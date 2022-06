Từng có mỹ nhân từ chối đóng vai Chúc Anh Đài vì lùm xùm đời tư, nhờ thế mà né được bản phim thất bại

Nhắc đến Chúc Anh Đài, khán giả thường nhớ ngay đến những cái tên đình đám như Đổng Khiết, Lương Tiểu Băng. Thực chất, ngay sau phiên bản Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của Đổng Khiết, có một mỹ nhân nữa cũng đảm nhận vai diễn này là Thái Trác Nghiên. Bộ phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (Butterfly Lovers) của cô ra mắt vào năm 2008, đáng tiếc so với những phiên bản đi trước, phiên bản này không mấy thành công. Thứ mà khán giả nhớ ở phiên bản này chỉ là tạo hình của các nhân vật rất ấn tượng, Thái Trác Nghiên giả trai cũng không "giả trân" như các Chúc Anh Đài đi trước.

Thái Trác Nghiên từng đảm nhận vai Chúc Anh Đài

Ngay từ đầu, nhà sản xuất đã mời Thái Trác Nghiên vào vai nàng Chúc Anh Đài nhưng cô đã từ chối do lịch trình làm việc quá kín. Thời điểm này, đạo diễn đã ngỏ lời mời Chung Hân Đồng, thành viên còn lại của nhóm nhạc Twins. Đáng tiếc, Chung Hân Đồng không thể nhận lời đóng vai diễn kinh điển này vì cô dính phải bê bối chấn động với Trần Quán Hy. Sau lời từ chối này, đạo diễn tiếp tục cố gắng tiếp cận Thái Trác Nghiên, may mắn là ekip bộ phim Wind and Cloud đã quyết định sắp xếp lại lịch trình, "nhường" mỹ nhân họ Thái cho ekip Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Kết quá Thái Trác Nghiên có đủ thời gian để góp mặt trong cả hai dự án.

Dù để lỡ cơ hội đóng một dự án lớn nhưng thực tế Chung Hân Đồng cũng chẳng mất gì. Bởi như đã nói ở trên, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phiên bản 2008 không mấy thành công. Thậm chí cho tới nay, chẳng mấy khán giả nhớ tới phiên bản này. Chưa kể nếu cô nhận vai Chúc Anh Đài ở thời gian này thì chắc chắn sẽ bị khán giả chỉ trích thậm tệ, thậm chí phim có thể không được lên sóng.

Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên là hai thành viên của nhóm nhạc Twins

Chung Hân Đồng được cho là có vẻ ngoài ngọt ngào, dịu dàng, rất hợp với vai Chúc Anh Đài

Sau khi từ chối trở thành Chúc Anh Đài, Chung Hân Đồng cũng ở một một thời gian dài. Mãi đến tháng 3/2009, cô mới lần đầu xuất hiện trở lại ở một show truyền hình, thẳng thắn chia sẻ về các scandal liên quan tới Trần Quán Hy. Tới năm 2010, cô trở lại với tư cách diễn viên khi một bộ phim đã bị đóng băng 2 năm của cô cuối cùng cũng được phát hành. Nhờ bộ phim này, Chung Hân Đồng lấy lại danh tiếng, thậm chí còn đạt được giải thưởng phim ảnh đầu tiên trong sự nghiệp.

Kể từ năm 2011, Chung Hân Đồng thuận lợi tái xuất với vai trò diễn viên. Cô liên tục gặt hái được thành công, tham gia loạt phim đình đám như Đại Đường Nữ Tuần Án, Nguyên Soái Vui Vẻ, Võ Tắc Thiên Bí Sử, Diệp Vấn, Cổ Kiếm Kỳ Đàm,... Khoảng 4 năm trở lại đây, Chung Hân Đồng nhận ít phim hơn, danh tiếng cũng không còn được như trước. Hiện tại cô cũng đang tận hưởng cuộc sống độc thân ở độ tuổi ngoài 40. Sau nhiều lần đổ vỡ trong tình yêu, cô chia sẻ không bao giờ kết hôn nữa.



Hình ảnh gần đây nhất của Chung Hân Đồng

Cô vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp ở độ tuổi ngoài 40

