Tử vi tuần mới (26/10-1/11): 3 chòm sao đón vận may kép, sự nghiệp khởi sắc, tình yêu thăng hoa

Thời điểm giao mùa giữa tháng 10 và tháng 11 mang theo những luồng năng lượng dịch chuyển tích cực từ các hành tinh, hứa hẹn sự chuyển mình mạnh mẽ cho nhiều cung hoàng đạo. Sau những ngày tháng kiên trì tích lũy và đối mặt với không ít thử thách, tuần mới (26/10 - 1/11) chính là lúc quả ngọt được thu hoạch. Trong 12 chòm sao, có 3 cái tên may mắn được vũ trụ ưu ái ban tặng "vận may kép", nơi mà con đường sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộc dồn dập gõ cửa, đồng thời đời sống tình cảm cũng đạt đến độ chín mồi viên mãn. Cùng khám phá xem đó là những chòm sao nào và làm thế nào để tận dụng tối đa vận may bùng nổ này nhé!

1. Bọ Cạp (23/10 – 21/11): Làm chủ vận may, bứt phá ngoạn mục

Đang nằm trong chính khoảng thời gian sinh nhật của mình, Bọ Cạp chính là chòm sao đứng đầu danh sách may mắn trong tuần mới từ 26/10 đến 1/11. Luồng năng lượng Mặt Trời soi rọi giúp Bọ Cạp tỏa ra sức hút khó cưỡng cùng sự tự tin tuyệt đối trong mọi quyết định.

Tuần này, các kế hoạch còn tồn đọng hoặc những dự án mà Bọ Cạp đang theo đuổi sẽ đạt được bước tiến quan trọng. Sự nhạy bén vốn có kết hợp với vận khí đang lên giúp bạn đưa ra những chiến lược công việc vô cùng chính xác. Nhờ sự ủng hộ của cấp trên và quý nhân nâng đỡ, Bọ Cạp dễ dàng đảm nhận những vị trí quan trọng hoặc chốt hạ các hợp đồng giá trị cao. Đối với những ai đang muốn chuyển việc hay tìm kiếm thử thách mới, đây là thời điểm vàng để nộp hồ sơ hoặc tham gia phỏng vấn.

Không chỉ công danh hanh thông, đường tài lộc của Bọ Cạp cũng mở ra viễn cảnh vô cùng tươi sáng. Bạn nhận được vận may kép khi nguồn thu chính ổn định và nguồn thu phụ bất ngờ tăng vọt. Rất có thể Bọ Cạp sẽ nhận được tiền thưởng, cổ tức, hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời nhanh chóng từ người thân, bạn bè giới thiệu.

Về phương diện tình cảm, Bọ Cạp như một thỏi nam ma sát thu hút mọi ánh nhìn. Người đơn thân dễ dàng tìm thấy nửa kia lý tưởng thông qua các buổi gặp gỡ hoặc trong chính môi trường làm việc. Sự chân thành và sâu sắc của bạn sẽ làm tan chảy trái tim đối phương. Với những ai đã có đôi có lứa, tuần này là khoảng thời gian lý tưởng để hâm nóng tình cảm, xóa tan mọi bất đồng và hướng tới những dự định dài lâu như về chung một nhà.

2. Thiên Bình (23/9 – 22/10): Quý nhân phù trợ, tài lộc dồn dập

Mặc dù vừa trải qua tháng sinh nhật, sức nóng vận trình của Thiên Bình vẫn chưa hề hạ nhiệt khi bước sang tuần mới từ 26/10 đến 1/11. Sự cân bằng, khéo léo và tinh tế giúp Thiên Bình liên tục đón nhận hàng loạt tin vui dồn dập.

Tuần mới chứng kiến bước ngoặt lớn trong công việc của Thiên Bình. Nhờ khả năng giao tiếp khéo léo và tư duy thẩm mỹ cao, bạn giải quyết tốt các mối quan hệ với đồng nghiệp lẫn đối tác, tạo nên sự đồng thuận cao trong mọi dự án. Các ý tưởng sáng tạo của Thiên Bình được đánh giá cao, mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc nhận những khoản phụ cấp xứng đáng. Nếu đang làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông, tư vấn hay kinh doanh, hiệu suất làm việc của bạn sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ.

"Vận may kép" của Thiên Bình thể hiện rõ qua việc vừa được nâng cao vị thế sự nghiệp, vừa gặt hái tài lộc dồi dào. Tiền bạc chảy về túi Thiên Bình từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn không chỉ quản lý tài chính cá nhân thông minh mà còn gặp may trong các cơ hội hợp tác kinh doanh bất ngờ. Lợi nhuận thu về trong tuần này hứa hẹn vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Lĩnh vực tình cảm của Thiên Bình trong tuần này ngọt ngào như một cuốn phim lãng mạn. Cung hoàng đạo này biết cách lắng nghe, chia sẻ và tạo ra những bất ngờ cho người mình yêu. Người độc thân có khả năng cao sẽ trúng "tiếng sét duyên phận" với một người có cùng quan điểm sống và gu thẩm mỹ, mở ra một chương mới đầy triển vọng.

3. Sư Tử (23/7 – 22/8): Hào quang trở lại, gặt hái thành công trọn vẹn

Sư Tử bước vào tuần mới (26/10 - 1/11) với tâm thế rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Những đám mây u ám hay sự chững lại của giai đoạn trước đều bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự tỏa sáng vươn lên.

Tuần này là lúc Sư Tử thể hiện trọn vẹn bản lĩnh lãnh đạo và sự quyết đoán. Những khó khăn hay rào cản trước đây đều được giải quyết gọn gàng. Bạn nhận được sự nể phục từ cấp dưới và sự tin tưởng tuyệt đối từ cấp trên. Mọi dự án do Sư Tử dẫn dắt đều gặt hái kết quả vượt mong đợi. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để Sư Tử mở rộng quy mô công việc, ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược mang tính dài hạn.

Sức mạnh của Sư Tử trong tuần này mang lại vận may đôi: uy tín cá nhân nâng cao đi kèm với lợi ích tài chính khổng lồ. Việc đầu tư trước đây bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội tiếp cận những nguồn vốn mới hoặc nhận được sự hỗ trợ tài chính quý giá từ gia đình, đối tác lớn.

Tình yêu ngọt ngào, thăng hoa: Trong chuyện tình cảm, Sư Tử không còn giữ sự bướng bỉnh mà chủ động bày tỏ cảm xúc. Sự ấm áp, che chở và nhiệt thành của bạn khiến nửa kia cảm thấy cực kỳ an toàn và hạnh phúc. Đánh tan những khoảng cách cũ, hai bạn sẽ có những phút giây thăng hoa lãng mạn bên nhau. Với Sư Tử còn độc thân, sức hút tự nhiên sẽ giúp bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý trong mọi cuộc vui.

Dù vận may đang mỉm cười rực rỡ với Bọ Cạp, Thiên Bình và Sư Tử, vũ trụ vẫn gửi lời nhắc nhở rằng cơ hội chỉ thực sự biến thành thành quả bền vững khi đi kèm với sự nỗ lực không ngừng. Hãy giữ một tâm trí tỉnh táo, khiêm tốn và sẵn sàng chia sẻ may mắn của mình với mọi người xung quanh. Khi bạn trao đi năng lượng tích cực, vận may sẽ còn tiếp tục nhân lên gấp bội.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo