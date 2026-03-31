Tựa game Việt từng gây sốt toàn cầu với truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất Sài Gòn lại khiến triệu người rơi nước mắt

Ngày 28/3/2026, Rare Reversee Gaming chính thức phát hành Tai Ương phần cuối (The Scourge: Final Chapter), phần cốt truyện tiếp nối của tựa game kinh dị thuần Việt từng làm mưa làm gió từ khi ra mắt năm 2024. Nhưng khác với lần ra mắt đầu tiên, khi người ta bàn tán về đồ họa ám ảnh, về những câu đố mang hồn Việt, về truyền thuyết chung cư Phong Xích Lan. Lần này, điều cộng đồng nhắc đến nhiều nhất lại là nước mắt.

Ngay khi vừa ra mắt, Tai Ương lập tức được các streammer chơi và phát trực tiếp, thu hút hàng triệu lượt người xem cùng lúc. Trực Tiếp Game, Hat Snow Player... hay thậm chí cả Thầy Giáo Ba - người vốn nổi tiếng với khiếu hài hước có phần cợt nhả cũng không thể giấu nổi sự xúc động. Tất cả đều đến từ một cảnh game, nơi người anh gặp lại em gái đã chết trên sân thượng tầng 13, trong một giấc mơ mà anh biết rằng mình sẽ phải tỉnh dậy một mình.

Một gia đình bất hạnh, khởi nguồn của tai ương trong game (Nguồn: Hat Snow Player)

Để hiểu tại sao cái kết ấy xé lòng đến vậy, cần nhìn lại những gì Tai Ương phần 1 đã dựng nên, một bi kịch gia đình được kể bằng ngôn ngữ kinh dị, nhưng thực chất những điều "kỳ lạ" trong gia đình Nhật Huy lại có thể thấy ở rất nhiều gia đình Việt một thời.

Nhật Huy lớn lên trong chung cư Phong Xích Lan - nơi người ta vẫn thì thầm về chuyện trấn yểm bằng bốn trinh nữ từ những năm 1950, nơi hành lang tối và mùi ẩm mốc như thể chứa đựng cả một lịch sử u uất. Cha anh nghiện rượu. Mẹ anh mang bí mật không thể nói với ai, người cha thực sự của Huy chính là ông thầy pháp Lợi Danh - kẻ đã thực hiện nghi lễ cầu con năm nào bằng những phương thức tối tăm. Huy được sinh ra và được coi là bùa may mắn. Anh được cưng chiều. Được học hành. Được tất cả những gì một đứa trẻ cần.

Nhật Huyên thì không.

Cái chết của Nhật Huyên trong phần 1 để lại nhiều khắc khoải cho người chơi

Em gái anh ra đời, và như thể từ đó vận xui đổ xuống. Cha thất nghiệp, nợ nần chồng chất. Người ta - kể cả cha mẹ, nhìn Huyên như nhìn một điềm gở. Cô bé học giỏi, có tài vẽ, nhưng bị ép bỏ học để nhường cơ hội cho anh trai. Và để Nhật Huy có thể theo đuổi giấc mơ bóng đá, để anh có một đôi giày tử tế ra sân, Nhật Huyên đã nuôi mái tóc dài suốt nhiều năm, rồi cắt đi bán lấy tiền.

Đó là chi tiết nhỏ nhất trong game, nhưng cũng là chi tiết đau nhất. Một đứa trẻ nuôi tóc để bán, để anh được đá bóng, trong khi chính cô chưa một lần được hỏi mình muốn gì. Và Nhật Huy, người thụ hưởng tất cả những điều đó, đã không nói gì. Đã nhìn đi chỗ khác. Đã để tai ương xảy ra với em mình bằng chính sự im lặng của anh.

Cuối cùng, Huyên nhảy lầu từ sân thượng tầng 13. Rồi bố mẹ mất vì tai nạn. Huy một mình, chìm trong tội lỗi và vòng lặp không lối thoát. Tai Ương phần 1 khép lại như một vết thương hở, không lời giải.

Hành trình nhặt lại những mảnh vỡ

Tai Ương không phải một trò chơi dễ chịu. Nó vẫn giữ nguyên bầu không khí ngột ngạt đặc trưng, góc nhìn thứ nhất, không vũ khí, những hành lang tối tăm và những thứ không thể nhìn thẳng bằng mắt. Nhưng phần game này bổ sung thêm điều mà phần trước còn để ngỏ. Đó là hệ thống lựa chọn, nơi mỗi quyết định của người chơi kéo Huy về những kết cục khác nhau.

Để chạm được đến "good ending" - cái kết mà triệu người đã khóc, người chơi phải vượt qua một thử thách chạy trốn căng thẳng, và quan trọng hơn, phải tìm lại đủ những vật phẩm kỷ niệm của gia đình, từng mảnh ký ức nhỏ mà Huy đã cố tình chôn vùi. Game đặt ra điều kiện ấy như thể muốn nói: muốn được tha thứ, trước tiên phải dám nhìn lại tất cả những gì mình đã gây ra.

Và rồi cánh cửa mở ra.

Trước khi đến sân thượng tầng 13, Nhật Huy đi qua một khung cảnh mà không ai trong số hàng triệu người xem có thể quên. Một đầm sen rộng lớn, xanh mướt và tĩnh lặng đến siêu thực, và trên mặt đầm ấy, một trái bóng nhựa đang lăn.

