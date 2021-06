Từ vụ 39 người chen chúc trong 1 căn hộ chung cư: Hé lộ thực tế đáng sợ tại thành phố đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc

Ngày 18/6, truyền thông Trung Quốc công bố một tin tức khiến dư luận chú ý. Theo đó, cảnh sát phát hiện ra có tới 39 người chen chúc sinh sống trong một căn hộ rộng 90m vuông tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Theo trang Kankanews, đó là một căn hộ 3 phòng ngủ tại khu chung cư cao cấp Pudong New Area (Phố Đông, Thượng Hải). Căn hộ được cải tạo lại, trang bị thêm 16 giường tầng kèm 1 giường đơn trong bếp.

Chủ sở hữu căn hộ đã cho một người họ Sun thuê với giá 13.000 tệ (gần 50 triệu đồng tiền Việt) mỗi tháng. Sun sau đó đã chia nhỏ căn hộ này thành những khu nhỏ hơn, cho thuê lại với giá 700 tệ (khoảng 2,5 triệu đồng) mỗi giường.

Bên trong căn hộ bị cảnh sát ập tới giải tán

Cảnh sát ập vào căn hộ sau khi nhận được phản ánh từ hàng xóm, tiến hành giải tán những người thuê trọ. Hầu hết người thuê tại đây làm việc cho một nhà hàng gần đó, chỉ trở về để ngủ lúc đêm muộn. Điều này gây ồn ào, và khiến cho hàng xóm cảm thấy khó chịu.

"Nhiều người trong số họ hút thuốc vào ban đêm, hoặc gọi điện thoại ngoài hành lang," - một người thuộc ban quản lý cho biết.

Cảnh sát cho biết, việc căn hộ bị chia sẻ cho quá nhiều người là vi phạm nghiêm trọng về các tiêu chuẩn an toàn, do sử dụng quá nhiều điện, nước và ổ cắm bị quá tải. Đồng thời, vụ việc đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận, về tiêu chuẩn an toàn khi thuê nhà tại Trung Quốc, và về cuộc sống của những người thu nhập thấp tại thành phố lớn và đắt đỏ bậc nhất đại lục.

Câu chuyện đáng sợ về cuộc sống tại Thượng Hải

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc, giá thuê nhà trung bình tại Thượng Hải rơi vào khoảng 90 tệ (hơn 320 ngàn đồng) cho mỗi mét vuông trong quý đầu năm 2021, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Rất nhiều người phải tới thành phố lớn để làm việc. Làm sao tất cả họ có thể kiếm đủ tiền để trang trải cho chi phí ngày càng cao? Đây là một vấn đề xã hội không dễ giải đáp," - một người dùng trên mạng xã hội Weibo chia sẻ.

Chính bởi vậy, chuyện thuê chung và nhồi nhét là rất bình thường tại các siêu thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải, giữa cơn bão giá nhà đất. Các chủ hộ hoặc trung gian thường cải tạo căn hộ 2 phòng ngủ thành nơi có thể chứa 10 người hoặc hơn. Mục đích là để kiếm nhiều tiền hơn so với tiền thuê nhà thông thường.

Các căn hộ nhồi nhét thường vi phạm nghiêm trọng về các tiêu chuẩn an toàn

Trên thực tế, việc cho thuê nhồi nhét như vậy là trái luật tại Trung Quốc, trở thành mục tiêu phải phá bỏ. Tuy nhiên do nhu cầu nhà ở tăng quá nhanh, hành vi này xuất hiện ngày càng nhiều hơn khi lợi nhuận mang lại vượt xa so với rủi ro họ phải hứng chịu nếu bị phát hiện.

Và cũng chính những căn hộ như vậy đã dẫn đến nhiều thảm kịch thương tâm. Như năm 2017, một vụ hỏa hoạn tại chung cư phía nam Bắc Kinh đã khiến 19 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Cuộc điều tra sau đó cho thấy nguyên tầng 1 và một phần của tầng lầu đã được cải tạo thành những khu nhỏ hơn, cho thêm 400 người thuê trọ.

Nguồn: SCMP