Giữa nhịp xoay vần của tháng 6, khi mặt trời đang dạo bước trong cung Song Tử và nhiều hành tinh nghiêng về phía có lợi, ba chòm sao dưới đây được ví như đang đứng đúng chỗ, đúng thời điểm. Người thì gặp được quý nhân mở đường làm ăn, người lại tình cờ tìm ra nguồn thu mới mà trước nay chưa từng nghĩ tới. Tuần từ mùng 8 đến 14 tháng 6 sẽ là một khoảng thời gian đáng để háo hức với họ, nhưng cũng đòi hỏi đôi chút tinh tế để giữ trọn phúc lộc.

Song Tử: Đứng giữa ánh sáng của mùa mình, tài lộc tự tìm đến

Đây đang là khoảng thời gian Song Tử thực sự được vũ trụ ưu ái. Mặt trời chiếu thẳng vào cung của họ, kéo theo năng lượng sáng tạo, hoạt ngôn và kết nối lên mức cao nhất trong năm. Trong tuần này, những ý tưởng đã bỏ quên từ lâu của Song Tử bỗng có người để mắt tới. Một cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán cà phê, một tin nhắn cũ bất ngờ được trả lời, hay thậm chí là một bài đăng vu vơ trên mạng xã hội cũng có thể trở thành đầu mối cho một hợp đồng đáng giá. Người làm nội dung, sáng tạo, môi giới hay bất cứ nghề nào liên quan tới giao tiếp đều có khả năng đón nhận khoản thu ngoài kế hoạch.

Đáng chú ý là phần thưởng lần này không đến từ nỗ lực gồng mình, mà từ việc Song Tử dám nói ra, dám đề xuất, dám gặp gỡ. Lời khuyên dành cho họ là đừng vội từ chối bất cứ lời mời nào, kể cả khi nghe có vẻ thiếu nghiêm túc. Hãy giữ điện thoại trong tầm tay và phản hồi tin nhắn nhanh hơn thường lệ, vì chiếc cửa cơ hội tuần này mở ra rất nhanh và cũng đóng lại không kém phần chóng vánh.

Thiên Bình: Quý nhân chủ động tìm tới, một cú bắt tay đáng giá cả tháng làm việc

Sao Kim, ngôi sao đại diện cho tiền bạc và các mối quan hệ của Thiên Bình, đang ở vị trí thuận lợi nhất kể từ đầu năm. Điều này đồng nghĩa với việc trong bảy ngày tới, Thiên Bình sẽ liên tục nhận được những lời mời hợp tác mà nếu nhìn kỹ, đều có giá trị thực chứ không phải chiêu trò xã giao. Có thể là một người bạn cũ giới thiệu mối hàng, một sếp cũ ngỏ lời mời quay lại với chức vụ cao hơn, hoặc một đối tác mới sẵn lòng góp vốn cho dự án mà Thiên Bình đang ấp ủ.

Điểm đặc biệt là mọi sự thuận lợi đều đến từ cách Thiên Bình biết lắng nghe và chọn người. Họ không cần giành phần thắng trong mọi cuộc thương lượng, chỉ cần biết khi nào nên ký kết và khi nào nên rút lui. Một mẹo nhỏ cho tuần này: Trước khi đồng ý bất cứ thỏa thuận nào trên ba mươi triệu đồng, Thiên Bình nên để qua một đêm rồi mới quyết, vì giác quan thứ sáu của họ thường rõ ràng nhất vào buổi sáng sớm. Càng giữ được sự bình tĩnh, dòng tiền chảy về càng dồi dào.

Bảo Bình: Ý tưởng kỳ lạ bỗng hái ra tiền, lộc trời rơi đúng lúc đang cần

Vốn nổi tiếng có những suy nghĩ khác người, Bảo Bình thường phải mất nhiều thời gian để được công nhận. Nhưng tuần từ 8 đến 14/6 lại là quãng thời gian mà sự khác biệt của họ trở thành lợi thế thực sự. Một dự án phụ tưởng chỉ làm cho vui, một kênh nội dung mở ra cho thỏa đam mê, hay thậm chí là một sản phẩm tự chế bán lai rai trong nhóm bạn, đều có khả năng bùng nổ ngoài dự đoán. Có Bảo Bình sẽ thấy số đơn hàng tăng đột biến, có người được mời cộng tác với mức thù lao bất ngờ, lại có người tình cờ nhận được khoản tiền lâu nay tưởng đã mất.

Vũ trụ dường như muốn nhắc Bảo Bình rằng: Mọi nỗ lực thầm lặng đều có ngày được đền đáp, vấn đề chỉ là họ có dám tin và đón nhận hay không. Lời khuyên trong tuần này là đừng tự ti với những ý tưởng khác lạ của mình, cũng đừng vội đem chia sẻ với người hay phán xét. Hãy âm thầm bắt tay vào làm, ưu tiên những việc khiến bản thân thấy hào hứng nhất, vì chính cảm giác ấy đang là tín hiệu chỉ đường cho tài lộc.

Tài lộc đến trong một tuần không có nghĩa là cứ thoải mái tiêu pha. Cả ba chòm sao trên đều nên dành ra một phần thu nhập bất ngờ để tích lũy hoặc tái đầu tư, thay vì biến nó thành những khoản chi nhất thời. Ngoài ra, lộc tới thường đi kèm với người mang lộc, nên việc gìn giữ các mối quan hệ vừa mới thiết lập trong tuần này còn quan trọng hơn cả số tiền nhận được. Một lời cảm ơn đúng lúc, một bữa cà phê tri ân nhỏ, hay đơn giản là sự nhớ tới khi người khác cần giúp lại, mới là cách gốc rễ để dòng chảy thịnh vượng kéo dài qua nhiều tuần, nhiều tháng tiếp theo.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.