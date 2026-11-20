Chỉ còn ít ngày nữa là tháng 11 khép lại, đây cũng là lúc nhiều người bắt đầu tăng tốc hoàn thành những mục tiêu cuối năm. Có người tất bật với các cuộc họp, có người chuẩn bị ký hợp đồng, cũng có người đang mong chờ một khoản thưởng hoặc tin vui tài chính. Theo quan niệm phong thủy phương Đông, màu sắc trang phục không chỉ thể hiện phong cách cá nhân mà còn mang những ý nghĩa tượng trưng liên quan đến ngũ hành. Tuần từ 23/11 đến 29/11/2026 thuộc tháng Kỷ Hợi, mang đặc trưng của hành Thủy theo địa chi tháng. Kết hợp với sự vận động của thiên can, địa chi từng ngày, 12 con giáp có thể tham khảo những gam màu dưới đây để lựa chọn trang phục phù hợp, đồng thời tạo tâm thế tích cực khi bước vào các hoạt động quan trọng.

Tuổi Tý: Xanh navy, xanh cobalt

Tuần mới, tuổi Tý nên ưu tiên những gam xanh dương đậm như navy hoặc cobalt, tượng trưng cho hành Thủy. Đây là nhóm màu phù hợp với tính chất ngũ hành của địa chi Tý, đồng thời tạo cảm giác chỉn chu, đáng tin cậy trong môi trường công sở. Thứ Hai 23/11 là ngày Tân Sửu, có quan hệ lục hợp với tuổi Tý, thích hợp để bản mệnh chủ động giải quyết công việc tồn đọng hoặc trao đổi kế hoạch tài chính. Một chiếc sơ mi xanh navy kết hợp quần trắng sẽ là lựa chọn thanh lịch. Riêng thứ Bảy 28/11, ngày Bính Ngọ, tuổi Tý nên giữ thái độ bình tĩnh vì Tý và Ngọ thuộc quan hệ lục xung.

Tuổi Sửu: Vàng kem, nâu caramel

Người tuổi Sửu có thể bắt đầu tuần bằng những gam màu ấm áp như vàng kem, be và nâu caramel. Các sắc màu thuộc hành Thổ tượng trưng cho sự ổn định, bền bỉ, phù hợp với hình ảnh người tuổi Sửu chăm chỉ và coi trọng trách nhiệm. Ngày 23/11 mang địa chi Sửu, có thể xem là dịp để bản mệnh rà soát những kế hoạch đã thực hiện. Trong công việc, tuổi Sửu nên ưu tiên sự chắc chắn thay vì vội vàng nhận thêm nhiệm vụ. Một chiếc áo len màu kem hoặc blazer nâu nhạt vừa hợp không khí cuối thu, vừa dễ phối cùng trang phục đi làm.

Tuổi Dần: Xanh lá rêu, xanh olive

Tuổi Dần được khuyến khích lựa chọn xanh lá rêu và xanh olive trong tuần 23/11-29/11. Đây là những sắc màu đại diện cho hành Mộc, gắn với sự phát triển và khả năng thích nghi. Đáng chú ý, địa chi Dần có quan hệ lục hợp với Hợi, vì vậy tháng Kỷ Hợi được xem là yếu tố hỗ trợ trong cách luận giải truyền thống. Thứ Ba 24/11, ngày Nhâm Dần, bản mệnh có thể dành thời gian triển khai kế hoạch cá nhân hoặc trao đổi ý tưởng với đồng nghiệp. Một chiếc áo khoác xanh olive phối cùng quần đen sẽ mang đến diện mạo năng động mà không quá nổi bật.

