Lễ hội chay đặc biệt ở TPHCM lan tỏa thông điệp "sống xanh - sống lành mạnh"

Theo đó, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực chay Việt Nam và lan tỏa thông điệp "Sống xanh - Sống lành mạnh", UBND Phường Bình Phú phối hợp cùng Hiệp hội Ẩm thực TP. Hồ Chí Minh (FBA) và các đơn vị tổ chức chức Lễ hội Ẩm thực Chay 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 04/11/2025 tại Công viên Bình Phú, P. Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh.



Lễ Hội cũng là sự kiện Văn hóa - Du lịch - Ẩm Thực & Cộng đồng. Theo ông Nguyễn Tấn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM, trưởng Ban Tổ Chức: "Tiếp nối thành công Lễ Hội Ẩm Thưc Chay 2023, lễ hội năm nay tiếp tục là một trong những sự kiện điểm nhấn của ngành ẩm thực thành phố, quy tụ hàng trăm gian hàng đến từ các nhà hàng, doanh nghiệp, đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và các thương hiệu chay nổi tiếng. Lễ hội hướng đến không chỉ quảng bá tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam mà còn khuyến khích cộng đồng lựa chọn lối sống xanh, thân thiện với môi trường", ông Việt chia sẻ.

Đặc biệt, không gian lễ hội được thiết kế theo mô hình "Lễ hội Xanh - Không rác thải", với sự đồng hành của Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam) và Dự án GreenHero. Hai đơn vị sẽ triển khai "Ngày hội tái chế rác thải thực phẩm", góp phần đảm bảo môi trường lễ hội sạch, đẹp và bền vững. Song song đó, hoạt động "Bếp yêu thương - 1.000 suất ăn miễn phí" do Mạng lưới Đầu bếp hành động (Chef Action Network) cùng Foodbank Việt Nam, Hội Đầu Bếp Thành Phố Hồ Chí Minh cùng Đội TNV Hội Nghệ Sĩ Thành Phố cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội, nhằm chia sẻ yêu thương và lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ Tịch UBND phường Bình Phú, cho biết: "Chúng tôi rất hoan nghênh và ủng hộ sự kiện mang nhiều giá trị nhân văn như Lễ hội Ẩm thực Chay 2025. Đây không chỉ là dịp để người dân và du khách thưởng thức sự tinh tế ẩm thực chay Việt mà còn là cơ hội để cùng chung tay xây dựng một cộng đồng sống xanh, không rác thải, đầy yêu thương và sẻ chia".

Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 còn bao gồm chuỗi hoạt động phong phú như trình diễn chế biến món chay nghệ thuật, talkshow về dinh dưỡng và sức khỏe xanh, triển lãm nguyên liệu chay Việt, hội thảo Ẩm thực chay quốc tế, diễn đàn Du lịch xanh - ẩm thực xanh - kinh tế xanh & phát triển bền vững, cùng các chương trình giao lưu âm nhạc - văn hóa,… Với quy mô tổ chức lớn, nội dung phong phú và tinh thần nhân văn sâu sắc, Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa - ẩm thực độc đáo, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân thành phố và du khách trong mùa lễ hội cuối năm.

Lễ hội Ẩm thực Chay Năm 2025 sẽ được tổ chức trên quy mô hơn 7 hecta, với không gian ẩm thực xanh, ẩm thực chay sáng tạo, khu trưng bày sản phẩm OCOP - Organic - Thực dưỡng - Tái chế rác, cùng nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật - cộng đồng - talkshow - workshop - biểu diễn ẩm thực. Sự kiện năm nay đặt mục tiêu thu hút quy tụ hơn 200 gian hàng doanh nghiệp, nhà hàng, thương hiệu thực phẩm chay, OCOP và 150.000 lượt khách tham quan. Tiếp nối thành công của Lễ hội Ẩm thực Chay năm 2023, khẳng định TP. HCM là biểu tượng mới về phong trào ẩm thực xanh - sống bền vững và trách nhiệm xã hội; là trung tâm lan tỏa văn hóa ẩm thực chay và lối sống xanh bền vững tại Việt Nam.

Cùng với chủ đề "Ngon từ Vị - Lành từ Tâm" không chỉ là khẩu hiệu, đây chính là linh hồn của Lễ hội - nơi giao thoa giữa ẩm thực, lối sống và trách nhiệm xã hội. Mỗi món chay không chỉ được chắc lọc, chế biến tinh tế, ngon lành, mà còn ẩn chứa thông điệp sâu sắc về sức khỏe, văn hoá và bảo vệ môi trường. Thông qua ẩm thực, lễ hội mong muốn truyền đi thông điệp yêu thương - hành động xanh - trách nhiệm cộng đồng, góp phần hình thành thói quen sống tích cực cho người dân đô thị hiện đại. Thông điệp tạo cảm hứng "Ăn sạch - Sống xanh" cũng được thể hiện đậm nét qua không gian để mọi người trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực xanh - từ nông trại hữu cơ đến bàn ăn an lành, từ nguyên liệu tự nhiên đến triết lý "không lãng phí". Mỗi món ăn kể một câu chuyện về sự tử tế, tình yêu thương và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên trong hành trình hướng tới tương lai bền vững.

Các Điểm Nhấn Đặc Sắc Của Lễ Hội Chay 2025

- Hội thảo Ẩm Thực Chay Quốc Tế với chủ đề "Xu hướng ẩm thực xanh và phát triển bền vững" với sự tham gia của hơn 15 diễn giả từ quốc tế Mỹ, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Brazil,… Hội thảo Du lịch xanh & Kinh tế xanh - Ẩm Thực Xanh và Phát triển bền vững với các diễn giả hàng đầu sẽ chia sẻ cho các Doanh nghiệp, startup và địa phương Việt Nam phát triển chiến lược phát triển xanh và bền vững trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.

- Cuộc thi "Green Master Chef Vietnam 2025, Green Future Chef Vietnam 2025, Cuộc thi pha chế Healthy Drink Vietnam 2025" hứa hẹn là sân chơi dành cho đầu bếp, barista, sinh viên ẩm thực - sáng tạo món chay độc đáo, tôn vinh giá trị thực vật Việt Nam.

- Hoạt động "Ngày hội Tái Chế": Nhân rộng thêm phong trào phân loại rác thải, giảm lãng phí thực phẩm, nâng cao ý thức xanh. Không gian Trải nghiệm: Hàng trăm gian hàng ẩm thực chay, organic, thực dưỡng, Buffet Chay với hơn 100 món chay khắp 3 miền, … cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, trình diễn đầu bếp và tọa đàm truyền cảm hứng.

- Chương trình thiện nguyện & kết nối cộng đồng: Bữa Chay Yêu Thương Bình Phú - hỗ trợ trẻ em, người già và người yếu thế, lan tỏa lòng nhân ái. Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 là bước tiến quan trọng trong định hình xu hướng "Green Food - Green Supper City - Green Future" của TP.HCM. Không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là một phong trào xã hội: "Mỗi món ăn là một thông điệp - mỗi người tham dự là một sứ giả lan tỏa lối sống xanh" và "Ăn chay vì sức khỏe - Sống xanh vì Trái đất".

Lễ hội được xem là bản "hòa ca" của con người - thiên nhiên - ẩm thực, nơi hội tụ những tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam và thế giới, cùng hướng đến mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Siêu đô thị Xanh - Đô thị Ẩm thực bền vững.