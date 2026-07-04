Ngũ hành xoay vòng, tuần 6/7-12/7 rơi đúng lúc tiết Tiểu Thử bắt đầu, mở ra chuỗi ngày nắng gắt dần lên sau tiết Hạ Chí. Trong nhịp chuyển mùa ấy, mỗi hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đều mang một gam màu riêng, và biết mệnh mình đang cần hành nào tiếp sức là biết nên khoác màu gì khi đi làm, đi gặp đối tác hay ký kết một việc quan trọng. Dưới đây mách bạn bảng màu hợp mệnh cho cả 12 con giáp, cùng một lời khuyên riêng để tài vận và công việc thuận hơn trong tuần.

Tuổi Tý

Mệnh Thủy của tuổi Tý tuần này được Kim sinh trợ, nên trắng và ánh bạc là lựa chọn đáng cân nhắc nhất, đặc biệt cho những buổi gặp đối tác hoặc trình bày ý tưởng mới. Đây cũng là màu giúp tuổi Tý giữ được sự tỉnh táo cần thiết khi tiết trời oi bức dễ khiến đầu óc nóng nảy. Đen và xanh dương đậm, màu bản mệnh, phù hợp cho những ngày cần sự chắc chắn, ít xáo trộn. Nên hạn chế vàng và nâu đất, nhất là vào buổi ký kết quan trọng. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là: Chọn một món phụ kiện ánh bạc cho ngày cần đàm phán tăng lương hoặc mở rộng hợp tác.

Tuổi Sửu

Thổ của tuổi Sửu tuần này được Hỏa sinh trợ, nên đỏ, cam hoặc hồng đất là gam màu nên ưu tiên, nhất là trong ngày cần chốt một khoản thu hoặc thuyết phục cấp trên duyệt ngân sách. Vàng và nâu đất, bản mệnh của tuổi Sửu, giữ vai trò ổn định tinh thần trong những ngày công việc dồn dập. Xanh lá nên hạn chế, vì dễ khiến các cuộc trao đổi tiền bạc kéo dài hoặc trục trặc phút chót. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Ưu tiên một chi tiết đỏ cam nhỏ vào ngày làm việc với đối tác mới.

Tuổi Dần

Mộc của tuổi Dần tuần này được Thủy sinh trợ, nên đen và xanh dương đậm mang lại cảm giác được chống lưng, đặc biệt hữu ích khi cần trình bày một kế hoạch dài hơi trước nhiều người. Xanh lá, màu bản mệnh, phù hợp cho những buổi làm việc nhóm cần sự đồng thuận. Tuần này tuổi Dần nên tránh trắng và các tông ánh kim khi phải quyết định một mình, dễ khiến bản thân do dự không cần thiết. Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Giữ nhịp bình tĩnh trước khi trả lời một đề nghị hợp tác, đừng vội chốt trong ngày đầu tuần.

Tuổi Mão

Cùng mệnh Mộc như tuổi Dần, tuổi Mão tuần này cũng được Thủy sinh trợ nên đen và xanh dương đậm vẫn là gam màu đáng tin cậy, nhất là trong những cuộc gặp cần xây dựng lòng tin với khách hàng lâu năm. Điểm khác biệt của tuổi Mão nằm ở việc tận dụng xanh lá cho công việc mang tính sáng tạo, vì đây là màu giúp tư duy trôi chảy hơn. Trắng và ánh kim vẫn nên hạn chế trong các quyết định tài chính. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Dành nửa ngày cuối tuần rà lại một bản kế hoạch còn dang dở, tránh để việc dồn sang tuần sau.

Tuổi Thìn

Thổ của tuổi Thìn tuần này cũng được Hỏa sinh trợ như tuổi Sửu, nên đỏ và cam vẫn là màu trợ lực, nhưng nên dùng khéo léo qua một món phụ kiện thay vì trang phục cả cây. Vàng và nâu đất là bản mệnh, hợp cho những ngày cần đứng ra dẫn dắt một dự án. Tuần này nên tránh mặc quá nhiều xanh lá trong ngày họp phân bổ công việc, để không bị cuốn vào tranh luận không cần thiết. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là: Nói rõ giới hạn công việc của mình ngay từ đầu tuần, tránh ôm việc vì cả nể.

Tuổi Tỵ

Hỏa của tuổi Tỵ tuần này được Mộc sinh trợ, nên xanh lá là màu nên ưu tiên, đặc biệt trong ngày cần thuyết phục một ý tưởng mới hoặc xin duyệt ngân sách sáng tạo. Đỏ và cam, màu bản mệnh, phù hợp khi cần thể hiện sự quyết đoán trước đối tác. Tuần này nên hạn chế đen tuyền trong các buổi gặp quan trọng, vì dễ khiến không khí căng thẳng hơn cần thiết. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là: Chủ động đề xuất trước, đừng chờ người khác mở lời, tuần này cơ hội nghiêng về người đi bước đầu tiên.

