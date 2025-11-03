Sáng 31/11, ca sĩ Tuấn Hưng lại có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Anh kể về niềm vui giản dị trong việc tự tay chăm sóc con mỗi sáng – điều mà theo anh, chứa đựng tình yêu thương và sự gắn kết thiêng liêng nhất giữa cha và con.

"Sáng tinh mơ, con gà chưa gáy mình đã tự thức dậy như thói quen để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà và đưa con đi học. Công việc đơn giản có thể tính phương án có người thay thế nhưng mình lại chẳng muốn vì mình có thể tự làm được những việc như vậy bởi hành trình và suy nghĩ của các bạn nhỏ sau này về sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ sẽ làm các bạn thấy sự ấm áp của tuổi thơ", nam ca sĩ viết.

Tuấn Hưng và mẹ.

Sau khi nói về niềm hạnh phúc làm cha, Tuấn Hưng lại khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về tình hình sức khỏe của mẹ – người mà anh luôn coi là điểm tựa tinh thần lớn nhất.

"Về nhà ôm bà nội và hun một cái rồi đập tay thể hiện sự quyết tâm vững tin dù hành trình phía trước có là như thế nào đi nữa.

Bà nội giỏi quá, hôm nay bắt đầu cựa mình rồi nói chuyện rồi thủ thỉ... rồi lại sắp xếp (đang ốm mới tỉnh đã tính với toán rồi). Bà tự nói: 'Mẹ làm được rồi nè...' và đưa 2 tay lên. Ánh mắt của bà nhìn thấy rõ hơn chứ không nhoè như những ngày trước, sắc mặt cũng hồng hào và một số chỗ phù đã tan biến đi".

Trước sự tiến triển của mẹ, Tuấn Hưng cho rằng đó là nhờ “phép màu” của tình yêu, tình thương từ gia đình, con cái, bạn bè... Nam ca sĩ cũng xúc động khi vợ anh chăm lo hết lòng cho mẹ và giờ mẹ anh cũng coi con dâu như là con gái ruột của bà.

Mẹ Tuấn Hưng giờ coi con dâu như con gái.

"Phải chăng có một phép màu.

Một điều mà trong chúng ta chẳng ai là không biết chỉ là có tận dụng được hay không đó là: Tình yêu thương.

Trộm vía khi bà ốm gia đình gần bên hết lòng chăm sóc, con dâu giờ bà gọi là con gái vì những ngày nằm viện và ở nhà thức chăm suốt bên bà. Anh em bạn bè cả ở xa cũng ghé thăm động viên sức khoẻ cho bà cùng những lời cầu chúc bình an mau khoẻ - Và mình tin đó là năng lượng thực sự để mẹ khỏe dần lên.

Nỗi thấp thỏm lo âu con chịu được, thiếu ăn thiếu ngủ đi làm xa con chịu được nhưng con không chịu được khi mẹ buông xuôi. Mẹ đã cố được thì phải tiếp tục nhé!

Ngẫm lại thấy trong cái rủi có cái may, trong lúc khó khăn lại tìm được những tấm lòng chân thật. Hào quang cuộc sống bao năm ở những thời điểm trước khiến mình ít tưởng tượng ra cuộc sống bây giờ.

Vậy thôi cứ vững tin và chọn cuộc sống chậm bình yên vì mình đã khác ngày xưa rồi và mình bây giờ là chính mình chứ không cần phải phô trương màu mè như ngày trẻ".

Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt và người hâm mộ gửi lời động viên, cầu chúc mẹ của Tuấn Hưng sớm bình phục.

Tuấn Hưng tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt, từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu trước khi tách ra hoạt động solo. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh gồm Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Dối gian, Cầu vồng khuyết, Vẫn nhớ...

Ngoài ca hát, Tuấn Hưng còn được yêu mến bởi tính cách thẳng thắn và hình ảnh người đàn ông của gia đình. Anh kết hôn với hot girl Hương Baby (Trần Thu Hương) năm 2014 và hiện có ba con.