Tuổi Mão: Xanh ngọc, xanh mint

Với tuổi Mão, xanh ngọc lục bảo và xanh mint là hai lựa chọn đáng thử trong tuần cuối tháng 11. Địa chi Mão thuộc hành Mộc, đồng thời nằm trong bộ tam hợp Hợi – Mão – Mùi, tạo nên ý nghĩa tích cực về sự kết nối trong tháng Kỷ Hợi. Thứ Tư 25/11, ngày Quý Mão, có thể là thời điểm phù hợp để tuổi Mão quan tâm đến những dự án sáng tạo hoặc hoàn thiện công việc cần sự tỉ mỉ. Trong chuyện tiền bạc, bản mệnh nên giữ thói quen chi tiêu có kế hoạch. Một chiếc áo sơ mi xanh mint hoặc khăn lụa xanh ngọc sẽ giúp tổng thể trang phục thêm tươi sáng.

Tuổi Thìn: Vàng đồng, nâu chocolate

Tuổi Thìn nên dành sự chú ý cho vàng đồng và nâu chocolate, hai gam màu mang đặc trưng của hành Thổ. Trong tuần mới, bản mệnh có thể gặp những tình huống cần sự quyết đoán, đặc biệt khi phải lựa chọn giữa nhiều phương án công việc. Thứ Năm 26/11 là ngày Giáp Thìn, thích hợp để nhìn lại tiến độ dự án và sắp xếp các nhiệm vụ quan trọng. Với những cuộc họp hoặc buổi gặp đối tác, tuổi Thìn có thể chọn trang phục màu nâu đậm kết hợp phụ kiện ánh vàng để tạo cảm giác sang trọng, điềm tĩnh. Điều quan trọng là đừng để áp lực thành tích khiến bản thân đưa ra quyết định tài chính vội vàng.

Tuổi Tỵ: Đỏ rượu vang, tím mận

Tuổi Tỵ có thể lựa chọn đỏ rượu vang hoặc tím mận, những màu sắc gắn với hành Hỏa, tượng trưng cho sự nhiệt huyết và khả năng thể hiện bản thân. Tuy nhiên, tháng Kỷ Hợi mang địa chi xung với Tỵ, vì vậy bản mệnh nên chú trọng sự thận trọng trong giao tiếp, nhất là khi trao đổi quyền lợi hoặc xử lý bất đồng. Thứ Sáu 27/11 là ngày Ất Tỵ, thích hợp để tổng kết công việc nhưng không nên vì nóng lòng mà bỏ qua những chi tiết quan trọng. Một chiếc áo màu burgundy kết hợp quần hoặc chân váy đen sẽ là lựa chọn vừa nổi bật vừa phù hợp môi trường công sở.

Tuổi Ngọ: Cam đất, đỏ gạch

Với tuổi Ngọ, cam đất và đỏ gạch là những gam màu đáng cân nhắc trong tuần 23/11-29/11. Đây là nhóm màu thuộc hành Hỏa, gắn với tinh thần năng động, quyết đoán. Trong tuần, thứ Bảy 28/11 là ngày Bính Ngọ, còn thứ Ba 24/11 mang địa chi Dần, thuộc bộ tam hợp Dần – Ngọ – Tuất. Tuổi Ngọ có thể tận dụng những dịp này để gặp gỡ bạn bè, mở rộng quan hệ hoặc dành thời gian cho kế hoạch cá nhân. Dù vậy, việc kiểm soát cảm xúc vẫn rất cần thiết. Một chiếc áo len đỏ gạch hoặc trang phục màu cam đất sẽ tạo vẻ ngoài ấm áp, trẻ trung mà không quá rực rỡ.

Tuổi Mùi: Vàng bơ, be sáng

Tuổi Mùi có thể chọn vàng bơ và be sáng để làm mới phong cách trong tuần cuối tháng 11. Những sắc màu nhẹ nhàng mang đặc trưng hành Thổ này phù hợp với tinh thần ổn định, đồng thời dễ kết hợp với trang phục thường ngày. Tháng Kỷ Hợi có quan hệ tam hợp với tuổi Mùi, còn Chủ Nhật 29/11 là ngày Đinh Mùi. Theo cách diễn giải truyền thống, đây là những yếu tố đáng chú ý về khả năng duy trì quan hệ và củng cố kế hoạch cá nhân. Tuổi Mùi nên tập trung hoàn thiện công việc đã bắt đầu thay vì liên tục mở thêm mục tiêu mới. Một chiếc cardigan vàng bơ hoặc áo khoác be sẽ là lựa chọn thanh lịch cho cả tuần.

