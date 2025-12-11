Từng bị chấm tệ nhất: Món ăn gây tranh cãi của Việt Nam

Đầu năm 2025, Taste Atlas – chuyên trang ẩm thực quốc tế đã công bố danh sách 100 món ăn tệ nhất thế giới. Trong bảng xếp hạng này, tiết canh của Việt Nam đứng thứ 52, với điểm số khoảng 2,7/5 sao. Cùng xuất hiện với tiết canh là trứng vịt lộn, nằm ở vị trí thứ 48 và được Taste Atlas xếp dưới tên đại diện cho ẩm thực Philippines.

Theo mô tả của Taste Atlas, món ăn có màu đỏ rực được tạo nên từ máu tươi trộn nước mắm, sau đó đông lại thành khối pudding đặc, thường ăn kèm lạc rang và rau thơm. Những mô tả này gây ra phản ứng mạnh từ phần đông thực khách phương Tây vốn e ngại các món từ huyết sống.

Trong bảng xếp hạng danh sách 100 món ăn tệ nhất thế giới của Taste Atlas tiết canh của Việt Nam đứng thứ 52, với điểm số khoảng 2,7/5 sao. (Ảnh: Dân trí)

Các báo Việt Nam như Tiền Phong, VnExpress cũng cho biết đây không phải lần đầu tiết canh bị đánh giá tiêu cực. Tháng 3/2024, món ăn đứng thứ hai trong danh sách 45 món Việt tệ nhất do khách quốc tế bình chọn. Nguyên nhân chính vẫn là yếu tố ăn sống, nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng, khiến món ăn bị nhìn nhận như một lựa chọn mạo hiểm.

Dù xuất hiện trong nhiều mâm cỗ miền Bắc và từng là món khoái khẩu của không ít người Việt, nhưng theo ghi nhận của các chuyên gia y tế, nhiều năm qua người Việt ít ăn tiết canh hơn do lo ngại rủi ro sức khỏe. Điều này càng củng cố quan điểm của cộng đồng quốc tế rằng đây là món "khó ăn", không phù hợp khẩu vị phần lớn thực khách.

Trên mạng xã hội, sau khi Taste Atlas công bố danh sách tệ nhất, nhiều bình luận quốc tế còn thẳng thắn mô tả tiết canh là đáng sợ, nguy hiểm, hoặc "món mà tôi không dám thử lần thứ hai". Với bối cảnh đó, không ai nghĩ rằng vài tháng sau, món ăn này sẽ có "cú lội ngược dòng ngoạn mục".

Bất ngờ đổi chiều: Tiết canh vịt lọt top 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới

Đến cuối năm 2025, Taste Atlas công bố danh sách mới là 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới. Điều gây sửng sốt là trong danh sách này, Việt Nam có ba đại diện, gồm có tiết canh vịt, bún măng vịt và cháo vịt.

Trong đó, tiết canh vịt được xem là "phiên bản phổ biến" của món tiết canh truyền thống. Món ăn được mô tả chế biến từ tiết vịt tươi hãm đông, trộn thịt cổ và nội tạng băm nhỏ, ăn kèm lạc rang, chanh và rau thơm.

Món ăn được mô tả chế biến từ tiết vịt tươi hãm đông, trộn thịt cổ và nội tạng băm nhỏ, ăn kèm lạc rang, chanh và rau thơm. (Ảnh: Barona)

Điểm đáng chú ý là bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên 2.245 lượt đánh giá, trong đó hơn 1.600 lượt được hệ thống xác định là hợp lệ. Nghĩa là tiết canh vịt không chỉ tình cờ lọt top, mà được đánh giá bởi lượng độc giả đáng kể.

Nhiều trang tin uy tín tại Việt Nam gọi sự kiện này là "nghịch lý thú vị", bởi chỉ vài tháng trước, món ăn còn bị chê tệ, nay lại trở thành món vịt hấp dẫn trong làng ẩm thực quốc tế. Một số cư dân mạng tỏ ra hoang mang: "Taste Atlas đổi gu nhanh quá?", "Hôm trước chê, hôm nay khen, biết tin ai bây giờ".

