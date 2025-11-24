Tuấn Cry “tái sinh” trò chơi tuổi thơ bằng âm nhạc dân gian hiện đại trong sản phẩm đầu tay của ca sĩ Kim Cương

Chiều 23/11, tại Đài Truyền hình Hà Nội, nhạc sĩ Tuấn Cry, người đứng sau nhiều bản hit triệu view – chính thức giới thiệu MV “Oẳn Tù Tì”, sáng tác mới nhất của anh dành riêng cho ca sĩ nhí 13 tuổi Nguyễn Ngọc Kim Cương. Sản phẩm mang tinh thần dân gian đương đại kết hợp lối kể chuyện tươi sáng, cho thấy một bước đi mới của nhạc sĩ trong hành trình đưa văn hóa Việt đến gần hơn với thế hệ Gen Alpha.

Buổi họp báo thu hút đông đảo nghệ sĩ, biên đạo, nhà sản xuất và báo chí, tạo nên không khí rộn ràng đúng tinh thần mà ca khúc hướng đến: trẻ trung, đầy năng lượng nhưng vẫn đậm chất Việt.

Là một trong những nhạc sĩ trẻ có khả năng biến chất liệu dân gian thành xu hướng, Tuấn Cry một lần nữa thể hiện sự tinh tế khi đưa trò chơi “oẳn tù tì” vào ca khúc mới của mình. Anh chọn cách kể chuyện bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, giúp sản phẩm vừa thân thuộc, vừa bắt kịp hơi thở trẻ em thời đại mới.

Giai điệu dân gian được phối khí hiện đại, tiết tấu nhanh, màu sắc EDM nhẹ nhàng tạo nên bản nhạc vừa hoài niệm vừa sôi động. MV được dàn dựng như một lễ hội “Kéo – Búa – Bao” tại làng phép màu, nơi tuổi thơ được tái hiện sống động bằng hình ảnh, vũ đạo và âm nhạc.

Ở trung tâm lễ hội, Kim Cương hóa thân thành “thủ lĩnh hội làng”, dẫn dắt câu chuyện bằng giọng hát trong trẻo và phong thái tự tin. Phần tạo hình, màu sắc và vũ đạo được xử lý chỉn chu, tiếp tục thể hiện rõ dấu ấn phong cách của Tuấn Cry – người luôn đưa dân gian vào đời sống bằng cách trẻ trung nhất.

Thông qua “Oẳn Tù Tì”, nhạc sĩ mong muốn khơi lại những trò chơi mộc mạc của nhiều thế hệ Việt Nam, để trẻ em ngày nay vẫn có thể tiếp cận văn hoá Việt theo cách tự nhiên, dễ tiếp nhận và đầy cảm hứng.

Ca khúc mang thông điệp: “Trẻ em thời đại số vẫn có thể giữ gìn nét đẹp truyền thống qua âm nhạc – qua niềm vui được là chính mình.”

Phần “Oẳn Tù Tì Dance” do ekip biên đạo sáng tạo dựa trên các động tác “kéo – búa – bao”, vừa dễ nhớ, vừa dễ lan tỏa. Đây cũng là phương pháp mà Tuấn Cry thường sử dụng trong âm nhạc của mình: nâng chất liệu Việt lên thành phong cách được yêu thích – không xa lạ, không nặng tính truyền thống mà vẫn đầy bản sắc.

Sinh năm 2012 tại Hà Nội, Nguyễn Ngọc Kim Cương là gương mặt nổi bật trong cộng đồng nghệ sĩ nhí. Sở hữu giọng hát sáng, khả năng ngoại ngữ tốt, kỹ năng dancesport nổi bật cùng hơn 15 Huy chương Vàng quốc tế, cô bé được xem là lựa chọn lý tưởng cho ca khúc dân gian đương đại mà Tuấn Cry muốn truyền tải.

Trong MV, Kim Cương thể hiện vũ đạo chắc nhịp, biểu cảm rõ ràng, làm chủ sân khấu tốt – những yếu tố giúp cô bé trở thành trung tâm thị giác của toàn bộ sản phẩm.

Ngoài lĩnh vực ca hát, Kim Cương còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực như piano, MC, model, lồng tiếng Anh, hội họa và thường xuyên góp mặt trong các chương trình trực tiếp của VTV, Hội đồng Đội Trung ương.