Sau Rằm tháng 5 Âm lịch: 2 con giáp trúng lộc trời cho, 2 con giáp gặp may trả sạch nợ nần

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 5 Âm lịch là mốc chuyển giao quan trọng giữa nửa đầu và nửa cuối năm, khi khí trời chuyển vào tiết hạ chí, vạn vật sung mãn nhất. Đây cũng là thời điểm nhiều con giáp được dự báo bước vào quãng vận trình rõ ràng hơn, có người chạm tay vào khoản lộc bất ngờ, có người tháo gỡ được gánh nặng tiền bạc đeo đẳng từ lâu. Bốn con giáp sau đây nằm trong nhóm được khí vận nâng đỡ rõ rệt nhất sau ngày Rằm.

Tuổi Mùi: Lộc trời rơi đúng lúc, gỡ rối tài chính

Người tuổi Mùi vốn sống tình cảm, hay nhường nhịn, đôi khi vì cả nể mà tự mình gánh phần thiệt. Quãng đầu năm khá nhiều áp lực, từ công việc đến chi tiêu trong gia đình. Sau Rằm tháng 5 Âm lịch, vận khí của tuổi Mùi chuyển sang gam sáng, đặc biệt ở khía cạnh tài lộc. Một số người sẽ nhận được khoản tiền không nằm trong kế hoạch: Có thể là tiền hoàn thuế, tiền thưởng đột xuất, tiền từ một dự án tưởng đã quên. Người làm nghề tự do dễ ký được hợp đồng mới với mức thù lao cao hơn kỳ vọng.

Điều quý giá nhất với tuổi Mùi giai đoạn này không nằm ở con số, mà ở cảm giác "thở phào" khi cuối cùng cũng có khoảng đệm tài chính. Lời khuyên là đừng vội tiêu hết khoản lộc này cho những món chỉ để vui nhất thời. Hãy chia ra ba phần: Một phần trả nợ nếu có, một phần dự phòng, một phần dành cho bản thân và người thân yêu. Tuổi Mùi càng biết nâng niu lộc trời cho, càng dễ đón thêm vận may ở những tháng cuối năm.

Tuổi Hợi: Vận trình hanh thông, quý nhân chỉ lối

Tuổi Hợi sau Rằm tháng 5 Âm lịch được dự báo đón nhiều tin vui, đặc biệt trong công việc và các mối hợp tác. Người đang đi làm có khả năng được cấp trên tin tưởng giao việc quan trọng, từ đó mở ra cơ hội tăng thu nhập. Người kinh doanh buôn bán nhỏ thấy lượng khách tăng đều, hàng nhập về bán chạy hơn dự kiến. Một số người tuổi Hợi còn được người thân hoặc bạn bè giới thiệu kênh đầu tư phù hợp, mang lại lợi nhuận nhanh hơn kỳ vọng.

Tuy nhiên, tuổi Hợi có nhược điểm là cả tin, dễ xuôi theo lời ngọt. Khi vận tài lộc dâng cao, càng cần tỉnh táo trước những lời rủ rê đầu tư lãi suất cao bất thường. Lời khuyên là chỉ tin vào những kênh có giấy tờ minh bạch, có thể kiểm chứng được. Ngoài ra, tuổi Hợi nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ. Khi cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, khả năng nắm bắt cơ hội cũng nhạy bén hơn nhiều.

Tuổi Tý: Gỡ được nút thắt nợ nần, lòng nhẹ tênh

Trong bốn con giáp được nhắc đến, tuổi Tý là người trải qua giai đoạn nặng nề nhất trước Rằm tháng 5 Âm lịch. Có người gồng gánh khoản vay từ năm trước, có người trả thay người thân, cũng có người bị khất tiền hoài không đòi được. Sau Rằm, dòng tiền của tuổi Tý bắt đầu trở nên thông thoáng. Khoản nợ tưởng chừng khó đòi bất ngờ được thanh toán, hợp đồng tồn đọng được ký kết, hoặc thu nhập từ nghề tay trái tăng đáng kể, đủ để tuổi Tý san phẳng những khoản còn lại.

Cảm giác trút được gánh nặng tài chính đôi khi còn quý hơn cả chuyện kiếm thêm tiền mới. Tuổi Tý nên tận dụng quãng nhẹ nhõm này để lập lại kế hoạch chi tiêu, ghi chép rõ ràng thu chi mỗi tháng. Một lời khuyên nhỏ nhưng giá trị: Hãy tránh việc cho vay không giấy tờ, dù là với người thân quen. Vận may lần này đến vì tuổi Tý đã kiên nhẫn đủ lâu, không nên để lặp lại vòng luẩn quẩn cũ.

Tuổi Dần: Thoát kiếp "làm hoài không dư", tài chính ổn định trở lại

Tuổi Dần vốn năng động, dám nghĩ dám làm, nhưng đôi khi vì quá nóng vội mà rơi vào cảnh "tiền vào nhiều, tiền ra cũng nhiều". Trước Rằm tháng 5 Âm lịch, không ít người tuổi Dần thấy mệt mỏi vì làm việc liên tục mà tài khoản vẫn không dày lên. Sau ngày Rằm, vận trình chuyển hướng theo chiều tích cực. Tuổi Dần bắt đầu nhận ra đâu là việc đáng đầu tư công sức, đâu là việc nên buông bớt. Nhờ đó, các khoản chi không cần thiết được cắt giảm, tiền tích lũy dần xuất hiện.

Bên cạnh đó, tuổi Dần có khả năng nhận lại được một khoản tiền cho vay trước đây tưởng đã mất. Một số người sẽ bán được tài sản tồn đọng với giá tốt, qua đó giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính kéo dài. Lời khuyên dành cho tuổi Dần là đừng vội đổ tiền vào dự án mới ngay khi vừa trả xong nợ. Hãy cho mình một quãng nghỉ để củng cố tâm thế, rồi mới tính bước tiếp theo.

Sau Rằm tháng 5 Âm lịch, bốn con giáp Mùi, Hợi, Tý, Dần đều có cơ hội bước vào quãng tài chính sáng sủa hơn. Nhưng dù là lộc trời cho hay vận may trả được nợ, điều giữ cho phúc khí ở lại lâu vẫn nằm ở sự tỉnh táo và biết đủ. Tiền bạc đến nhanh hay chậm không quan trọng bằng việc người sở hữu có đủ vững vàng để giữ nó hay không.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.