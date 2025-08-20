Sau 6 ngày tìm kiếm, vào ngày 19/8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương.

Theo đó, nạn nhân là anh N.Q.M. (33 tuổi, trú tại Hải Phòng). Anh M. là nam du khách tham quan vườn và mất tích nhiều ngày trước. Thi thể anh M. vừa được tìm thấy cách động Sơn Cung khoảng 500m. Khu vực nạn nhân tử vong không có sóng điện thoại, quá trình thực hiện cứu nạn, cứu hộ lực lượng tìm kiếm phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm.

Sự việc đau lòng này một gióng lên hồi chuông cảnh báo, bởi trước đó cũng đã có không ít trường hợp người dân, du khách lạc trong rừng ở Việt Nam.

3 du khách lạc trong rừng già Langbiang

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ngày 25/7/2024, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương cho biết, các lực lượng chức năng của huyện kịp thời tìm kiếm và giải cứu thành công 3 du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đi lạc trong rừng sâu trên núi Lang Biang, huyện Lạc Dương.

Lực lượng cứu hộ đưa các du khách bị lạc giữa rừng xuống núi sau khi tìm thấy.

Khoảng 17 giờ ngày 24/7, nhận tin báo có nhóm du khách đi lạc trên núi Lang Biang, Công an huyện Lạc Dương lập tức triển khai lực lượng gồm 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tự quản thị trấn Lạc Dương, cùng lực lượng khu du lịch Lang Biang chia thành nhiều mũi để tổ chức tìm kiếm.

Triển khai lực lượng tìm kiếm 3 du khách đi lạc trên núi Lang Biang.

Do điều kiện thời tiết bất lợi, mưa gió và đường dốc trơn trượt, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 du khách tại khu rừng già, chung quanh có vực sâu nguy hiểm. Vị trí tìm thấy các du khách thuộc tiểu khu 145B, cách cổng khu du lịch Lang Biang khoảng 10 km.

Sau hơn 3 giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy các du khách đi lạc trong rừng.

Công an huyện Lạc Dương thông tin, 3 du khách đi lạc được xác định là anh H.M.C (sinh năm 1970), H.N.Q (sinh năm 2006) và Đ.D.M (sinh năm 2009), đều ngụ Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm tìm thấy, cả 3 du khách đều trong tình trạng bị đói, lạnh và tinh thần hoảng loạn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã động viên, cung cấp nhu yếu phẩm và đưa 3 du khách về khách sạn tại thành phố Đà Lạt trong đêm.

Cháu bé 7 tuổi câm điếc bị lạc trong rừng 2 ngày

Chiều 2/5/2025, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, sau hai ngày tìm kiếm, Công an xã Pa Ủ, huyện Mường Tè đã tìm thấy cháu bé 7 tuổi bị lạc trong khu vực đồi núi, đưa cháu về an toàn, đoàn tụ với gia đình.

Chiều 30/4/2025, Công an xã Pa Ủ nhận được trình báo từ gia đình anh Phùng Phì Đư (sinh năm 1971, trú tại bản Ứ Ma) về việc con gái là cháu P.X.X. (sinh năm 2018) mất tích. Sáng hôm đó, vợ chồng anh Đư đi làm nương, để cháu X. ở nhà một mình. Khoảng 13h, anh chị về nhà thì không thấy cháu đâu. Gia đình cố gắng tìm kiếm khắp xung quanh bản nhưng không có kết quả.

Lực lượng tìm kiếm bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn. (Ảnh Công an Lai Châu)

Nhận tin báo, Công an xã Pa Ủ phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Ủ huy động nhân lực tìm kiếm cháu X. Đến khoảng 9h45 ngày 2/5, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã phát hiện cháu bé tại khu vực rừng già giáp ranh giữa bản Ứ Ma và bản Hà Xi, xã Pa Ủ, cách bản Ứ Ma khoảng 3km.

Lúc này, cháu bé có phần mệt mỏi. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của cháu X dần ổn định trở lại. Cháu P.X.X bị câm điếc, bị lạc trong rừng khi theo anh trai đi chơi.