Tuổi Thân: Trắng bạc, xám ghi

Người tuổi Thân nên ưu tiên những gam màu thuộc hành Kim như trắng bạc và xám ghi. Đây là những sắc màu tượng trưng cho sự rõ ràng, mạch lạc, phù hợp với giai đoạn cần nhiều sự tập trung. Trong tuần, thứ Sáu 27/11 mang địa chi Tỵ, có quan hệ lục hợp với Thân, có thể xem là dịp thuận lợi để trao đổi công việc hoặc kết nối đối tác. Ngược lại, thứ Ba 24/11 là ngày Nhâm Dần, thuộc quan hệ lục xung với tuổi Thân, nên chú ý cách giao tiếp để tránh hiểu lầm. Một chiếc sơ mi trắng kết hợp quần xám và phụ kiện ánh bạc sẽ đem lại vẻ ngoài hiện đại, chuyên nghiệp.

Tuổi Dậu: Trắng ngà, ánh bạc

Tuổi Dậu có thể lựa chọn trắng ngà và ánh bạc, hai sắc màu gợi liên tưởng đến hành Kim. Tuần mới mang đến những ngày đáng chú ý về quan hệ địa chi, trong đó ngày Tân Sửu 23/11 thuộc bộ tam hợp Tỵ – Dậu – Sửu, còn ngày Giáp Thìn 26/11 có quan hệ lục hợp với Dậu. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh tập trung giải quyết những nhiệm vụ đòi hỏi sự chính xác, gặp gỡ đối tác hoặc hoàn thiện hồ sơ quan trọng. Riêng thứ Tư 25/11, ngày Quý Mão, tuổi Dậu nên tiết chế những tranh luận không cần thiết. Trang phục trắng ngà phối cùng túi xách ánh bạc sẽ mang đến diện mạo tinh tế.

Tuổi Tuất: Nâu đất, đỏ nâu

Tuổi Tuất có thể tham khảo các gam nâu đất và đỏ nâu để tạo cảm giác vững vàng trong tuần 23/11-29/11. Địa chi Tuất thuộc hành Thổ, trong khi những sắc đỏ trầm mang ý nghĩa của hành Hỏa, vốn có quan hệ tương sinh với Thổ. Thứ Ba 24/11 và thứ Bảy 28/11 lần lượt mang địa chi Dần, Ngọ, hai thành viên còn lại trong bộ tam hợp Dần – Ngọ – Tuất. Bản mệnh có thể tận dụng những ngày này để gặp gỡ người thân, trao đổi ý tưởng hoặc triển khai kế hoạch đã chuẩn bị. Trong công việc, tuổi Tuất nên tránh ôm đồm trách nhiệm chỉ vì không muốn từ chối người khác.

Tuổi Hợi: Xanh biển, xanh đen

Với tuổi Hợi, xanh biển và xanh đen là những gam màu đáng lựa chọn trong tuần cuối tháng 11. Thuộc hành Thủy, tuổi Hợi có sự tương ứng về ngũ hành với địa chi tháng Kỷ Hợi. Ngoài ra, thứ Ba 24/11 mang địa chi Dần, có quan hệ lục hợp với Hợi, còn thứ Tư 25/11 và Chủ Nhật 29/11 lần lượt mang địa chi Mão, Mùi, thuộc bộ tam hợp với Hợi. Theo cách luận giải dân gian, đây là những mốc có thể gợi ý sự thuận lợi trong kết nối và hợp tác. Tuổi Hợi nên chủ động trao đổi công việc còn dang dở, nhưng cần thận trọng trong ngày 27/11 vì Tỵ và Hợi thuộc quan hệ lục xung. Một chiếc áo xanh biển phối cùng quần trắng là gợi ý đơn giản, dễ ứng dụng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.