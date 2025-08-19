Những ngày gần đây, thông tin nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương đã khiến dư luận xôn xao. Ngày 18/8, trao đổi với báo Dân Trí, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, sau 5 ngày 4 đêm mất tích, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Hình ảnh anh Mạnh chụp trong rừng Cúc Phương trước khi bị mất tích

Những ngày qua, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi quanh khu vực nam du khách mất tích nhưng không có kết quả.

Ông Đinh Văn Xuân, thành viên một tổ tìm kiếm, thông tin với Dân Trí: "Tổ chúng tôi do anh Dũng kiểm lâm làm tổ trưởng cùng với anh Bảo (anh trai của anh Nguyễn Quốc Mạnh), được phân công tìm kiếm ở khu vực thác nước cách động khoảng 2-3km".

Những chữ viết khắc lên vách đá, nghi là của anh Mạnh (Ảnh: VQG Cúc Phương).

Cũng theo ông Xuân, lực lượng đã phát hiện chữ viết nghi của anh Mạnh khắc trên vách đá ở sâu trong động. Ông phán đoán, sau khi khắc những chữ này trong động, nam du khách tìm lối ra khỏi động và đã bị lạc.

Cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho hay, ngay hôm đầu tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm của đơn vị đã thấy chữ viết này, tuy nhiên chưa thể khẳng định đây có phải là chữ viết của nam du khách mất tích hay không.

Trước đó, chia sẻ với Vietnamnet, lãnh đạo VQG Cúc Phương cho biết, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình, dân quân địa phương và y tế phối hợp cùng lực lượng của vườn mở rộng khu vực tìm kiếm nam du khách mất tích trong rừng.

Theo lãnh đạo vườn, các lực lượng tìm kiếm gồm 86 người được huy động cùng với 7 chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng tìm kiếm sang khu vực Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ).

Cũng theo lãnh đạo vườn, mặc dù mưa lớn nhưng các lực lượng vẫn tích cực tìm kiếm với mong muốn nhanh nhất tìm thấy nam du khách.

Trước đó, du khách Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, quê Hải Phòng) vào khu vực Bống, VQG Cúc Phương, thuê phòng nghỉ qua đêm vào ngày 13/8. Đến ngày 14/8, Mạnh đi tham quan tuyến cây chò chỉ nghìn năm và rẽ vào động Sơn Cung tham quan rồi mất tích. Tư trang, hành lý Mạnh để ở cửa động.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ du khách về việc có ba lô, hành lý của du khách để ở cửa động, lực lượng của VQG Cúc Phương đã huy động tìm kiếm xuyên đêm nhưng không có kết quả.