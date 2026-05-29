Tuần mới từ ngày 1/6 đến 7/6 mở ra một chương vận trình thú vị cho 12 cung hoàng đạo, khi năng lượng đầu tháng giao thoa cùng những chuyển động sao đầy tích cực. Trong đó, có ba cung hoàng đạo được đánh giá là "con cưng" của Thần Tài trong giai đoạn này. Họ không chỉ gặp hên trong chuyện tiền nong mà còn ghi điểm mạnh ở môi trường công sở, mở rộng mối quan hệ và đón nhận những lời mời hợp tác bất ngờ. Nếu bạn đang loay hoay tìm hướng đi cho nửa cuối năm, biết đâu tuần này chính là cú huých khởi đầu mà bản thân đang chờ đợi.

Kim Ngưu: Tiền vào như nước, lộc rơi đúng lúc cần

Kim Ngưu vốn nổi tiếng kiên trì và biết tích lũy, nhưng tuần này họ không chỉ giữ được tiền mà còn nhân tiền lên một cách khéo léo. Ngày đầu tuần 1/6, Kim Ngưu nhận được tin tức tài chính tích cực, có thể là khoản thanh toán trễ cuối cùng cũng về tài khoản, hoặc một dự án phụ bắt đầu sinh lời. Sang giữa tuần, ngày 3/6 và 4/6 là thời điểm vàng để Kim Ngưu chốt deal, ký hợp đồng hoặc đặt cọc cho kế hoạch đầu tư dài hạn. Đặc biệt, một người bạn cũ hoặc đối tác từng hợp tác trước đây sẽ quay lại đề nghị cùng làm ăn, mở ra cánh cửa thu nhập thứ hai mà Kim Ngưu chưa từng nghĩ tới.

Điều thú vị là trong tuần này, Kim Ngưu cần học cách nói "có" với những cơ hội nhỏ. Đừng vì thấy lợi nhuận khiêm tốn mà bỏ qua, vì nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ tạo nên dòng tiền ổn định kéo dài đến cuối quý. Cuối tuần 6/6 và 7/6, Kim Ngưu nên dành thời gian rà soát lại sổ chi tiêu, vì khả năng cao bạn sẽ phát hiện ra một khoản tiền cũ tưởng đã mất nay lại tìm về. Lời khuyên dành riêng cho cung này là hãy bớt cầu toàn, vì chính sự linh hoạt mới là chìa khóa giúp Thần Tài ghé thăm liên tục.

Sư Tử: Tỏa sáng ở chốn công sở, sếp để mắt, đồng nghiệp nể phục

Nếu Kim Ngưu thắng ở khía cạnh tiền tươi thóc thật, thì Sư Tử lại bùng nổ ở mặt trận sự nghiệp. Tuần từ 1/6 đến 7/6, Sư Tử như được tiếp thêm hào quang, mọi lời nói và hành động đều có sức nặng hơn bình thường. Ngày 2/6, một cuộc họp tưởng chừng bình thường sẽ trở thành sân khấu để Sư Tử thể hiện năng lực, và rất có thể đây là bước đệm cho đợt đánh giá thăng chức sắp tới. Ngày 5/6 đặc biệt thuận lợi cho việc trình bày ý tưởng, pitching dự án hoặc phỏng vấn vị trí mới.

Điểm cộng lớn của Sư Tử tuần này là khả năng kết nối. Bạn sẽ gặp được một người có tầm ảnh hưởng, có thể là khách hàng lớn, một mentor lâu năm hoặc đơn giản là người bạn cùng ngành sẵn sàng giới thiệu cơ hội. Tài lộc đi theo công việc, nên đừng ngạc nhiên khi cuối tuần Sư Tử nhận được khoản thưởng ngoài kế hoạch, hoặc một lời mời cộng tác freelance với mức thù lao hấp dẫn. Lưu ý nhỏ là Sư Tử nên tiết chế cái tôi khi làm việc nhóm, vì đôi khi nhường một bước lại được tiến mười bước. Chi tiêu thì cứ thoải mái trong khả năng, nhưng tránh các khoản vay lớn hoặc đầu tư mạo hiểm vào ngày 4/6, đây là ngày năng lượng tài chính hơi xáo trộn.

Bọ Cạp: Lội ngược dòng ngoạn mục, vận đỏ đến từ những điều bất ngờ

Bọ Cạp bước vào tuần mới với năng lượng của kẻ chiến thắng thầm lặng. Sau một quãng thời gian dài cảm thấy mọi thứ trì trệ, từ ngày 1/6, Bọ Cạp sẽ nhận ra mọi cánh cửa bắt đầu hé mở. Vận may tài chính của cung này không đến từ công việc chính, mà thường ẩn trong những nguồn phụ ít ai ngờ: tiền hoa hồng, tiền lãi đầu tư cũ, hoặc một món đồ thanh lý bất ngờ được giá. Ngày 3/6 là thời điểm Bọ Cạp nên kiểm tra lại các kênh đầu tư đang treo, biết đâu có tín hiệu tốt để chốt lời.

Trong công việc, Bọ Cạp tuần này được đánh giá cao nhờ khả năng nhìn vấn đề sâu sắc. Một dự án từng bị trì hoãn nay đột nhiên được cấp trên quan tâm trở lại, và bạn chính là người được chọn để dẫn dắt. Ngày 6/6 đặc biệt thuận lợi để Bọ Cạp đưa ra quyết định lớn, dù là chuyển việc, nhận lời mời mới hay mở rộng kinh doanh riêng. Tình duyên cũng tăng nhiệt, người độc thân dễ gặp đối tượng cùng tần số trong môi trường làm việc hoặc qua giới thiệu của người thân.

Điều Bọ Cạp cần ghi nhớ tuần này là đừng giữ tiền quá chặt mà bỏ lỡ cơ hội học hỏi, đầu tư cho bản thân. Một khóa học, một cuốn sách hay một chuyến đi ngắn có thể chính là khoản đầu tư sinh lời nhất trong nửa cuối năm 2026.

Dù thuộc cung hoàng đạo nào, tuần đầu tháng 6 vẫn là thời điểm tốt để bắt đầu thói quen mới như dậy sớm hơn, sắp xếp lại không gian làm việc và dành thời gian cho người thân. Năng lượng vũ trụ thường ưu ái những người biết chủ động đón nhận thay đổi, nên đừng ngồi đợi vận may tự gõ cửa. Với ba cung Kim Ngưu, Sư Tử và Bọ Cạp, đây là lúc gieo hạt cho mùa thu hoạch lớn vào cuối năm, càng siêng năng và tỉnh táo, lộc càng dày.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo