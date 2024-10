Câu chuyện về bi kịch gia đình cậu bé Ron trong Bad Parenting: Mr. Red Face khiến không chỉ game thủ, mà cả những người chỉ biết đến cốt truyện game qua các phương tiện truyền thông phải khắc khoải. Ẩn dưới cách kể chuyện kinh dị, u ám, thông điệp về giá trị của tình cảm gia đình, sự kết nối giữa cha mẹ và con cái được khắc họa một cách sâu sắc.

Cho đến hiện tại, tựa game vẫn là một điểm sáng thể hiện sự sáng tạo không giới hạn trong thế giới trò chơi điện tử, khiến cộng đồng game thủ toàn cầu dõi theo và khiến người Việt tự hào. Thông tin về tác giả trò chơi cũng khiến dư luận tò mò.

Ron - nhân vật chính trong game Bad Parenting: Mr. Red Face.

Được biết, Bad Parenting sẽ là một loạt trò chơi có nhiều phần cùng chủ đề, Mr. Red Face là phần đầu tiên. Đứng sau loạt game này là một nhà phát triển người Việt, lấy tên Studio 2002. Dù khá xa lạ với khán giả đại chúng, Studio 2002 và nhân vật đứng sau nó với nick name The Anh, lại là cái tên khá có tiếng, đặc biệt trong mảng video analog horror (thể loại video được làm với định dạng tương tự như trên TV analog ngày xưa, nội dung tạo cảm giác kinh dị, đáng sợ - có lượng fan đông đảo). Giờ đây, The Anh tiếp tục ghi dấu ấn với game kinh dị độc lập, mà Bad Parenting là sản phẩm đầu tay.

Bad Parenting: Mr. Red Face là câu chuyện về bi kịch gia đình Ron. Mẹ cậu bé là một phụ nữ luôn bận rộn với công việc từ sáng tới khuya để kiếm tiền lo cho gia đình, còn cha Ron là một gã nghiện rượu. Cả cha và mẹ đều không có thời gian quan tâm con, thậm chí họ không nhớ cả sinh nhật của Ron. Một ngày nọ, sau khi cãi nhau với mẹ, cha Ron lại nốc rượu và gây ra tội ác với chính con đẻ của mình. Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu về cốt truyện của Bad Parenting: Mr. Red Face tại đây.

Bad Parenting thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tác giả

Trò chuyện với chúng tôi, tác giả Bad Parenting cho biết anh tên Thế Anh, sinh năm 2002, ở Khánh Hòa. Bén duyên với nghề làm game 3 năm trước sau khi tốt nghiệp THPT bằng cách mày mò tự học qua mạng, giờ đây Thế Anh quyết định dành toàn bộ thời gian theo đuổi nghề này.

Tác giả xin phép không chia sẻ cụ thể hơn về thông tin cá nhân vì muốn giữ cuộc sống riêng của mình đơn giản nhất có thể, bằng cách tách biệt nó với công việc. Dẫu vậy, Thế Anh thừa nhận, sự nổi tiếng của Bad Parenting nằm ngoài mong đợi của anh, cuộc sống của nhà phát triển này cũng thay đổi nhiều kể từ đó.

Là một tựa game độc lập, Bad Parenting được phát triển bởi duy nhất 1 tác giả.

"Trò chơi đã trải qua hai lần hủy bỏ vì mình chán nản, nhưng đến tháng 7 năm nay mình quyết định thử lại lần cuối và tựa game đã thành công vượt mong đợi. Cuộc sống của mình hiện tại đã và đang có rất nhiều sự thay đổi, đặc biệt là về mặt tinh thần, khi mà hiện tại ngành game đang ngày càng khó để kiếm sống và mình thì chỉ là tay mơ, không có bằng đại học. Sự thành công của Bad Parenting đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều về bản thân và sự nghiệp. Về mặt công việc thì mình đang nhận được nhiều lời mời hợp tác từ những cá nhân, công ty từ nhỏ đến lớn", Thế Anh nói.

Trước Bad Parenting, Thế Anh có làm một số tựa game mobile nhỏ mà tác giả gọi là "mì ăn liền" nhưng không thành công. Sau đó Thế Anh quyết định dừng lại và dồn sức làm một tựa game nghiêm túc hơn cho nền tảng Windows. Quá trình thai nghén Bad Parenting bắt đầu như thế.

Như nhiều tựa game indie khác, Bad Parenting được Thế Anh phát triển một mình, tự tay làm mọi công đoạn từ viết kịch bản, thiết kế nhân vật, màn chơi... Số lượng công việc khổng lồ với chỉ 1 người làm, vì thế không ít lần Thế Anh suýt từ bỏ. Nhưng cuối cùng, bằng những nỗ lực của tác giả trẻ, Bad Parenting đã được phát hành và đem lại thành công lớn.

Tựa game với phần đồ họa đơn giản nhưng sở hữu cốt truyện sâu sắc.