Bé trai lạc 4 ngày trong rừng

Trưa ngày 21/8/2024, lực lượng chức năng xã Lâm Giang, huyện huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết đã tìm thấy bé trai Đ.T.L. (sinh năm 2018) đi lạc trong rừng mất tích từ ngày 17/8. Được biết, một người dân ở Văn Yên phát hiện cháu bé trong rừng ở xã Lang Thíp (xã giáp ranh với xã Lâm Giang), cách vị trí cháu mất tích trước đó khoảng 6km.

Cháu bé được tìm thấy sau nhiều ngày đi lạc trong tình trạng gầy gò, bơ phờ, mệt mỏi sau nhiều ngày đói khát nhưng vẫn sống sót là điều rất kỳ diệu.

Theo thông tin từ VTC News, L. kể, khi đi lạc trong rừng, cháu vừa đi, vừa gọi "mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Sao mẹ không trả lời con?" . Cháu đi mệt quá thì ngồi xuống nghỉ, nghỉ một lúc lại đứng dậy đi tiếp, lại gọi mẹ. Đói quá thì cháu tìm quả trám, cây chít để ăn, khát thì tìm xuống suối uống nước. Đến tối cháu tìm gốc cây, phiến đá để nằm ngủ.

Anh Nhể - bố của cháu L. cho biết, do sống ở rừng núi nên anh thường chỉ cho con những kỹ năng sống, ứng phó với các trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

"Vì sống ở vùng rừng núi nên từ nhỏ tôi dạy cháu những quả, lá của cây nào có thể ăn được. Tôi cũng dặn cháu phải học thuộc số điện thoại của bố mẹ để gọi trong trường hợp khẩn cấp", người bố chia sẻ.













Cháu L. được tìm thấy trong tình trạng gầy gò, mệt mỏi - Ảnh: Page Yên Bái

Trước đó, vào trưa 17/8, cháu L. cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng thôn.

Đến chiều, cháu Lâm cùng các anh chị em trong họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi các anh, chị, em đang mải hái quả xoan rừng thì Lâm rẽ lên khu vực trồng sắn gần đó và không tìm thấy đường về.

Chính quyền địa phương đã huy động nhiều người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh từ xã đến thôn để tìm kiếm cháu bé nhưng vẫn không có tung tích.

Sau gần 5 ngày tìm kiếm, sáng 21/8, cháu Lâm được một người dân tìm thấy trong rừng thuộc địa bàn xã Lang Thíp (huyện Văn Yên), cách vị trí mất tích khoảng 20km. Các đơn vị đã đưa cháu đến nhà người dân gần đó để chăm sóc sức khỏe, đồng thời liên hệ chính quyền xã Lâm Giang thông báo, bàn giao cho gia đình.

Người phụ nữ 5 ngày đi lạc trong rừng, ngủ trên cây để sinh tồn

Theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 17/11/2023, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã biểu dương tổ công tác tham gia giải cứu thành công bà Y Kinh (45 tuổi, thôn Đăk Y Pai, xã Măng Bút, huyện Kon Plông) bị lạc trong rừng.

Trước đó, sáng 13/11, bà Y Kinh rời khỏi nhà đi vào rừng thuộc xã Măng Bút để hái lá cây lan kim tuyến rồi không thấy trở về.

Lực lượng chức năng đã huy động 20 người, băng rừng tìm tung tích nạn nhân

Thấy vậy, gia đình và những người trong thôn xóm đã tìm kiếm nhưng không thấy. Mấy ngày sau, người nhà mới lên chính quyền trình báo vụ việc. Sau khi nắm thông tin, UBND huyện Kon Plông cử lực lượng khoảng 20 người gồm công an, quân sự huyện, xã phối hợp tìm tung tích nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã băng rừng tìm kiếm tung tích nạn nhân nhưng do trời mưa mù nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Bà Y Khinh được tìm thấy sau 5 ngày đi lạc, cách nhà chừng 10 km

Đến trưa 17/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà Y Kinh ở cánh rừng thuộc huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, cách địa giới xã Măng Bút 10 km và đưa về gia đình.

Thời điểm tìm thấy, bà Y Kinh có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, đang ngồi co rúm, run vì lạnh, sợ. Bà Y Kinh kể trong thời gian bị lạc trong rừng, để sống sót, bà đã hái rau rừng, uống nước suối và đến tối thì trèo lên cây rừng ngủ để tránh thú rừng.