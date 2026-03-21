Tuần mới (23/3 - 29/3) mặc gì để "hút cạn" vượng khí: 12 con giáp cứ chọn đúng màu này là công việc trôi chảy, ví tiền rủng rỉnh

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của tháng 3, khoảng thời gian mà ai nấy đều bận rộn với hàng tá KPI, những bản báo cáo sếp giục hay những kế hoạch cần chốt hạ trước khi sang tháng mới. Áp lực là điều khó tránh khỏi, nhưng thay vì nhăn nhó, tại sao chị em mình không tự tạo ra những nguồn năng lượng tích cực cho bản thân chỉ bằng việc mở tủ quần áo ra và chọn một gam màu phù hợp?

Cổ nhân có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", việc ứng dụng màu sắc phong thủy vào trang phục hàng ngày không tốn của bạn quá nhiều thời gian nhưng lại có thể mang đến những vận may nhỏ bé mà đầy bất ngờ. Tuần mới từ 23/3 đến 29/3 này, vũ trụ gửi gắm những thông điệp màu sắc rất riêng cho từng con giáp. Hãy cùng xem cẩm nang mặc đẹp hút lộc dưới đây để mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui vẻ và hanh thông nhé.

Góc năng lượng rực rỡ: Tý, Sửu, Dần và Mão

Mở đầu cho vòng tròn hoàng đạo, những người tuổi Tý tuần này có vẻ sẽ phải đối mặt với một vài quyết định quan trọng trong công việc. Để giữ được cái đầu lạnh và phong thái tự tin, chị em tuổi Tý hãy ưu tiên những trang phục mang sắc trắng tinh khôi hoặc bạc ánh kim. Một chiếc áo sơ mi lụa trắng phối cùng chân váy công sở, nhấn nhá thêm đôi khuyên tai bạc nhỏ xinh sẽ giúp bạn toát lên khí chất chuyên nghiệp, dễ dàng thuyết phục được những đối tác khó tính nhất.

Trong khi đó, tuổi Sửu lại đang cần một cú hích năng lượng để bứt phá những ngày cuối tháng. Đừng ngại ngần khoác lên mình sắc đỏ đun hoặc hồng pastel. Nếu e ngại một chiếc đầm đỏ quá rực rỡ chốn văn phòng, bạn chỉ cần một thỏi son đỏ gạch hoặc một chiếc khăn lụa quàng cổ tone hồng là đủ để "gọi" quý nhân tới giúp đỡ, xua tan những xui rủi lặt vặt.

Chuyển sang tuổi Dần, tuần này vận trình sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu khởi sắc rực rỡ. Để nắm bắt trọn vẹn những cơ hội vàng, hãy làm bạn với màu xanh dương hoặc đen tuyền. Sắc xanh dương của bầu trời hay biển cả mang lại sự tĩnh tại, giúp tuổi Dần đưa ra những phán đoán sắc bén. Một bộ suit màu xanh navy mộc mạc mà sang trọng sẽ là "vũ khí" tối thượng của bạn trong các cuộc họp.

Còn với những cô nàng tuổi Mão dịu dàng, tuần mới khuyên bạn nên tìm về sự che chở của hành Thổ với gam màu vàng đất hoặc nâu be. Những bộ cánh mang tone màu ấm áp này không chỉ cực kỳ nịnh da, dễ phối đồ theo phong cách vintage hay minimalism, mà còn giúp tâm trạng của Mão luôn giữ được sự bình ổn, hòa nhã với đồng nghiệp, từ đó công việc cũng trôi chảy như dòng nước.

Điểm nhấn thanh lịch, gọi mời may mắn: Thìn, Tỵ, Ngọ và Mùi

Tuần cuối tháng 3 mang đến cho tuổi Thìn một nguồn tài lộc khá dồi dào, nhưng để giữ được tiền trong túi, bạn cần đến sự trợ lực của màu vàng ánh kim hoặc cam đất. Chẳng cần đắp vàng rực từ đầu đến chân, chỉ một chiếc túi xách màu da cam hay đôi giày gót nhọn màu vàng gold cũng đủ để kích hoạt cung tài lộc, giúp những khoản tiền thưởng, hoa hồng sớm tinh tươm "ting ting" về tài khoản.

