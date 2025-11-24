Ca sĩ quốc dân khiến vợ bầu 9 tháng nổi điên ngay trên sóng truyền hình

Hồi tháng 7 năm nay, nam ca sĩ đình đám Hàn Quốc Lee Minwoo (nhóm nhạc quốc dân Shinhwa) bất ngờ tuyên bố kết hôn với Lee Ah Mi - 1 người Nhật gốc Hàn thế hệ thứ 3. Lee Ah Mi đã mang thai với nam ca sĩ họ Lee và hiện đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ. Cặp đôi dự kiến tổ chức hôn lễ vào tháng 3 năm sau. Được biết, trước khi đến với Lee Minwoo, Lee Ah Mi là mẹ đơn thân và có con riêng 6 tuổi.

Lee Minwoo và vợ bầu 9 tháng vừa cùng xuất hiện trên chương trình Mr. House Husband (đài KBS) vào tối 22/11 và hé lộ về cuộc sống của họ dưới cùng 1 mái nhà. Đáng chú ý, 1 phân cảnh của cặp đôi trong show mới đây đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội xứ củ sâm.

Ở phân đoạn này, Lee Minwoo bỗng nhiên nhận phần việc đi đổ rác, nhưng rồi sau đó mãi không trở về nhà. Bố Lee Minwoo dường như đã nắm được sự tình nên than thở với con dâu: "Không phải nó lại ra ngoài hút thuốc đấy chứ?". Lúc sau Lee Minwoo quay lại và hứng trọn cơn thịnh nộ từ vợ bầu 9 tháng: "Anh... anh đi hút thuốc đấy hả? Trước khi chính thức qua lại với em, anh đã hứa bỏ thuốc lá truyền thống, rồi sau đó còn hứa sẽ cai triệt để mọi loại thuốc lá cơ mà. Anh đã hứa sẽ bỏ thuốc vì sức khỏe của em bé sắp chào đời. Nhưng sao giờ...".

Lee Ah Mi vô cùng giận dữ xen lẫn thất vọng khi phát hiện ông xã ca sĩ lén trốn cô để ra ngoài hút thuốc lá

Trong hoàn cảnh đó, Lee Minwoo vẫn còn tươi cười, tỏ ra bình thản. Chính thái độ này đã khiến Lee Ah Mi càng thêm bất bình

Không chỉ buông lời mắng mỏ, Lee Ah Mi còn lục tung túi áo của ông xã trong cơn tức giận và phát hiện ra được thuốc lá điện tử. Rồi Lee Ah Mi hỏi con gái đã từng thấy thuốc lá của bố dượng hay chưa. Đáp lại, con gái riêng của cô thú thực rằng đã từng thấy và còn chạm tay vào cả điếu thuốc. Tiết lộ này của cô bé càng khiến bà xã Lee Minwoo nổi cơn tam bành. Được biết, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa Lee Ah Mi sẽ sinh con nên cô hiện đang ở trong giai đoạn vô cùng mệt mỏi, rất dễ bị kích động.

Thậm chí, truyền thông và khán giả đã đặt ra nghi vấn Lee Minwoo hút thuốc lá trước mặt con riêng 6 tuổi của vợ, còn để cho bé chạm tay vào điếu thuốc. Từ đây, nam ca sĩ quốc dân bị nhiều netizen chê trách kịch liệt trên mạng xã hội.

Lee Minwoo chính thức debut làng giải trí vào năm 1998 với tư cách thành viên của nhóm nhạc quốc dân Shinhwa. Anh ra mắt solo vào năm 2003 và phát hành nhiều album thành công đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thắng lợi, nam ca sĩ còn lấn sân diễn xuất, ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Nonstop 5, Haeng Jin…