Trẻ em luôn ngây thơ, đừng bắt chúng phải chứng kiến hay chịu trách nhiệm cho những vấn đề của người lớn

Có một điều đặc biệt ở Bad Parenting mà chúng ta không thể không nhắc tới, điều khiến game trở nên nổi tiếng cả ở ngoài cộng đồng game thủ, đó là chủ đề mà nó xoay quanh. Bạo lực gia đình nói riêng hay các vấn đề liên quan không phải đề tài mới mẻ nhưng chưa bao giờ hết nóng, ở Việt Nam, nó thậm chí là vấn đề khiến cả xã hội nhức nhối.

Nhiều vụ việc đau lòng đã từng xảy ra khiến tất cả xót xa, nhưng hầu hết chúng ta chỉ thực sự quan tâm đến khi nó đã ở dạng một bản tin trên báo đài. Trong khi, những vấn đề như Ron và cha mẹ cậu phải đối mặt trong Bad Parenting vẫn hàng ngày diễn ra, âm ỉ dưới nhiều mái nhà.

Ông Mặt Đỏ (Mr. Red Face) - phản diện trong game là ẩn dụ cho người cha nhẫn tâm sát hại con đẻ của mình trong cơn say.

"Lý do mình chọn chủ đề này cho Bad Parenting vì bạn thân của mình cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình, từng phải trải qua hoàn cảnh tương tự Ron. Có lẽ vì thế mà mình có sự đồng cảm lớn với Ron, và bầu không khí chân thật, gần gũi trong game được tạo ra một cách rất tự nhiên. Ngoài ra, mình cũng theo dõi không ít vụ việc trẻ em bị bạo hành qua mạng, qua báo đài, và nhiều tình tiết góp nhặt từ những vụ việc đó cũng được mình đưa vào game", Thế Anh chia sẻ về lý do chọn chủ đề trẻ em, bạo lực gia đình cho loạt game đầu tay.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề mang tính xã hội này, tác giả Bad Parenting cho rằng trẻ em vẫn luôn ngây thơ ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là trong những tình huống có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Chúng sẽ không thể tự nhận thức được điều đó, vì thế mà những vấn đề của người lớn luôn cần được tách biệt khỏi cuộc sống của trẻ nhỏ, cha mẹ không nên để con mình chứng kiến hay thậm chí chịu trách nhiệm phần nào cho vấn đề của họ.

"Chúng ta cần quan sát và bảo vệ trẻ ngay khi chúng vẫn còn hồn nhiên, sống vui tươi thay vì lên tiếng bảo vệ khi sự đã rồi. Mình đã xem qua rất nhiều video gameplay của người chơi, hầu như mọi người đều không mấy để tâm đến ba đứa trẻ kia khi lần đầu gặp chúng trong game, dù chúng đều là những đứa trẻ ngoan và đang trên đường 'giải cứu' bố mẹ của chúng. Người chơi chỉ thực sự sốc và quan tâm đến chúng khi biết được cả ba đứa trẻ ấy cũng đều đã bị sát hại dã man, không khác gì cậu bé Ron", Thế Anh bày tỏ.

Ron và 3 đứa trẻ cậu gặp tại thế giới đằng sau cánh tủ đều đang trên đường "giải cứu" cha mẹ mình. Thực chất, chúng đều đã chết - nạn nhân của những vụ bạo lực gia đình.

Tương lai của ngành công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam

Bật mí về các phần tiếp theo của Bad Parenting, Thế Anh cho biết hiện tại anh chưa bắt tay vào viết kịch bản, nhưng tất nhiên vẫn theo chủ đề tác giả đã chọn từ đầu. Tác giả cho biết, có một số lời đồn về việc phần game mới sẽ xoay quanh 3 đứa trẻ ở thế giới sau cánh tủ trong cảnh cuối game Bad Parenting: Mr. Red Face nhưng điều này không đúng. Theo Thế Anh, câu chuyện trong phần game mới sẽ hoàn toàn mới, bối cảnh game sẽ đặt ở một gia đình hoàn toàn khác, không liên quan tới phần 1.

Hiện tại, sau một thời gian được phát hành, Bad Parenting vẫn đang gây sốt toàn cầu và có một cộng đồng fan đông đảo chờ đón các phần tiếp theo. Đây là một tín hiệu mừng không chỉ cho riêng tác giả mà có thể nói là cho cả ngành công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam. Cùng với một cái tên khác cũng đang nhận nhiều chú ý thời gian gần đây là The Scourge - Tai Ương của Rare Reversee và Beaztek Studio, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp cho ngành này, nơi những người Việt trẻ thể hiện sự sáng tạo không giới hạn. Và biết đâu đấy, cái ngày mà Việt Nam tạo nên địa chấn giống như Trung Quốc đã làm được với Black Myth: Wukong sẽ không còn xa.