Liên quan đến sự việc anh Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1992, trú ở xã Nam Sách, TP.Hải Phòng) mất tích khi đi tham quan rừng Cúc Phương khiến dư luận quan tâm những ngày qua, chiều 19/8, nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thi thể của anh Mạnh đã được tìm thấy sau 6 ngày mất tích.

Cơ quan công an, viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo nguồn tin trên, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách động Sơn Cung - nơi anh Mạnh để lại ba lô, giấy tờ tùy thân, điện thoại ở cửa hang khoảng 500m. Khu vực anh này tử vong nằm dưới hố ở lưng chừng núi phía sau động, nơi có rất ít người qua lại. Do đó những ngày qua, lực lượng chức năng đã không phát hiện được nạn nhân.

Ngoài ra, khu vực này cũng không có sóng điện thoại, lực lượng tìm kiếm phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm trong quá trình thực hiện cứu nạn, cứu hộ, nhiều khu vực cũng không có sóng để thông tin.

Thông tin khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót. "Vậy là không có phép màu nào xảy ra rồi, xin chia buồn cùng gia đình anh", cư dân mạng chia sẻ.

Anh Mạnh được phát hiện đã tử vong sau 6 ngày mất tích khi tham quan rừng Cúc Phương.

Trước đó vào ngày 13/8, anh Mạnh đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, không có sóng điện thoại.

Đến sáng ngày 14/8, nam thanh niên tự mình đi bộ thực hiện tham quan trong rừng. Chiều cùng ngày, nhóm du khách khác đi tham quan động Sơn Cung đã thấy chiếc ba lô của Mạnh ở cửa động, bên trong có điện thoại, giấy tờ tùy thân nên đã chụp ảnh và trình báo kiểm lâm.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn với hơn 100 người đã tham gia tìm kiếm anh Mạnh từ nhiều ngày qua, huy động cả chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm có phát hiện chữ nghi của anh Mạnh khắc trên vách đá ở sâu trong động.

Theo thông tin trên báo VnExpress, lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định khả năng sau khi tham quan động, lúc quay trở ra anh Mạnh đã nhầm lối và bị lạc trong rừng.