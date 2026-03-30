Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19 tại 12 phường, xã. Tính từ đầu năm tới nay, Hà Nội ghi nhận 29 trường hợp mắc Covid-19 tại 22 phường, xã và không có ca tử vong (cùng kỳ năm 2025, thành phố chỉ có 5 ca mắc Covid-19).

Liên quan tới cảnh báo mới đây của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế về biến thể Covid-19 mới SARS-CoV-2 BA.3.2 còn được gọi là "Ve sầu" (Cicada) - là một nhánh phụ của biến thể Omicron, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước thông tin về biến thể mới này, nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan. Người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín; đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cần chủ động đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh. Bên cạnh đó, việc khử khuẩn cần được thực hiện thường xuyên thông qua rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc, điện thoại và các thiết bị cá nhân...

CDC Hà Nội cũng cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận thêm 233 trường hợp mắc tay chân miệng (TCM) tại 91 phường, xã. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 1.320 trường hợp mắc TCM và không có ca tử vong. Đối với dịch sốt xuất huyết có 7 trường hợp và tính từ đầu năm đến nay là 181 trường hợp và không có ca tử vong.