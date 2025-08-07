Theo Văn phòng Công tố viên đặc biệt, bà Kim Keon Hee bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng khi còn là Đệ nhất Phu nhân để thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, nhận quà giá trị từ các doanh nhân, đồng thời có hành vi can thiệp trái phép vào một số thương vụ tài chính.

Động thái này đánh dấu leo thang trong cuộc điều tra từng làm rung chuyển chính trường Hàn Quốc, góp phần dẫn đến việc Tổng thống Yoon bị Quốc hội luận tội và phế truất vào tháng 4/2025 - sự kiện chưa từng có tiền lệ kể từ năm 2017.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến văn phòng công tố viên đặc biệt ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 6/8, bà Kim tới trình diện cơ quan công tố và xin lỗi công chúng vì “gây ra lo lắng và chia rẽ trong xã hội”. Tuy nhiên, bà từ chối trả lời các câu hỏi từ báo chí. Luật sư của bà khẳng định thân chủ của mình "không phạm bất kỳ hành vi phạm pháp nào".

Hiện bà Kim và ông Yoon đều bị điều tra riêng biệt bởi hai nhóm công tố viên đặc biệt. Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cáo buộc vi phạm hiến pháp khi ban hành thiết quân luật trái phép để ngăn chặn luận tội, và đang bị giam giữ để phục vụ điều tra. Có thông tin cho biết ông đã từ chối hợp tác với công tố và "nằm im bất động trong phòng giam".

Giới quan sát nhận định, nếu tòa án phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Kim, đây sẽ là cú sốc lớn thứ hai đối với phe bảo thủ Hàn Quốc chỉ trong vòng vài tháng, đồng thời mở ra viễn cảnh xét xử cả hai cựu nguyên thủ quốc gia – điều hiếm thấy trong nền dân chủ Đông Á này.