Với tuổi Tỵ, tuần này là thời điểm vàng để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Màu xanh lá cây tượng trưng cho sức sống vươn chồi nảy lộc sẽ là "chân ái". Chị em có thể diện một chiếc đầm suông màu xanh ngọc bích mộc mạc hoặc áo blouse xanh rêu nhẹ nhàng, sắc màu này sẽ mang lại cho bạn sự thân thiện, dễ gần, khiến ai tiếp xúc cũng có cảm tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Riêng tuổi Ngọ tuần này lại cần sự cân bằng giữa nhịp độ công việc hối hả và đời sống tinh thần. Màu tím mộng mơ hoặc hồng sen sẽ giúp xoa dịu những căng thẳng. Một chiếc áo vest mỏng màu tím pastel khoác ngoài váy liền sẽ tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch vừa mềm mại, giúp tuổi Ngọ giải quyết êm đẹp những rắc rối phát sinh nơi công sở. Kế đó, tuổi Mùi mộc mạc, hiền lành tuần này sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt nếu biết tận dụng sức mạnh của màu trắng kem (Cream) hoặc trắng ngà.

Sự thuần khiết của gam màu này giúp tuổi Mùi thanh lọc đi những năng lượng tiêu cực, xua đuổi tiểu nhân dòm ngó. Hãy thử diện một chiếc quần ống rộng màu be sữa kết hợp cùng áo dệt kim mỏng, bạn sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm và mọi việc thuận lợi đến không ngờ.

Vững vàng bứt phá chặng cuối: Thân, Dậu, Tuất và Hợi

Bước vào những ngày làm việc cuối tháng, tuổi Thân đang rất cần nguồn cảm hứng sáng tạo để hoàn thành nốt những dự án dang dở. Màu xanh dương nhạt (Baby blue) chính là dòng suối mát lành tưới tắm cho tâm hồn bạn. Mặc một chiếc váy lụa xanh thiên thanh dạo bước đến công ty, bạn sẽ thấy bao nhiêu ý tưởng hay ho tự nhiên tuôn trào, công việc vì thế mà hanh thông, sếp lớn sếp bé đều ưng ý.

Với tuổi Dậu, tài chính là điểm sáng nhưng cũng cần sự cẩn trọng. Màu ghi xám hoặc than chì sẽ mang lại cho bạn sự điềm tĩnh và quyền uy. Một chiếc blazer màu xám tro khoác nhẹ ngoài áo phông basic vừa giữ được sự mộc mạc, dễ gần lại vừa toát lên sự đáng tin cậy trong các quyết định liên quan đến tiền bạc, hợp đồng.

Tiếp đến, tuổi Tuất trong tuần này nên chú trọng đến sự hòa hợp trong các mối quan hệ tình cảm lẫn đồng nghiệp. Màu đỏ gạch hoặc đỏ san hô sẽ là sợi dây gắn kết tuyệt vời. Không chói chang như đỏ tươi, tông màu này mang vẻ đẹp đằm thắm, chín chắn. Chị em tuổi Tuất diện một chiếc đầm màu đỏ gạch sẽ dễ dàng hóa giải những hiểu lầm không đáng có, đón nhận sự ưu ái từ những người xung quanh.

Cuối cùng là tuổi Hợi, một tuần trôi qua khá êm đềm và để tận hưởng trọn vẹn sự bình an này, hãy chọn màu xanh bạc hà (Mint) hoặc Vàng chanh nhạt. Những gam màu pastel ngọt ngào và tươi tắn này giống như một làn gió mùa xuân, giúp tuổi Hợi xua tan mọi muộn phiền, công việc trôi chảy êm ru đến tận ngày cuối tuần.

Vậy đấy, một chút thay đổi nhỏ trong cách chọn màu sắc trang phục mỗi sáng thôi cũng đủ để chị em tự tin hơn, rạng rỡ hơn. Phong thủy không phải là điều gì quá xa xôi, nó hiện diện ngay trong tủ đồ mộc mạc của bạn, trong cách bạn nâng niu và làm đẹp cho chính mình. Chúc 12 con giáp có một tuần mới cuối tháng 3 thật rực rỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái và đón nhận cơn mưa tài lộc nhé!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)