạo còn được làm quen với nghệ thuật, trong đó có bộ môn ballet. Trước đó, Gạo từng xuất hiện trong một buổi biểu diễn ballet và nhận được sự chú ý với những động tác mềm mại, khá tự tin trên sân khấu.

Cô bé tự tin biểu diễn trên sân khấu.

Theo chia sẻ của Linh Phi, thời điểm tham gia biểu diễn, Gạo mới theo học ballet khoảng hai khóa, tương đương 6-7 tháng. Dù thời gian học chưa lâu, cô bé đã có thể thực hiện các động tác tương đối thuần thục và giữ được sự tập trung khi đứng trên sân khấu.

Tuy nhiên, Quang Tuấn và Linh Phi không đặt mục tiêu cho con theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Với hai vợ chồng, việc cho Gạo học ballet chủ yếu để bé có thêm một hoạt động vui chơi, rèn luyện sức khỏe và hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Hình ảnh của bé Gạo cùng mẹ trong chuyến đi Thái Lan gần đây.

Linh Phi cho biết bộ môn này giúp con học cách kiên nhẫn, tập trung và tuân thủ kỷ luật. Trước khi con gái bắt đầu năm học mới, Quang Tuấn và Linh Phi đã đưa con gái đi du lịch Thái Lan.

Vợ chồng nam diễn viên và con đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi ghé thăm Trung tâm thương mại Siam Paragon, sông Chao Phraya hay ngã tư Asok.