Tuổi Ngọ

Cùng mệnh Hỏa, tuổi Ngọ tuần này cũng được Mộc sinh trợ nên xanh lá vẫn nên có mặt trong tủ đồ, nhất là ngày cần làm việc với nhiều người cùng lúc. Khác với tuổi Tỵ, tuổi Ngọ nên tận dụng thêm sắc cam trong buổi gặp khách hàng cũ, vì đây là màu giúp khơi lại thiện cảm đã có từ trước. Đen tuyền vẫn nên hạn chế. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Gửi một lời cảm ơn tới người từng hỗ trợ mình, mối quan hệ cũ có thể mang lại cơ hội mới tuần này.

Tuổi Mùi

Thổ của tuổi Mùi tuần này được Hỏa sinh trợ, nên đỏ và hồng là màu nên cân nhắc, nhất là ngày cần trình bày trước đám đông hoặc phỏng vấn xin việc mới. Vàng và be, màu bản mệnh, phù hợp cho công việc cần sự tỉ mỉ, rà soát giấy tờ. Tuần này nên tránh diện quá nhiều xanh lá khi xử lý khoản chi tiêu, để không rơi vào tình huống chi vượt dự tính. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Ghi lại rõ ràng mọi khoản thu chi phát sinh trong tuần, đừng chỉ nhớ trong đầu.

Tuổi Thân

Kim của tuổi Thân tuần này được Thổ sinh trợ, nên vàng và nâu đất mang lại cảm giác vững vàng, đặc biệt trong ngày cần đưa ra quyết định lớn về công việc. Trắng và ánh kim, màu bản mệnh, phù hợp khi cần tạo ấn tượng chuyên nghiệp trước đối tác mới. Tuần này nên hạn chế đỏ cam trong các buổi thương lượng, vì dễ khiến đôi bên khó tìm được tiếng nói chung. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là: Chọn ngày đầu tuần để đề xuất những việc cần sự đồng ý của nhiều người, khả năng được ủng hộ cao hơn.

Tuổi Dậu

Cùng mệnh Kim, tuổi Dậu tuần này cũng được Thổ sinh trợ nên vàng và nâu đất vẫn nên có mặt, nhất là ngày cần thuyết phục một khoản đầu tư hoặc hợp đồng có giá trị. Khác với tuổi Thân, tuổi Dậu nên tận dụng thêm sắc ghi bạc trong buổi họp cần sự tinh tế, khéo léo hơn là quyết đoán. Đỏ cam vẫn nên hạn chế. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Đừng ngại hỏi lại cho rõ trước khi ký bất cứ giấy tờ nào, một câu hỏi đúng lúc có thể tránh được rắc rối về sau.

Tuổi Tuất

Thổ của tuổi Tuất tuần này cũng được Hỏa sinh trợ như tuổi Sửu, Thìn, Mùi, nên đỏ và cam vẫn là màu trợ lực, đặc biệt hữu ích trong ngày cần khởi động một dự án mới. Vàng và nâu đất là bản mệnh, phù hợp khi cần thể hiện sự đáng tin cậy trước đồng nghiệp. Tuần này nên tránh diện quá nhiều xanh lá khi cần sự tập trung cao độ, để không bị phân tán bởi những việc không quan trọng. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Chọn ra một việc quan trọng nhất mỗi ngày và làm cho xong trước, thay vì ôm đồm nhiều việc cùng lúc.

Tuổi Hợi

Cùng mệnh Thủy như tuổi Tý, tuổi Hợi tuần này cũng được Kim sinh trợ nên trắng và ánh bạc vẫn nên ưu tiên, nhất là ngày cần thương lượng một mức lương hoặc quyền lợi mới. Đen và xanh dương đậm, màu bản mệnh, phù hợp khi cần giữ bình tĩnh trước một tình huống bất ngờ. Tuần này nên hạn chế vàng nâu trong các cuộc trao đổi tài chính, để tránh những hiểu lầm không đáng có. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Đọc kỹ lại một lần nữa trước khi gửi đi bất cứ đề xuất công việc nào, sự cẩn trọng tuần này sẽ được đền đáp.

Nhìn chung, màu sắc chỉ là một trợ lực nhỏ trong ngũ hành, còn tài vận và công việc hanh thông hay không vẫn nằm ở cách mỗi người sắp xếp, ứng xử trong tuần. Dù thuộc con giáp nào, ba việc nên làm đều trong tuần Tiểu Thử này là giữ đầu óc tỉnh táo trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nói rõ ràng thay vì để bụng khi có bất đồng trong công việc, và dành một khoảng lặng cuối tuần để nhìn lại những gì đã làm được. Một màu áo đúng có thể giúp mở lời dễ hơn, nhưng giữ được cơ hội đã đến vẫn cần đến sự chỉn chu và kiên nhẫn của chính mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.