Cùng với tiết canh vịt, bún măng vịt và cháo vịt cũng được đánh giá cao vì hương vị đậm đà, dễ ăn, gắn với đời sống ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: FPT Shop)

Cùng với tiết canh vịt, bún măng vịt và cháo vịt cũng được đánh giá cao vì hương vị đậm đà, dễ ăn, gắn với đời sống ẩm thực Việt Nam. Việc ba món Việt Nam cùng lọt top cho thấy sự phong phú của các món chế biến từ vịt ở Việt Nam đã tạo được dấu ấn nhất định trong mắt thực khách quốc tế.

Vì sao Taste Atlas có sự đánh giá trái ngược?

Sự thay đổi nhanh chóng của Taste Atlas không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ cơ chế vận hành của trang như:

Mỗi bảng xếp hạng có đối tượng đánh giá khác nhau

Danh sách "món tệ nhất" thường nhận vote từ những thực khách hoài nghi hoặc chưa quen ẩm thực châu Á, khiến mức độ chê bai tăng cao. Trong khi đó, danh sách "món vịt ngon nhất" lại thu hút nhóm thực khách thích khám phá ẩm thực bản địa, có xu hướng mở lòng hơn với các món độc đáo.

Tiết canh vịt được xem là "phiên bản phổ biến" của món tiết canh truyền thống. (Ảnh: Znews)

Hương vị không phải an toàn thực phẩm

Taste Atlas phân loại theo trải nghiệm vị giác, không đánh giá yếu tố vệ sinh hay nguy cơ y tế. Vì vậy, dù tiết canh ăn sống tiềm ẩn rủi ro, nó vẫn có thể nhận cho điểm cao về mùi vị, kết cấu, sự khác biệt.

Độ lan tỏa truyền thông và sự tò mò quốc tế

Khi báo chí Việt Nam nhiều lần đưa tin về bảng xếp hạng mới, món ăn thu hút sự tò mò từ độc giả nước ngoài. Một số thực khách quốc tế từng thử tiết canh vịt tại Việt Nam mô tả rằng "nếu được chế biến đúng cách, món ăn có vị tươi, béo và khá đặc biệt".

Ẩm thực là văn hóa không chỉ là khẩu vị

Tiết canh tồn tại hàng trăm năm trong văn hóa người Việt. Vì vậy, khi Taste Atlas nhấn mạnh mục tiêu "tôn vinh món ăn truyền thống địa phương", việc món ăn xuất hiện trong bảng xếp hạng tích cực là điều có thể hiểu được.

Việc ba món Việt Nam cùng lọt top cho thấy sự phong phú của các món chế biến từ vịt ở Việt Nam đã tạo được dấu ấn nhất định trong mắt thực khách quốc tế. (Ảnh: Dân trí)

Ý nghĩa của "cú lội ngược dòng" này với ẩm thực Việt Nam

Sự xuất hiện của tiết canh vịt trong top món ngon không đồng nghĩa món ăn được minh oan hoàn toàn, bởi những tranh cãi về vệ sinh hay nguy cơ bệnh tật vẫn còn nguyên đó. Tuy nhiên, hiện tượng thú vị này cho thấy ẩm thực Việt Nam đang ngày càng được chú ý, với mức độ nhận diện quốc tế mạnh mẽ hơn so với trước. Những món được coi là "khó nhằn" với khẩu vị phương Tây cũng bắt đầu có cơ hội được đánh giá lại khi được đặt trong đúng ngữ cảnh văn hóa bản địa, thay vì chỉ nhìn qua lăng kính định kiến.

Điều này phản ánh xu hướng thế giới ngày càng cởi mở hơn với những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, vượt ra khỏi khuôn khổ các món quen thuộc như phở hay bánh mì. Với riêng tiết canh, việc đồng thời có mặt trong cả hai bảng xếp hạng đối lập "tệ nhất" và "ngon nhất" cho thấy dù gây tranh cãi, món ăn này vẫn mang giá trị văn hóa đủ mạnh để được ghi nhận trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.