Bóng lăn đến đâu, những tấm lá sen xòe ra đỡ đến đó. Nhẹ nhàng. Kiên nhẫn. Như thể thiên nhiên đang nâng niu thứ đã từng là giấc mơ của một đứa trẻ - giấc mơ mà người ta đã mua bằng mái tóc của em gái mình.

Đó là hình ảnh đẹp nhất và buồn nhất trong toàn bộ Tai Ương. Trái bóng nhựa, vật phẩm gắn liền với tuổi thơ của Huy, với những buổi chiều ra sân mà anh chưa bao giờ dừng lại để nghĩ ai đã trả giá cho nó. Trái bóng giờ đây lăn vô định. Và Huy đứng nhìn, có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời thật sự nhìn thấy nó.

Rồi Huy bước lên sân thượng.

Cánh diều và những điều em muốn nói

Nhật Huyên đứng đó, trên tầng thượng tầng 13 - đúng nơi cô bé đã gieo mình xuống. Không phải hồn ma đáng sợ. Không phải cô bé hờn trách. Chỉ là em gái anh, vẫn là đứa trẻ ngày nào, ánh mắt trong veo như chưa từng gánh chịu bất cứ điều gì.

"Lúc em đi anh hai hơn em có 3 tuổi, bây giờ hai hơn em quá trời tuổi rồi", Huyên nói với anh trai, trên tay cầm một cánh diều.

Tạo hình của Nhật Huyên trong lucid dream lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối, lúc này cô đang đứng đợi anh trai mình trên tầng thượng chung cư

Nhật Huy nói lời xin lỗi. Không hoành tráng, không kịch tính. Chỉ là lời của một người anh đã nhìn đi chỗ khác quá lâu, cuối cùng dám nhìn thẳng vào mắt em mình. Huyên lắng nghe. Và rồi cô đưa cánh diều ra, trao vào tay anh, kèm theo một câu nói giản dị đến nghẹn ngào: "Điều em muốn nói ở trong cánh diều này nè, anh hai tự mở ra xem đi."

Huy cầm lấy cánh diều.

Cánh diều nâng anh lên, rời khỏi tầng thượng, rời khỏi chung cư Phong Xích Lan, rời khỏi thế giới lucid dream mà anh đã bị giam cầm suốt hành trình dài. Cánh diều bay lên, và màn hình tối dần. Credit cuối game bắt đầu chạy.

Cánh diều đưa Nhật Huy ra khỏi thế giới lucid dream

Không ai biết trong cánh diều ấy là gì. Game không cho người xem biết. Và có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn nhất mà đội ngũ làm game đã thực hiện. Bởi vì những điều một người em muốn nói với anh mình, sau tất cả những gì đã xảy ra, không cần phải được đọc to lên. Chỉ cần được trao đi, và được nhận lấy.

Trên các nền tảng stream, đó là khoảnh khắc hàng triệu người cùng lặng im. Bình luận tràn vào không phải về gameplay hay kỹ thuật, mà là những điều rất riêng tư - về người anh, người chị, về những lời xin lỗi chưa kịp nói, về những người thân đã mất mà ta không bao giờ được gặp lại trong một giấc mơ như Nhật Huy.

Tại sao Tai Ương chạm đến nơi sâu nhất của cảm xúc?

Tai Ương không phải câu chuyện về ma. Nhật Huyên không chết vì thế lực siêu nhiên, cô chết vì bị những người thân yêu nhất đối xử như thể sự tồn tại của cô là gánh nặng. Những con rối nước dẫn đường, những nghi thức tâm linh, những căn phòng tối tăm trong chung cư Phong Xích Lan, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc của một câu hỏi cũ và đau: điều gì xảy ra với một đứa trẻ khi chính ngôi nhà của mình không có chỗ cho nó?

Tạo hình của Nhật Huyên trong Tai Ương

Đội ngũ Rare Reversee Gaming và Beaztek Studio - những người trẻ đã dành gần ba năm cho dự án này, đã xây dựng một thế giới game bằng ngôn ngữ thuần Việt: từ hình tượng rối nước đến trò ô ăn quan, từ nghi thức lên đồng đến kiến trúc chung cư những năm 1950 tại Sài Gòn, từ truyền thuyết đô thị về chung cư 727 Trần Hưng Đạo đến những bài toán tiểu học quen thuộc. Nhưng điều khiến Tai Ương vươn ra ngoài biên giới văn hóa - từng lọt Top 1 bảng xếp hạng Early Access tại thị trường Trung Quốc - không phải những chi tiết văn hóa ấy, mà là cái lõi của câu chuyện: tội lỗi, hối hận, và sự tha thứ trong gia đình. Những cảm xúc không của riêng ai.

Final chapter của Tai Ương ra mắt với giá 350.000 đồng, người sở hữu bản Early Access được nâng cấp miễn phí. Những ai đã đồng hành từ những ngày đầu hoàn toàn xứng đáng được chứng kiến kết thúc này.

Cánh diều bay lên. Credit chạy. Và triệu người ngồi trước màn hình, không ai nói gì trong một lúc lâu sau đó.

Bởi vì đâu đó trong câu chuyện của Nhật Huy và Nhật Huyên, người ta nhận ra bóng dáng của chính mình - người anh từng im lặng, người em từng nuốt nước mắt, hay đơn giản là những đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà mà tình yêu thương được phân phối không đồng đều.

Đó mới là lý do Tai Ương làm người ta khóc.